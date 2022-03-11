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Adı Sevgi oyuncuları kimler? İşte Adı Sevgi dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu

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atv'nin merakla beklenen yeni dizisi "Adı Sevgi"nin yayın tarihi belli oldu. "Asla Yalnız Yürümeyeceksin" sloganıyla yapılan tanıtımları büyük ilgi gören dizinin ilk bölümü, 13 Mart Pazar günü saat 20.00'de atv ekranlarına gelecek."Asla Yalnız Yürümeyeceksin" sloganıyla ekranlara gelecek olan dizinin yeni tanıtımı da izleyicilerden büyük ilgi gördü. Peki, Adı Sevgi oyuncuları kimler? İşte Adı Sevgi dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu

1/3Adı Sevgi oyuncuları kimler İşte Adı Sevgi dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu

Tanıtımlarıyla dikkat çeken Adı Sevgi'nin oyuncu kadrosu ve konusuna ilişkin detaylar belli oldu. Gerçek yaşamda örneklerine sıkça rastladığımız toplumsal sorunlara vurgu yapan "Adı Sevgi", etkileyici hikâyesiyle büyük beğeni toplayacak, kısa sürede izleyicilerin gözdesi olacak.

2/3Adı Sevgi oyuncuları kimler İşte Adı Sevgi dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu

"Adı Sevgi", hayallerinin ve umutlarının peşinden koşan mesleğine aşık genç bir öğretmenin, kararlılık, sevgi ve fedakarlıkla verdiği amansız mücadeleyi, öğrencilerde, ailelerde ve bütün kasabada yarattığı değişimi anlatıyor.

3/3Adı Sevgi oyuncuları kimler İşte Adı Sevgi dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu

Yunus Emre Yıldırımer'in başrolü Gizem Güneş ile paylaştığı "Adı Sevgi"nin oyuncu kadrosunda Fatih Al, Nihan Büyükağaç, Mehtap Bayri, Okday Korunan, Hande Kaptan, Asya Kasap, Mert Doğan, Serpil Gül, İlker Sami Kılıç, Asena Keskinci, Esat Polat Güler, Kürşat Demir, Ece Koroğlu, Cenk Hakan Köksal, Lara Domaç, Sıla Korkmaz, Arzu Güler, Bora Kırkım, Ozan Güçlü ve Berfu Öngören yer alıyor.

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