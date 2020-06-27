3500 dolar maaşla staj imkanı! Sadece o bölüm için geçerli...

Grandedu'nun derlemesine göre programa turizm otelcilik ya da dengi bir bölümde okuyan ya da mezun olmuş ve mezuniyetinin üzerinden 1 yıl geçmemiş ya da ilgili alanda en az 5 yıl tecrübeli, en az orta seviyede İngilizce konuşabilen, 18-35 yaş arası kişiler başvurabilmektedir.