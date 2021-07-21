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GeriMagazin 46 yaş pozu... Ebru Cündübeyoğlu, genç kızlara taş çıkardı!
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Haber Giriş: 21 Temmuz 2021 - 08:52 | 

46 yaş pozu... Ebru Cündübeyoğlu, genç kızlara taş çıkardı!

Yaz geldi, sezon açıldı. Ünlüler rotayı tatil beldelerine çevirdi... İşte objektiflere yansıyanlar!

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1“Maşallah” dedirtti

“Maşallah” dedirtti

Eski Türkiye güzellerinden oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, yıllara meydan okuyor. Tatilinden fotoğraf kareleri paylaşan Cündübeyoğlu, “maşallah” dedirtti. Arkadaşı Mehveş Sırdar’a poz veren oyuncu, fotoğrafın altına “Yaz kızım 21, yaş 46” yazdı. Beğeni yağmuruna tutulan fotoğraflara çok sayıda nazar boncuğu emojisi geldi.

2Tatile devam

Tatile devam

Seda ve Ümit Erdim, Bodrum tatillerine devam ediyor. Çift, önceki gün Güvercinlik’teki bir otelin iskelesinde görüntülendi. (Umut ÜNVER)

3Telefonu bırakmadı

Telefonu bırakmadı

Bestemsu Özdemir, bayram tatilini arkadaşı İlknur Şeref ile birlikte Bodrum’da geçiriyor. Kız kıza tatil yapan ikili, tatilden güzel anları takipçileriyle paylaşıyor. Bestemsu Özdemir’in bikinili pozu çok sayıda beğeni aldı.

4Bodrum’da deniz keyfi

Bodrum’da deniz keyfi

Alina Boz’un Bodrum tatili devam ediyor. Sevgilisi Mithatcan Özer ve oyuncu arkadaşlarıyla tatil yapan Boz, önceki gün Turgutreis’te objektife takıldı. Gizem Karaca ve İlayda Alişan ile restoranda yemek yiyen Boz, sonrasında denize tek başına girdi. Denizde tanıdıklarına rastlayan oyuncu, ayaküstü onlarla sohbet etti. ◊ Ali KESER

5Asya’nın askerleri

Asya’nın askerleri

Alaçatı’da tatil yapan Cansu Dere, önceki gün dostlarıyla buluştu. Gazeteci Esin Övet ve oyuncu Esra Eron ile bir araya gelen Cansu Dere, fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Esin Övet, paylaştığı fotoğraf karesinin altında, Cansu Dere’nin “Sadakatsiz” dizisindeki karakteri Asya’ya ithafen “Asya’nın askerleriyiz” diye not düştü.

6Beyazlar içinde aşk

Beyazlar içinde aşk

Evlilik hazırlığında olan oyuncu Ege Kökenli ve Lior Ahituv’un yaz tatili devam ediyor. Nişanlısıyla beyazlar içinde oldukları fotoğraflarını paylaşan Kökenli, altına beyaz kalp emojisiyle “Mi Amore” yazdı.

7Havuz başında yoga keyfi

Havuz başında yoga keyfi

Sunucu ve model Tuğçe Aral, evinde havuz başında yoga yaptığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Yogaya yeni başladığını duyuran güzel model fit görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti.

8Akyaka aşıkları

Akyaka aşıkları

Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı’nın yaz tatili devam ediyor. Oğulları Can ile birlikte karavanla Ege koylarını gezen çift, şimdilerde Akyaka’da dinleniyor. Önceki gün eşiyle havuzda bir fotoğraf karesini paylaşan Sedef Avcı, beğeni yağmuruna tutuldu.

9Konser sonrası havuz

Konser sonrası havuz

Pandemi yasaklarının kalkmasıyla birlikte sahnelere dönen Sertab Erener, yoğun bir konser programıyla karşı karşıya… Önceki gece Datça’da konser veren sanatçı, ertesi sabah otelin havuzunda yorgunluk attı. Kaldığı butik oteli çok beğenen Erener, “Acaba her konser sonrası buraya mı gelsek” dedi.

10Yorgunluk atıyor

Yorgunluk atıyor

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisiyle geçen sezon ekranda olan Gülper Özdemir, yorgunluğunu yaz tatilinde atıyor. Faralya’da tatil yapan Özdemir, şnorkelle yüzdüğü anları takipçileriyle paylaştı. Fotoğraf karesi, hayranlarından çok sayıda beğeni aldı.

11Kaptan şef görevde

Kaptan şef görevde

İtalyan şef Danilo Zanna, yoğun geçen sezonun ardından ailesiyle tatilin tadını çıkartıyor. Bir süredir Göcek’te tatil yapan ünlü şef, en güzel kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor. Önceki gün tekne kullanırken bir fotoğrafını paylaşan Zanna altına, “Kaptan görevli başında” yazarak, eksik Türkçesiyle hayranlarını gülümsetti.

12Denizkızı pozları

Denizkızı pozları

Oyuncu Rojda Demirer de bayram tatiliyle birlikte soluğu Ege’de alan isimlerden… Sevgilisi Ulaş Kıyak ile teknede tatil yapan Demirer, önceki gün Hisarönü Körfezi’nde çektiği denizaltı fotoğrafları paylaştı. Karelerin altına “Dream” yazan oyuncu bu pozlarıyla denizkızına benzetildi.

13“Pembiş” kareler

“Pembiş” kareler

Model Sinem Sülün, yaz tatilinden kareleri takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Önceki gün pembe mayosuyla poz veren Sülün, altına “Pembiş halimi sevdiyseniz, üçlenir” diye üç kare daha paylaştı.

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