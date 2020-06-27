3500 dolar maaşla staj imkanı! Sadece o bölüm için geçerli...
Amerika; gastronomi mezunlarını dünyanın en iyi otellerinde çalışmaya davet ediyor. Yeni mezunlar ya da 3 yıllık aşçılık deneyimi olanlar Amerika’nın açtığı staj programı ile aylık 2500-3500 dolar arası maaşla işe başlıyor.
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Amerika’nın açtığı program sayesinde gastronomi mezunları; yurtdışı deneyimi kazanıyor ve uluslararası zincir markaların iş yapma biçimlerini öğrenme fırsatı kazanıyor.
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Adaylar özgeçmişlerine ekleyecekleri bu deneyim ile ülkeye döndüklerinde de iyi şartlarda çalışmayı garanti altına alıyor.
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Özellikle gastronomi mezunları ve aşçılar son dönemde Amerika’dan gelen cazip tekliflerle farklı deneyimler kazanma şansı yakalıyor.
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Yılda 50 bin kişinin faydalandığı staj programı Türkiye’deki gastronomi mezunlarına özel açtığı kontenjanlarla yeni mezunları çalışmaya davet ediyor.
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Amerika gastronomi alanında çalışanlara özel açtığı staj programıyla Türkiye’deki aşçıları ve gastronomi mezunlarını dünyanın en iyi otellerinde çalışmaya davet ediyor.
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Staj olarak adlandırılan bu çalışma programı 12 ay sürebiliyor.
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Amerika’da Nerede, Ne Kadar Kazanılır? Oxford House'un derlediği örnek işler:
Otel Adı: Courtyard Marriott Residence Inn Downtown Austin
Konumu: Austin, TX
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Ortalama aylık maaş: minimum 2000 Dolar
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Otel Adı: Omni Dallas Hotel
Konumu: Dallas, TX
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Ortalama aylık maaş: minimum 2000 Dolar
İşe başlangıç tarihi: Haziran – Aralık
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Otel Adı: JW Marriott Austin
Konumu: Austin, TX
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Ortalama aylık maaş: minimum 2000 Dolar
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Otel Adı: Westin Austin Downtown
Konumu: Austin, TX
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Ortalama aylık maaş: minimum 2000 Dolar
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Grandedu'nun derlemesine göre programa turizm otelcilik ya da dengi bir bölümde okuyan ya da mezun olmuş ve mezuniyetinin üzerinden 1 yıl geçmemiş ya da ilgili alanda en az 5 yıl tecrübeli, en az orta seviyede İngilizce konuşabilen, 18-35 yaş arası kişiler başvurabilmektedir.
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Bu programda haftalık 32 - 40 saat arası çalışan stajyerler saatlik 10 – 15 USD arası maaş alabiliyor.