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Televizyon
Haber Giriş: 22 Haziran 2021 - 21:18 | 

Ada Masalı nerede çekiliyor? Kırlangıç Adası nerede ve nasıl gidilir? İşte konum bilgisi!

Ada Masalı'nın çekildiği yer dizinin ilk bölümü sonrası yayınlanan tekrar bölümleri ile de gündeme geldi. Oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çeken Ada Masalı dizisinde çekim mekanı olarak kullanılan "Kırlangıç Adası" izleyenler tarafından merak konusu oldu. Başrollerinden Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’un oynadığı dizinin ilk bölüm çekimleri Ege Bölgesi'nde gerçekleşti. Peki, Ada Masalı'nın çekildiği Kırlangıç Adası nerede? Kırlangıç Adası'na nasıl gidilir? İşte, Kırlangıç Adası ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

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Kırlangıç Adası nerede sorusu Ada Masalı dizisinin ilk bölümü ile beraber merak konusu oldu. Star TV'de yayın hayatına başlayan Ada Masalı dizisinde Kırlangıç Adası’nda iki genç insanın yollarının kesişmesi ele alınacak. İzmir'de çekilen dizide Kırlangıç Adası, Yunanistan'a bağlı olması ile biliniyor. kartpostallık yaz manzaralarının yer aldığı adada büyüleyici güzellikler ön plana çıkıyor.

2ADA MASALI NEREDE ÇEKİLİYOR

ADA MASALI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ada Masalı dizisi İzmir'in Sığacık ilçesinde çekiliyor.

3KIRLANGIÇ ADASI NEREDE

KIRLANGIÇ ADASI NEREDE?

Fragmanlarda adı geçen Kırlangıç Adası, Yunanistan'a bağlı adalardan biridir. Dizide mekanın bir ada olduğundan söz edilse de çekimler adada yapılmamaktadır.Kırlangıç Adası Yunanistan'ın Teselya bölgesinde bulunan bir ada, şehir ve belediyedir. Ada, Ege Denizi'nde yer almakta olup Şeytan Adaları'nın bir parçasıdır. Kırlangıç belediyesi, Kırlangıç Adası'nın yanı sıra Adelfoi, İblislik, Keçi, Güvercin, Biber, Psathoura ve İskandil adalarını da barındırmaktadır.

4DİZİNİN KONUSU NE

DİZİNİN KONUSU NE?

Şehirli, başarılı iş insanı Haziran (Ayça Ayşin Turan) ile adanın yakışıklı ve yardımsever genci Poyraz’ın (Alp Navruz) Kırlangıç Adası’nda kesişen yollarını konu alan ‘Ada Masalı’, zıt karakterlere sahip ikilinin anlaşmazlıklardan doğacak aşklarını ekrana taşıyacak.

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