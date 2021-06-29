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GeriTelevizyon Ada Masalı nerede çekiliyor, hangi adada? Kırlangıç Adası'na nasıl gidiliyor? İşte Ada Masalı dizisinin çekim yerleri
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Televizyon
Haber Giriş: 29 Haziran 2021 - 21:41 | 

Ada Masalı nerede çekiliyor, hangi adada? Kırlangıç Adası'na nasıl gidiliyor? İşte Ada Masalı dizisinin çekim yerleri

Ada Masalı'nın nerede çekildiği dizinin ilk bölümünden itibaren izleyenlerin ilgi odağı oldu. Star Tv'nin yeni dizisi Ada Masalı büyülü ada atmosferi ve doğal güzellikleri ile beraber ekranlarda görsel güzellikler oluşturdu. Ege Bölgesi'nde çekimleri devam eden Ada Masalı'nda Kırlangıç Adası'na nasıl gidileceği ekran başındakilerin gündemine geldi. Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’un başrollerinde yer aldığı Ada Masalı İzmir'in Sığacık ilçesinde çekiliyor. Peki, Kırlangıç Adası nerede ve nasıl gidilir? İşte, Ada Masalı'nın çekildiği yerler ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.

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Ada Masalı nerede çekiliyor sorusu yeniden gündeme geldi. Televizyon severleri ekran başında toplayan Ada Masalı dizisi çekim sahneleri ile merak uyandırdı. Yayın hayatına geçtiğimiz hafta başlayan Ada Masalı dizisinde Kırlangıç Adası’nda iki genç insanın yollarının kesişmesi ele alınacak. İzmir'de çekilen dizide Kırlangıç Adası, Yunanistan'a bağlı olması ile biliniyor. Dizide mekanın bir ada olduğundan söz edilse de çekimler adada yapılmıyor. Kırlangıç Adası, Yunanistan'a bağlı adalardan biri olarak yer alıyor.

2ADA MASALI NEREDE ÇEKİLİYOR

ADA MASALI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ada Masalı dizisi İzmir'in Sığacık ilçesinde çekiliyor.

3KIRLANGIÇ ADASI NEREDE

KIRLANGIÇ ADASI NEREDE?

Fragmanlarda adı geçen Kırlangıç Adası, Yunanistan'a bağlı adalardan biridir. Dizide mekanın bir ada olduğundan söz edilse de çekimler adada yapılmamaktadır.Kırlangıç Adası Yunanistan'ın Teselya bölgesinde bulunan bir ada, şehir ve belediyedir. Ada, Ege Denizi'nde yer almakta olup Şeytan Adaları'nın bir parçasıdır. Kırlangıç belediyesi, Kırlangıç Adası'nın yanı sıra Adelfoi, İblislik, Keçi, Güvercin, Biber, Psathoura ve İskandil adalarını da barındırmaktadır.

4DİZİNİN KONUSU NE

DİZİNİN KONUSU NE?

Şehirli, başarılı iş insanı Haziran (Ayça Ayşin Turan) ile adanın yakışıklı ve yardımsever genci Poyraz’ın (Alp Navruz) Kırlangıç Adası’nda kesişen yollarını konu alan ‘Ada Masalı’, zıt karakterlere sahip ikilinin anlaşmazlıklardan doğacak aşklarını ekrana taşıyacak.

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