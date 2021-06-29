Ada Masalı nerede çekiliyor, hangi adada? Kırlangıç Adası'na nasıl gidiliyor? İşte Ada Masalı dizisinin çekim yerleri
Ada Masalı'nın nerede çekildiği dizinin ilk bölümünden itibaren izleyenlerin ilgi odağı oldu. Star Tv'nin yeni dizisi Ada Masalı büyülü ada atmosferi ve doğal güzellikleri ile beraber ekranlarda görsel güzellikler oluşturdu. Ege Bölgesi'nde çekimleri devam eden Ada Masalı'nda Kırlangıç Adası'na nasıl gidileceği ekran başındakilerin gündemine geldi. Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’un başrollerinde yer aldığı Ada Masalı İzmir'in Sığacık ilçesinde çekiliyor. Peki, Kırlangıç Adası nerede ve nasıl gidilir? İşte, Ada Masalı'nın çekildiği yerler ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Ada Masalı nerede çekiliyor sorusu yeniden gündeme geldi. Televizyon severleri ekran başında toplayan Ada Masalı dizisi çekim sahneleri ile merak uyandırdı. Yayın hayatına geçtiğimiz hafta başlayan Ada Masalı dizisinde Kırlangıç Adası’nda iki genç insanın yollarının kesişmesi ele alınacak. İzmir'de çekilen dizide Kırlangıç Adası, Yunanistan'a bağlı olması ile biliniyor. Dizide mekanın bir ada olduğundan söz edilse de çekimler adada yapılmıyor. Kırlangıç Adası, Yunanistan'a bağlı adalardan biri olarak yer alıyor.
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ADA MASALI NEREDE ÇEKİLİYOR?
Ada Masalı dizisi İzmir'in Sığacık ilçesinde çekiliyor.
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KIRLANGIÇ ADASI NEREDE?
Fragmanlarda adı geçen Kırlangıç Adası, Yunanistan'a bağlı adalardan biridir. Dizide mekanın bir ada olduğundan söz edilse de çekimler adada yapılmamaktadır.Kırlangıç Adası Yunanistan'ın Teselya bölgesinde bulunan bir ada, şehir ve belediyedir. Ada, Ege Denizi'nde yer almakta olup Şeytan Adaları'nın bir parçasıdır. Kırlangıç belediyesi, Kırlangıç Adası'nın yanı sıra Adelfoi, İblislik, Keçi, Güvercin, Biber, Psathoura ve İskandil adalarını da barındırmaktadır.
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DİZİNİN KONUSU NE?
Şehirli, başarılı iş insanı Haziran (Ayça Ayşin Turan) ile adanın yakışıklı ve yardımsever genci Poyraz’ın (Alp Navruz) Kırlangıç Adası’nda kesişen yollarını konu alan ‘Ada Masalı’, zıt karakterlere sahip ikilinin anlaşmazlıklardan doğacak aşklarını ekrana taşıyacak.