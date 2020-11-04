Acemi Anneler nerede çekiliyor, oyuncuları kimler? İşte Acemi Anneler oyuncu kadrosu

Dört yakın arkadaşın annelik serüvenlerini ekranlara taşıyan Acemi Anneler yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Hafta içi her gün yayınlanan Acemi Anneler, 19 Ekim’den bu yana ekranlarda. Peki, Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor? Acemi Anneler oyuncuları arasında kimler var? İşte Acemi Anneler’in konusu ve kadrosuyla ilgili detaylar…
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Acemi Anneler’in oyuncu kadrosunda; Merve Üçer, Begüm T. Turay, Melis Yıldıran, Yağmur Öztürk, Berk Bakioğlu, Cantuğ Tural, Tolga Akman, Önder Atakanlı, Cansın Yılmaz, Ege Semih Eken, İpek Çeken, Zeynep A.Metin, Nermin Uğur, Murat Volkan Benli, Deniz G.Koçman, Başak Vural, Tüğçe Özbey, Tamer Aykut, Aslı Bayyiğit, Rümeysa Ay, Ayça Dokumacı, Doğukan Demirci, Bade Çalışkan bulunuyor.
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ACEMİ ANNELER KONUSU
Başarılı bir iş kadını olan Nil, çalıştığı şirketin finans müdürü adayıdır. Rakibi Seda ise bu mevkisini Nil’e kaptırmamak için türlü oyunlar oynamaktadır. Nil, şirketteki önemli bir toplantıya yetişmeye çalışırken kaza yapar. Nil’in kardeşten öte arkadaşları Sevda, Ceren ve Beyza onun yardımına koşarlar. Bu sırada Nil’e hastanede hiç beklemediği bir haber gelir… Bu haber onun ve bebek sahibi olmaya çalışan arkadaşları Beyza ile Ceren’in hayatlarını derinden etkileyecektir. Diğer yandan üç çocuk annesi Sevda’nın büyük kızı Ezgi, ailesinden büyük bir sır saklamaktadır. Bu sır acemi annelerin hayatlarına bomba gibi düşecek bir duygu fırtınasına neden olacaktır.
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ACEMİ ANNELER NEREDE ÇEKİLİYOR?
TRT 1’in yeni günlük dizisi Acemi Anneler’in çekimleri Ankara'da gerçekleştiriliyor.