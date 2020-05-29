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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 29 Mayıs 2020 - 09:59,

7.3 milyon dolara satışa çıkardılar! Ev değil koskoca köy...

İsveç'in başkenti Stokholm yakınlarındaki Satra Brunn köyü, 7.3 milyon dolara satışa çıkarıldı. İşte köyün sıradışı özellikleri...

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Corona virüs süreci birçok alanda piyasalar durma noktasına gelmiş olsa da fırsatlar da arka arkaya ortaya çıkmaya başladı.

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CNBC’de yer alan habere göre, İsveç'in başkenti Stokholm yakınlarında bir köy 7.3 milyon dolara satışa çıkarıldı.

31700LERDE KEŞFEDİLDİ
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1700'LERDE KEŞFEDİLDİ

Satra Brunn köyü doğal kaynak sularıyla ünlü ve toplamda 340 bin metrekarelik bir alana yayılmış durumda.

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Köyün tarihi 1700'lü yıllara kadar uzanıyor. Doktor Samuel Skragge, doğal kaynak suyunu keşfedince köyün bulunduğu araziyi satın aldı.

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Burada şifalı sudan insanların faydalanması için evler ve hastane inşa ettirdi ardından kilise yapıldı.

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İsveç'in köklü üniversitelerinden Uppsala, 1740'ta köyü satın aldı. 2002 yılında ise Satra Brunn, 16 yerel girişimciye satıldı.

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O tarihten beri de spa ve kaplıca olarak hizmet veriyor.

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2015'te yapılan tesisle köyün doğal kaynak suyu şişelenerek ülke çapında satılıyor.

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Ülkenin en saf yedi doğal kaynak suyundan biri olma özelliğine sahip.

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Satışa aracı olan Jonas Martinsson, “Bu köyde gezmek, zamanın içinde yürümek gibi.

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Satra Brunn ve üzerindeki yapılar limited şirket olarak kayıtlı. Bu nedenle yabancı alıcılar için de herhangi bir sınırlama ya da kısıtlama yok” ifadelerini kullandı.

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