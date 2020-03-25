Acun Ilıcalı ilk kez açıkladı: Türkiye'den yarışmacı getirme imkanımız yok!
'Survivor 2020'nin ada konseyinde gönüllüler takımından Meryem Kasap'ın sakatlığı nedeniyle diskalifiye olabileceğini duyuran Acun Ilıcalı, corona virüs nedeniyle uçuşlar durdurulduğu için nasıl bir yol izleneceğini açıkladı.
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TV8'de yayınlanan Survivor 2020, dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Corona virüs salgını nedeniyle tüm dünyada uçuşların büyük ölçüde iptal olmasıyla birlikte yarışmanın çekildiği Dominik'e de Türkiye'den gidiş gelişler durduruldu.
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MERYEM YENİDEN KONTROL EDİLECEK
Gönüllüler takımından Meryem'in sakatlığı hakkında konuşan Acun Ilıcalı, adaya yeni bir yarışmacı gelemeyeceği ise iki takım arasındaki dengenin nasıl sağlayacağını anlattı. Ünlü televizyoncu, dizinden sakatlanan ve oyunlardan uzak kalan Meryem'in bir kez daha kontrole gideceğini söyledi. Doktor Metin Kuş'un kararı ise başarılı yarışmacının Survivor'daki kaderini belli edecek.
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TÜRKİYE'DEN YARIŞMACI GETİRME İMKANIMIZ YOK
Acun Ilıcalı, Meryem'in Survivor'dan ayrılması durumunda takımların dengesinin korunması açısından, iki takım arasında transfer yapılabileceğini duyurdu. Eleme konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, "Bugüne kadar her Survivor'da, yedek yarışmacılar getirerek takımların dengesini oluşturmayı amaçladık. Tüm Survivor'larda bunu yaptık. Ancak artık Türkiye'den yedek yarışmacı getirme imkanımız yok" dedi.
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"Meryem'in son kontrolleri olacak, tam raporu bekliyoruz. Meryem devam ederse sorun yok. Ama devam edemezse gönüllüler takımının ikinci yarışmacısı gitmiş olacak. Eğer Meryem ayrılırsa o zaman mutlaka başka bir çözüm bulacağız. Biz şu anda beklemedeyiz."
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TAKIMSAL DENGEYİ KORUYACAĞIZ
"Prodüksiyonun görevi takımlar arasındaki adaleti korumak. Burası Survivor, bireysel bir yarışma. Bir yarışmacının bireysel hakkını hiçbir zaman yedirmeyiz, ama takımsal dengeyi bütün Survivor'larda koruduk ve bir takımı mağdur etmedik."
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"Gönüllüler takımının güç dengesini korumak amacıyla takımsal transfer söz konusu olabilir. Meryem'in 2-3 hafta içinde düzelebilecek durumdaysa ona göre karar vereceğiz."
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ACUN ILICALI CORONA VİRÜSÜ SALGININI BÖYLE DUYURMUŞTU
Dominik'te çekimleri yapılan 'Survivor 2020'de iki aydır her şeyden habersiz olan yarışmacılar, önceki gün Acun Ilıcalı'nın corona virüs hakkında yaptığı açıklamalarla çok şaşırmıştı. acil durum konseyi yapan Acun Ilıcalı, corona virüs salgının geldiği boyutu ve son rakamları yarışmacılarla paylaşmıştı.
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Dominik'e geldikleri tarihte sadece Çin'in Wuhan bölgesinde olan salgının tüm dünyaya yayıldığını öğrenen yarışmacılardan bazıları gözyaşlarını tutamamıştı.Corona virüs günleri hakkında bilgi veren Acun Ilıcalı, söze yarışmacıların aileleriyle sık sık irtibat halinde olduklarını, ailelerinden veya yakınlarının hiçbirinde hastalık olmadığını söylemişti.
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Dominik'te çekim yaptıkları yerde aldıkları tedbirleri de anlatan Ilıcalı, "Bizim bulunduğumuz bölgede herhangi bir vaka yok. Dünyanın şanslı bölgelerden birindeyiz şu anda. Taşıdığımız herhangi bir tehlike yok. Çekim alanlarımız izole, dışarıdan giriş çıkış yok, güvenlikli bir bölgedeyiz. Ayrıca her türlü tedbiri alıyoruz. Çekim yerlerimizde bazı değişiklikler yaptık sizi korumak için" demişti.
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Öte yandan TV8'in patronu, ailelerden talep gelmesi durumunda, yarışmacılar ve ailelerinin iletişim kurabileceğini de söylerken, iki oğlu olan Parviz'in ailesiyle görüşmesi için tolerans tanıdıklarını açıklamıştı. Ülkemizde her gece sağlık çalışanları için yapılan alkış desteğinden de bahseden Ilıcalı, yarışmacılardan alkış isteyerek bu akıma destek olmuştu.
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"GÜZEL GÜNLER YAKINDA"
Ilıcalı, son olarak, "Gerçekten gecelerini gündüze katarak sürekli olarak çalışıyorlar. Sağlık çalışanlarımızın bu döneme ne kadar değerli olduklarını bir kez daha anlıyoruz. Onları çok seviyoruz. Sevgilerimizi yolluyoruz. Görevli olan herkes üzerine düşeni yapıyor. Vatandaşlarımızdan da evlerinde kalmalarını rica ediyoruz. Sağlıktan daha değerlisi yok. Zor bir dönem. Hep birlikte inşallah aşacağız. Ülke olarak neleri atlatmadık ki... Kalbimiz, gönlümüz ülkemizdeki vatandaşlarımızla. İnşallah yeniden güzel günler görürüz" diyerek konseyi bitirmişti