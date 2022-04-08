8 Nisan 2022 Cuma KANAL D, STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi! Bugün tv'de ne var?

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat



11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün



12:15 Memet Özer İle Mutfakta Ramazan



13:00 En Hamarat Benim



16:00 Fulya İle Umudum Olsun



19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber



20:30 Aşk Mantık İntikam



23:30 Orta Sayfa



01:45 Son Yaz



03:00 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri