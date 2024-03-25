32 yaşına bastılar

Bodrum Seferi 12 Nisan'da Sinemalarda !
Yönetmen koltuğunda Recep Akdağ’ın oturduğu, Türkiye dağıtımcılığını A90 Pictures’in yaptığı ‘Bodrum Seferi’ filmi 12 Nisan’da sinema salonlarında seyircisiyle buluşacak. Eminoğlu Grup ve Senarist Medya Şirketi’nin ortak yapımcılığında, başrolünü Sarp Bozkurt’un üstlendiği ‘Bodrum Seferi’ filminde Asuman Dabak, Tarık Pabuççuoğlu, Ali İpin, Suzan Kardeş, Sedef Şahin, İrfan Kangı, Kahraman Sivri, Soner Türker, Fatih Günay, Taner Ayyıldız , Serhat Boylu ve Boom’cu Onur’ olarak bilinen Ahmet Dursun rol alıyor.