Ada Masalı finali ne zaman? İşte Ada Masalı final bölümünde ilk görüntüler

Hasan’ın babası olduğunu öğrenen Nehir herkesten kendini uzaklaştırırken yıllar sonra babasıyla karşılaşması genç kızın hayatını tamamen değiştirecektir. Selma kızı için endişelenmeye devam ederken Fatih Hasan’la yüzleşir. Alper ve Melisa’nın hayatında ise yepyeni bir dönem başlayacaktır.