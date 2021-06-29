Ada Masalı nerede çekiliyor, hangi adada? Kırlangıç Adası'na nasıl gidiliyor? İşte Ada Masalı dizisinin çekim yerleri

Ada Masalı nerede çekiliyor sorusu yeniden gündeme geldi. Televizyon severleri ekran başında toplayan Ada Masalı dizisi çekim sahneleri ile merak uyandırdı. Yayın hayatına geçtiğimiz hafta başlayan Ada Masalı dizisinde Kırlangıç Adası’nda iki genç insanın yollarının kesişmesi ele alınacak. İzmir'de çekilen dizide Kırlangıç Adası, Yunanistan'a bağlı olması ile biliniyor. Dizide mekanın bir ada olduğundan söz edilse de çekimler adada yapılmıyor. Kırlangıç Adası, Yunanistan'a bağlı adalardan biri olarak yer alıyor.