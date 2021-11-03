Ada Masalı bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman? Ada Masalı yeni bölüm tarihi değişti!

ADA MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Poyraz, adaya dönmeden önce Haziran’a son bir iyilik yapmak ister: onun İzmir’deki hayatını güzelleştirmek. Bunun için Kutay ile gizli bir anlaşma yapmak zorunda bile kalacaktır.



Alper ve Melisa, kız isteme törenini bir gün erkene alırlar. Bunu yapmalarındaki amaç Poyraz ve Haziran’ın barışmasını sağlamaktır. Daha önceki denemeleri başarısızlıkla sonuçlanan Alper ve Melisa bu sefer iki aşığı kavuşturabilecek midir?