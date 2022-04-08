Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

8 Nisan 2022 Cuma KANAL D, STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi! Bugün tv'de ne var?

#Tv Yayın Akışı#8 Nisan 2022 Cuma KANAL D STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV Yayın Akışı#Bugün Tv'de Ne Var

Bugün tv'de ne var sorusu televizyon severler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Gün içerisinde yayınlanacak dizi, program, film ve yarışmalar 8 Nisan 2022 Cuma tv yayın akışı listesinde yer alıyor. Ayrıca Ramazan özel sahur programları da tüm kanalların tv yayın akışı içerisinde bulunuyor. Peki, bugün TV'de ne var? İşte, 8 Nisan 2022 Cuma Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı ve tv rehberi…

1/88 Nisan 2022 Cuma KANAL D, STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi Bugün tvde ne var

8 Nisan 2022 Cuma tv yayın akışı listesinde sevilen diziler Arka Sokaklar, Yalnız Kurt'un yanı sıra Ramazan özel sahur programları kanalların tv yayın akışı listesinde yer alıyor. Peki, bugün tv'de neler, hangi diziler var? İşte, 8 Nisan 2022 Cuma Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı ve tv rehberi!

2/8KANAL D YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı

16:45 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Camdaki Kız

02:45 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti

3/8STAR TV YAYIN AKIŞI

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Pelin’in Mutfağı

18:30 Star Haber

20:00 Kaderimin Oyunu

00:15 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

4/8SHOW TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:00 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Sahte Kabadayı

21:45 Yerli Sinema Üç Kağıtçı

23:30 Aziz

5/8ATV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

20:05 Yalnız Kurt

00:25 Adı Sevgi

02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel

6/8TRT1 YAYIN AKIŞI

TRT1 YAYIN AKIŞI

09:05 Ramazan Klipleri

10:00 Bir İyilik Hikayesi

10:15 Alişan İle Hayata Gülümse

15:15 Bir İyilik Hikayesi

15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

17:00 Ana Haber

17:25 İddiaların Aksine

17:30 Ku’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

19:00 Ramazan Sevinci

20:00 Kasaba Doktoru

03:10 Sahur Bereketi

05:10 Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif

7/8FOX TV YAYIN AKIŞI

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat

11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:15 Memet Özer İle Mutfakta Ramazan

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya İle Umudum Olsun

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:30 Aşk Mantık İntikam

23:30 Orta Sayfa

01:45 Son Yaz

03:00 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri

8/8TV8 YAYIN AKIŞI

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Survivor All Star

13:00 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra

02:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tv Yayın Akışı#8 Nisan 2022 Cuma KANAL D STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV Yayın Akışı#Bugün Tv'de Ne Var