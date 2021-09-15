Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya kimdir, kaç yaşında? Acun Ilıcalı’dan evlilik sorusuna yanıt:
Acun Ilıcalı katıldığı televizyon programında sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile birlikteliğinin evlilik yönünde gidip gitmediği yönünde sorulara yanıt verdi. Sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile de pozlarını paylaşan Acun Ilıcalı'nın sevgilisi yeniden merak konusu oldu. Peki, Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya evlenecek mi? Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya kimdir, kaç yaşında?
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Acun Ilıcalı Haber Global’de Candaş Tolga Işık’ın Az Önce Konuştum programına konuk oldu. İlişkisi hakkındaki soruları da yanıtlayan Ilıcalı,Candaş Tolga Işık’ın sorduğu “Uzun zamandır Çağla Altunkaya ile birliktesiniz. Allah mesut etsin. Tekrardan evlenmeyi düşünüyor musun?” sorusuna Ilıcalı şöyle yanıt verdi: “Şu anda kısmet bu işler. Tekrardan evlenirim ya da evlenmem diyemem ama tabii ki çok iyi bir ilişkim var. Beni mutlu ediyor. sağ olsun. Düşünceli, nazik ve çok zeki de buluyorum bu arada. Aynı dili konuştuğumuzu düşünüyorum. Herkesle çok yüksek iletişim kurabilen birisi de değilim. Onun tatlı dilli ve değişken muhabbetlere açık olması ve kendini geliştirmesi çok mutlu ediyor beni.”
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Ayça Çağla Altunkaya, 1999 yılında Yalova'da dünyaya geldi. Hemşirelik mezun olan Ayça Çağla Altunkaya’nın basketbol ile ilgilendiği biliniyor. Ayça Çağla Altunkaya Survivor'ın çekimlerinin yapıldığı Dominik Cumhuriyeti'nde görüntülenmişti.
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Ayça Çağla Altunkaya ise O Ses Türkiye kulisinden ve Masterchef kulisinden fotoğraflar paylaşıyor.