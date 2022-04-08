8 Nisan 2022 Cuma KANAL D, STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi! Bugün tv'de ne var?

8 Nisan 2022 Cuma tv yayın akışı listesinde sevilen diziler Arka Sokaklar, Yalnız Kurt'un yanı sıra Ramazan özel sahur programları kanalların tv yayın akışı listesinde yer alıyor. Peki, bugün tv'de neler, hangi diziler var? İşte, 8 Nisan 2022 Cuma Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı ve tv rehberi!
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı
16:45 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Camdaki Kız
02:45 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Pelin’in Mutfağı
18:30 Star Haber
20:00 Kaderimin Oyunu
00:15 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak
03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Sahte Kabadayı
21:45 Yerli Sinema Üç Kağıtçı
23:30 Aziz
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:05 Yalnız Kurt
00:25 Adı Sevgi
02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel
09:05 Ramazan Klipleri
10:00 Bir İyilik Hikayesi
10:15 Alişan İle Hayata Gülümse
15:15 Bir İyilik Hikayesi
15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
17:00 Ana Haber
17:25 İddiaların Aksine
17:30 Ku’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
19:00 Ramazan Sevinci
20:00 Kasaba Doktoru
03:10 Sahur Bereketi
05:10 Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif
08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:15 Memet Özer İle Mutfakta Ramazan
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya İle Umudum Olsun
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:30 Aşk Mantık İntikam
23:30 Orta Sayfa
01:45 Son Yaz
03:00 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor All Star
13:00 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra
02:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan