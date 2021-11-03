Ada Masalı bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman? Ada Masalı yeni bölüm tarihi değişti!
Ada Masalı bu akşam neden yok, sorusu ekranlarını açan izleyenlerin gündemine geldi. Ay Yapım imzalı yönetmenliğini Ali Bilgin'in yaptığı Ada Masalı dizisinin yerine bu akşam "Sana Söz" adlı dizi yer aldı. 2 Kasım Star TV yayın akışında yapılan değişiklik ekran başındakileri meraklandırırken beklenen açıklama geldi. Ada Masalı'nın 20. yeni bölüm fragmanında dizinin yayın saatinin değiştiği görüldü. Peki, Ada Masalı yeni bölüm ne zaman? İşte, Ada Masalı 20. yeni bölüm fragmanı ve konuyla ilgili ayrıntılar.
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1
Ada Masalı yeni bölüm tarihinde yapılan değişiklik dizinin hayranlarını meraklandırdı. Her hafta salı günleri izleyici ile buluşan Ada Masalı dizisi bu akşam ekranlara gelmedi. Star TV 2 Kasım yayın akışında dizinin yayın saatinde farklı bir dizinin yer aldığı görüldü. Ada Masalı'nın yayınlanan fragmanına göre sevilen dizi artık çarşamba akşamları yayınlanacak.
2
ADA MASALI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Kerem Çatay'ın yapımcılığını yaptığı, yönetmen koltuğunda Ali Bilgin'in oturduğu, Ayça Ayşin Turan, Alp Navruz, Özge Demirtel, Rami Narin gibi oyuncuları kadrosunda bulunduran Ada Masalı'nın yayın tarihi değişti. Ada Masalı yeni bölümü ile 3 Kasım Çarşamba akşamı saat 20.00'da ekranlara gelecek.
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ADA MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Poyraz, adaya dönmeden önce Haziran’a son bir iyilik yapmak ister: onun İzmir’deki hayatını güzelleştirmek. Bunun için Kutay ile gizli bir anlaşma yapmak zorunda bile kalacaktır.
Alper ve Melisa, kız isteme törenini bir gün erkene alırlar. Bunu yapmalarındaki amaç Poyraz ve Haziran’ın barışmasını sağlamaktır. Daha önceki denemeleri başarısızlıkla sonuçlanan Alper ve Melisa bu sefer iki aşığı kavuşturabilecek midir?
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Adada ise büyük bir panik havası hakimdir. Ayten’in eski kocası Sinan herkesin korkulu rüyası olmuştur. Adada azılı bir suçlu olması, insanları birbirine daha çok yaklaştırır.
Poyraz ve Haziran’ı adada büyük bir tehlike beklemektedir. Poyraz, hayatının en büyük sınavı ile karşı karşıya gelecektir.