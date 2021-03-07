50 kavanozla kemik suyu üretimine başladı... Siparişlere yetişemiyor

HEDEF İHRACAT YAPMAK Kemik suyunu Türkiye'nin her yerine gönderdiğini söyleyen Toker, "Ama en büyük amacım, ata içeceğimizi başka ülkelere de içirmek, Türk markasını oralara taşımak. Çünkü bu kadar güzel bir ürün hiçbir ülkede yok. İnsanlar yurt dışından gelip çantalar dolusu ürün alıp gidiyor. Ülkelerinde bir yer açmamı istiyorlar. Atacağım bu adım bana ışık olacak ve ilerlememi sağlayacak. Zincir marketlerde olmak gibi bir hedefim yok. Butik olarak belirli şehirlerde olmak istiyorum bunlar hayal değil benim hedeflerim. Ürünün sevileceğine ve tutulacağına inanıyorum diye konuştu.