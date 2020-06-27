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HaberlerEkonomi Haberleri3500 dolar maaşla staj imkanı! Sadece o bölüm için geçerli...
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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 27 Haziran 2020 - 16:36,

3500 dolar maaşla staj imkanı! Sadece o bölüm için geçerli...

Amerika; gastronomi mezunlarını dünyanın en iyi otellerinde çalışmaya davet ediyor. Yeni mezunlar ya da 3 yıllık aşçılık deneyimi olanlar Amerika’nın açtığı staj programı ile aylık 2500-3500 dolar arası maaşla işe başlıyor.

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Amerika’nın açtığı program sayesinde gastronomi mezunları; yurtdışı deneyimi kazanıyor ve uluslararası zincir markaların iş yapma biçimlerini öğrenme fırsatı kazanıyor.

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Adaylar özgeçmişlerine ekleyecekleri bu deneyim ile ülkeye döndüklerinde de iyi şartlarda çalışmayı garanti altına alıyor.

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Özellikle gastronomi mezunları ve aşçılar son dönemde Amerika’dan gelen cazip tekliflerle farklı deneyimler kazanma şansı yakalıyor.

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Yılda 50 bin kişinin faydalandığı staj programı Türkiye’deki gastronomi mezunlarına özel açtığı kontenjanlarla yeni mezunları çalışmaya davet ediyor.

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Amerika gastronomi alanında çalışanlara özel açtığı staj programıyla Türkiye’deki aşçıları ve gastronomi mezunlarını dünyanın en iyi otellerinde çalışmaya davet ediyor.

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Staj olarak adlandırılan bu çalışma programı 12 ay sürebiliyor.

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Amerika’da Nerede, Ne Kadar Kazanılır? Oxford House'un derlediği örnek işler:

Otel Adı: Courtyard Marriott Residence Inn Downtown Austin

Konumu: Austin, TX

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Ortalama aylık maaş: minimum 2000 Dolar

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Otel Adı: Omni Dallas Hotel

Konumu: Dallas, TX

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Ortalama aylık maaş: minimum 2000 Dolar

İşe başlangıç tarihi: Haziran – Aralık

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Otel Adı: JW Marriott Austin

Konumu: Austin, TX

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Ortalama aylık maaş: minimum 2000 Dolar

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Otel Adı: Westin Austin Downtown

Konumu: Austin, TX

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Ortalama aylık maaş: minimum 2000 Dolar

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Grandedu'nun derlemesine göre programa turizm otelcilik ya da dengi bir bölümde okuyan ya da mezun olmuş ve mezuniyetinin üzerinden 1 yıl geçmemiş ya da ilgili alanda en az 5 yıl tecrübeli, en az orta seviyede İngilizce konuşabilen, 18-35 yaş arası kişiler başvurabilmektedir.

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Bu programda haftalık 32 - 40 saat arası çalışan stajyerler saatlik 10 – 15 USD arası maaş alabiliyor.

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GlobalVizyon'un derlediği ücretsiz staj örnekleri;

Pozisyon: Web Grafik Tasarımcısı

Staj Yeri: San Francisco

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Süresi: 3-6 ay

Stajyer niteliği: Mükemmel İngilizce bilgisi, en az basit düzeyde HTML ve web tasarım bilgisi, Microsoft Office ve Adobe Creative Suite bilgisi

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Pozisyon: Satış & Marketing

Staj Yeri: Louisiana

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Süresi: 3-6 ay

Stajyer niteliği: Mükemmel İngilizce bilgisi, üniversite mezunu olmak, satış ve müşteri ilişkileri alanında tecrübeye sahip olmak

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Pozisyon: Sanat Yönetmeni

Staj Yeri: San Francisco

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Süresi: 3-6 ay

Stajyer niteliği: Mükemmel İngilizce bilgisi, üniversite mezunu olmak, sanat tasarımında tecrübeye sahip olmak, dijital formatta portfolyoya sahip olmak

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