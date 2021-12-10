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Televizyon
Haber Giriş: 10 Aralık 2021 - 16:37 | 

Ada Masalı finali ne zaman? İşte Ada Masalı final bölümünde ilk görüntüler

Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’un yer aldığı Ada Masalı final yapmaya hazırlanıyor. Ada Masalı, çok farklı iki karaktere sahip olan Haziran (Ayça Ayşin Turan) ve Poyraz’ın (Alp Navruz) yollarının kesişmesiyle doğacak aşklarını konu alıyordu. Peki, Ada Masalı finali ne zaman? İşte Ada Masalı final bölümünde ilk görüntüler…

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Ada Masalı son kez 11 Aralık Cumartesi günü ekrana gelecek. Cumartesi günleri ekrana gelen Ada Masalı dizisi 25. bölümde final yapacak. Ada Masalı’nın final bölümünde Haziran ile Poyraz’ın nikah masasına oturacak.
2ADA MASALI FİNALİNDE NELER OLACAK

ADA MASALI FİNALİNDE NELER OLACAK?

Ada Masalı’nın final bölümünde Haziran ile Poyraz’ın evlenme kararı artık hayata geçmek üzeredir. Karşılarına çıkan tüm engellere rağmen birbirlerinden vazgeçmeyen ikilinin evlenmeden önce aşmaları gereken son bir sorun kalmıştır. Haziran ile Poyraz’ın İstanbul’a taşınacakları haberi Kırlangıç Adası’nda hızla yayılırken Sadık ablası Suzan’la başa çıkmanın yolunu bulur.
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Hasan’ın babası olduğunu öğrenen Nehir herkesten kendini uzaklaştırırken yıllar sonra babasıyla karşılaşması genç kızın hayatını tamamen değiştirecektir. Selma kızı için endişelenmeye devam ederken Fatih Hasan’la yüzleşir. Alper ve Melisa’nın hayatında ise yepyeni bir dönem başlayacaktır.
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