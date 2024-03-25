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32 yaşına bastılar

Güncelleme Tarihi:

#Bensu Soral#Bedirhan Soral#Buray
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2024 16:35

Televizyon, müzik ve tiyatro dünyasından kısa haberler...

1/4332 yaşına bastılar

Bensu Soral ve ikizi Bedirhan Soral, birlikte doğum günlerini kutladıkları anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ünlü ikizlerin ablası oyuncu Hande Soral, 32 yaşına giren kardeşlerini "İyi ki doğdunuz bebeklerim. Sizi çok seviyorum" diyerek kutladı. Bensu Soral da karelerinin altına şu notu düştü: "Benim canım Bedom, her günü 10 yaşındaymışız gibi bir umursamazlıkla yaşadığımız nice yıllara. Seni çok seviyorum.”

2/43Artık beyaz yakalar arabesk dinliyor

Artık beyaz yakalar arabesk dinliyor

Rubato geçtiğimiz akşam Acapulco Resort Hotel'de sahne aldı. Grup, “5” albümündeki “Sen Tükendin Ben Tükendim” şarkısını kliplendireceklerini söyledi. Solisti Özer Arkun, son dönemde arabesk müziğe olan ilgi hakkında ise “Müzik kültürü dönem dönem değişiyor, zamanında Müslüm Gürses dinlemek güzel görülmüyordu. Ancak Murathan Mungan'ın hazırladığı ‘Aşk Tesadüfleri Sever' albümünden sonra bütün beyaz yakalar bunu dinleyip Müslüm Gürses'i bağırlarına bastılar” dedi.

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3/43“İGUANA TOKYO” JAPONYA’DA VİZYONA GİRDİ

“İGUANA TOKYO” JAPONYA’DA VİZYONA GİRDİ

Kaan Müjdeci’nin yazıp yönettiği ikinci uzun metraj filmi “İguana Tokyo” geçen akşam gerçekleşen galasının ardından Japonya’da vizyona girdi. Çekimlerinin bir bölümü Tokyo’da gerçekleştirilen filmin, Shibuya Eurospace’da düzenlenen galasına Türkiye’den Kaan Müjdeci ve ortak yapımcı Kanat Doğramacı katıldı. Müjdeci, “İnsanların Tokyo’da bir oyun merkezinde, küçücük bir alanda zihinlerini özgürleştirip eğlendiklerini gördükten sonra bu fikir ortaya çıktı. Oyun dünyası ve gerçek hayatın kısıtlı alanını anlattık. Tokyo’yu resmettim” dedi. Başrollerini Saadet Işıl Aksoy, Ertan Saban ve Deniz Ülkü’nün paylaştığı “İguana Tokyo”, Tokyo’da yaşayan anne, baba ve kızdan oluşan üç kişilik sıradan bir ailenin cesur bilinçaltını konu alıyor. Film, bir sanal gerçeklik oyununun insan dünyasını zapt edişini farklı bir anlatımla beyazperdeye taşıyor.

4/43Makyajlarıyla da iddialı

Makyajlarıyla da iddialı

“Üç Harfliler: Nazar”, 10 Nisan’da izleyici ile buluşacak. Filmin fragmanında yer alan ürkütücü makyajlar dikkat çekti. Alev Ünal, filmde makyaj sanatçısı olarak yer aldı. Ünal, çok daha gerçekçi görünmek adına Hollywood filmlerindeki teknikleri kullandıklarını söyledi ve ekledi: “Bazı makyajlar yaklaşık 5 saat sürdü. 4 kişiye aynı anda prostetik makyaj yaptığımız sahneler vardı. Makyaj anlamında en iyi iş çıkardığımız film diyebilirim.”

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5/43Botoks yaptırmayacağım

Botoks yaptırmayacağım

Altay önceki akşam Kıbrıs Concorde Tower Otel’de sevilen şarkılarını söyledi. Altay, estetik yaptıran sanatçılara göndermelerde bulundu ve “Botoks yapmayı bir daha asla düşünmüyorum” dedi.

6/43Dünya turunda klip çekti

Dünya turunda klip çekti

Buray, geçtiğimiz aylarda “Al Senin Olsun Dünya” ismiyle yayınladığı ve 14 şarkıdan oluşan 5. stüdyo albümündeki “Al Senin Olsun Dünya”yı 34 ülkedeki gezilerinden topladığı görüntülerle kliplendirdi. Söz ve müziği Buray ile Gözde Ançel’e ait olan şarkının klibi, zamansız anları barındırıyor.

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7/43SHAKIRA’NIN YENİ ALBÜMÜ ‘LAS MUJERES YA NO LLORAN’ YAYINDA

SHAKIRA’NIN YENİ ALBÜMÜ ‘LAS MUJERES YA NO LLORAN’ YAYINDA!

Shakira 12. stüdyo albümü Las Mujeres Ya No Lloran'ı yayımladı.Shakira'nın yedi yıl aradan sonra çıkardığı ilk albümünde 8 yeni şarkı, yeni bir remiksle birlikte; Bizarrap ile "Music Sessions Vol. 53", Karol G ile " TQG ", Ozuna ile " Monotonía ", Rauw Alejandro ile "Te Felicito", Manuel Turizo ile " Copa Vacía " gibi iş birliklerinden oluşan 16 parça bulunuyor. Daha önce yayınlanan 7 parça Spotify'da toplamda 3.7 milyar dinlenme toplamıştı.Albümün çıkışıyla eş zamanlı olarak Shakira, ünlü rapçi Cardi B ile yeni şarkısı "Puntería" için bir müzik videosu yayınladı. Sanatçı iş birliğiyle alakalı şunları söylüyor: "Cardi B'ye şarkıyı gönderdim ve o da hemen üzerine atladı. Onunla çalışmak gerçekten büyük bir zevkti. Onu çok yaratıcı, esprili, dolaysız ve samimi buluyorum."

8/43KOKPİT PAYLAŞIMI BİNLERCE BEĞENİ ALDI

KOKPİT PAYLAŞIMI BİNLERCE BEĞENİ ALDI!

"Ağlama Ben Ağlarım" ile zirvedeki isimler arasında yer alan Can Ozan, geçtiğimiz günlerde Özyeğin Üniversitesi'nde gerçekleşen bir söyleşide sadece müzik kariyerindeki başarıları anlatmakla kalmadı, aynı zamanda uçuş simülasyonuyla da adından söz ettirdi.Sosyal medyada binlerce beğeni alan fotoğraflarda Can Ozan, kokpit koltuğunda poz verirken, esprili paylaşımına "Canozan Airlines İyi Yolculuklar Diler..." notunu düştü. Sanatçı, müzik kulübüne ve kendisine uçuş simülasyonu deneyimi yaşatan öğrencilere teşekkür etti.Can Ozan'ın 19 Mayıs tarihinde Bostancı konserinde ve Nisan ayında sahne alacağı Avrupa turnesinde sevenleriyle buluşacak.

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9/4337 yıldır Sahne Alıyor

37 yıldır Sahne Alıyor

Çocukların kişisel gelişimlerine katkı sağlamak ve yaratıcılıklarına destek olmak, tiyatro izleme imkânı olmayan çocukları tiyatroyla tanıştırmak amacıyla kurulan Pınar Çocuk Tiyatrosu, geçtiğimiz 37 senede Türkiye’nin dört bir yanında 4 milyondan fazla çocuğu ücretsiz olarak tiyatroyla buluşturdu. Çocukların kültürel ve kişisel gelişimine katkı sağlamak amacıyla tam 37 yıldır ülkemizin tüm şehirlerinde minik tiyatro severlere ücretsiz tiyatro izleme fırsatı sağladıklarını belirten Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, Pınar Çocuk Tiyatrosu’nun bir hayal ile başlayıp sınırlarının önce İzmir’in dışına ve sonra da tüm yurda yayılarak çocuklara ulaştığının söyledi.

10/43Romanlarla Göbek Attı

Romanlarla Göbek Attı

Pınar Eliçe, geçtiğimiz gün İBB'nin Ramazan etkinlikleri kapsamında Dudullu Meydan'da halk konseri verdi. Eliçe, konserin ilk dakikalarında yağmaya başlayan yağmura rağmen konserine hiç ara vermeden iki saat boyuncasahnede kaldı. Pınar Eliçe, kendisini izlemeye gelenRoman bir hayranını da sahneye davet ederek, birlikte çiftetelli oynayıpgöbek attılar.

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11/43İkinci klip

İkinci klip

Özer Arkun, Göksun Çavdar ve Eralp Görgün tarafından kurulan Rubato, 10 şarkıdan oluşan albümleri “5”i videolandırmaya devam ediyor. Grup albümün ikinci video klibini söz ve müziği Tan Taşçı'ya ait olan "Sen Tükendin Ben Tükendim"e çekti. Klip İzzet Başlak yönetmenliğinde çekildi.

12/43PLAZA SUFİSİ

PLAZA SUFİSİ

‘Plaza Sufisi’ kitabında, yazar Selcen Gür, kişisel gelişim, felsefe, psikoloji ve tasavvuf ile harmanlayarak hayatı güzelleştirmenin yollarını arayanları, “insanın en uzun seyahati ‘kendinden kendine’ olanıdır” yaklaşımıyla bir yolculuğa çıkarıyor.Kitapta karakterize edilen ‘Plaza Sufisi’, metropolde yaşayan, büyükşehir keşmekeşinde hayat süren, gündelik haz bombardımanına maruz kalan ve hiçbir şeye yetişemeden evine dönen insanları anlatıyor.Önceki nesillere göre yaşam koşullarımızda artan konfora kıyasla hayattan duyduğumuz tatminin aynı oranda artmadığı, hatta aksine azaldığına dikkat çeken yazar Selcen Gür, hayat standartlarımızdaki bunca gelişmeye karşın psikolojik sağlığımızın onlardan daha kötü durumda olduğunu belirtiyor. Bireysel olarak ‘kadınlar’ ve ‘engelliler’ konularında da çalışmalar yapan Selcen Gür’ün sözlerini yazıp bestelediği ‘Mor Gözyaşları’ adlı şarkının dijital platformlardan elde edilen geliri, ‘Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı’na bağışlanıyor.

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13/43Corey Taylor, İstanbulda

Corey Taylor, İstanbul'da

Slipknot, Stone Sour gruplarının solisti olarak tanıdığımız Corey Taylor, 26 Mayıs akşamı uzun bir aradan sonra ilk kez Maximum Uniq Açıkhava’da Charm Music Türkiye organizasyonuyla hayranlarıyla buluşacak!Grammy ödüllü sanatçı, bu konserde son solo albümü CMFT’nin şarkılarını ve klasikleşmiş hitlerini seslendirecek.

14/43Klibini de yönetti

Klibini de yönetti

Murat Balcı, Sezen Aksu’nun hit şarkılarından “Gel Günaha Girelim”i yorumladı. Balcı, şarkısının klibinde yönetmen koltuğuna da oturdu. Mauritius Adası'nda yapılan klip çekimleri 2 günde tamamlandı.

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15/43Los Angeles’ta oyunculuk dersi

Los Angeles’ta oyunculuk dersi

Oyuncu Kurretülayn Matur, dijital platformda yayınlanacak yeni bir dizi projesi için Los Angeles'ta workshop eğitimi almaya başlayacak. Matur, heyecanını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Oyuncu, uzun bir aranın ardından tekrar ekranlara dönüş yapacağını da söyledi. Sayit DURMAZ

16/43Bodrum Seferi 12 Nisanda Sinemalarda

Bodrum Seferi 12 Nisan'da Sinemalarda !

Yönetmen koltuğunda Recep Akdağ’ın oturduğu, Türkiye dağıtımcılığını A90 Pictures’in yaptığı ‘Bodrum Seferi’ filmi 12 Nisan’da sinema salonlarında seyircisiyle buluşacak. Eminoğlu Grup ve Senarist Medya Şirketi’nin ortak yapımcılığında, başrolünü Sarp Bozkurt’un üstlendiği ‘Bodrum Seferi’ filminde Asuman Dabak, Tarık Pabuççuoğlu, Ali İpin, Suzan Kardeş, Sedef Şahin, İrfan Kangı, Kahraman Sivri, Soner Türker, Fatih Günay, Taner Ayyıldız , Serhat Boylu ve Boom’cu Onur’ olarak bilinen Ahmet Dursun rol alıyor.

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17/43Alice Merton İstanbulda

Alice Merton İstanbul'da

''No Roots” şarkısıyla kısa sürede bir fenomen haline gelen Alice Merton, Charm Music Türkiye organizasyonuyla 26 Temmuz akşamı Maximum UNIQ Açıkhava’da sahne alacak. İlk şarkısı “No Roots” ile gündeme bomba gibi düşen Merton’un aynı isimli 4 şarkılı EP’si de aynı yıl içinde yayınlandı. Bugün YouTube’da 95 milyonu aşkın dinleyiciyle buluşan “No Roots”un yanı sıra “Hit the Ground Running” gibi diğer şarkıları da dünya pop sahnesinde hızla popülarite kazandı. Merton, 2018 yılında EBBA ödülüne layık görüldü.

18/43Telafisi Yok ile sevenleriyle buluştu

"Telafisi Yok" ile sevenleriyle buluştu

Şarkıcı Oğuz Doğan sözü müziği kendine ait olan "Telafisi Yok "u yayınladı.Meşhur olan Gaziantep düğünleri olmak üzere Türkiye’nin bir çok yerinde düğünlerde sahneye çıkan Doğan ”Düğün sahnelerinin atmosferi çok daha farklı. Yüzlerce kişiyi oyun havalarıyla, halaylarla saatlerce eğlendirmek çok kolay bir şey değil."dedi

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19/43New Yorkta klip

New York'ta klip

Müzik kariyerine İsveç’de başlayıp Amerika da devam eden Firuze , yeni bir şarkı hazırladı.“ İhanet “ adlı çalışma, müzikseverlerin beğenisine sunuldu.Söz ve Müziği de Firuze’ye ait şarkının düzenlemesini Esad Fidan yaptı. New York’daki Spin Recording Studios’ta kaydedilen şarkının klibi de aynı şehirde çekildi.

20/43Dağ Başını Duman Almış ‘’Zakkum’’ ile Yeniden Hayat Buluyor

Dağ Başını Duman Almış ‘’Zakkum’’ ile Yeniden Hayat Buluyor!

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda yayınlanacak olan, Atatürk’ün sevdiği şarkılardan oluşan özel bir seçkiyi içeren Vasiyet albümünde grup Zakkum yeni bir düzenleme ile Dağ Başını Duman Almış’ı seslendirecek. Zakkum, "Dağ Başını Duman Almış" marşına getireceği yeni düzenlemeyle gençlik ruhuna ve Atatürk’ün ideallerine saygı gösterecek. Zakkum, katkılarıyla albüme çağdaş bir dokunuş katarken, orijinal marşın zamansız ruhunu koruyacak.

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21/43Bolu ve Kars’ta klip çekti

Bolu ve Kars’ta klip çekti

Selçuk Balcı’nın yeni şarkısı “Senelerin Efkarı” müzikseverlerle buluştu. Söz ve müziği Fatih Söylemez’e ait olan şarkının klip yönetmenliğini Sinan Güzel üstlendi. Duygusal bir atmosfere sahip şarkının klibi Bolu ve Kars’ta çekildi. Balcı, şarkıda kemençe de çaldı.

22/43Festival coşkusu Adana’da başladı

Festival coşkusu Adana’da başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından dördüncüsü düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, Adana’da Portakal Çiçeği Karnavalı’yla başladı. Festival kapsamında Adana Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan “Gelenekten Gelen İlham” defilesi, Adana Müzesi’nin tarihi atmosferinde modaseverlerle buluştu. Sunuculuğunu Çiğdem Tunç'un üstlendiği defilede, 1400 ile 1650 yılları arasındaki dönemi yansıtan 30 kostüm sergilendi. Defilenin koreografisini ise Banu Noyan üstlendi.

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23/43Pınar Eliçe Kimsesiz Çocuklarla Beşiktaş Maçını İzledi

Pınar Eliçe Kimsesiz Çocuklarla Beşiktaş Maçını İzledi

Ünlü şarkıcı Pınar Eliçe, Türkiye'nin çeşitli illerinden kimsesiz çocukların hayallerini gerçekleştiren organizasyonda yer aldı. 10 kimsesiz çocuğun Beşiktaş maçını canlı izleme hayali gerçek oldu.Pınar Eliçe ve oğlu Deniz Çapan, çocuklarla birlikte Beşiktaş- Samsunspor maçını izledi.

24/43YASEMİN SAKALLIOĞLU TÜRKİYE TURNESİNE BAŞLIYOR

YASEMİN SAKALLIOĞLU TÜRKİYE TURNESİNE BAŞLIYOR

Yasemin Sakallıoğlu, ‘Doğru Koca Nasıl Seçilir?' hayranları ile buluşmaya devam ediyor. BKM Organizasyonu ile gerçekleştirilen stand up şovu seyircilere kahkaha dolu anlar yaşatıyor. Sakallıoğlu, Türkiye turnesine 17 Nisan’da gerçekleşecek İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi’nden başlıyor. Sakallıoğlu turnesine 18 Nisan’da Eskişehir’de devam edecek. Mayıs ayının gösteri takvimi ise şöyle; 3 Mayıs Bursa, 4 Mayıs İstanbul Maximum Uniq Hall, 26 Mayıs İzmir, 27 Mayıs Antalya, 29 Mayıs Mersin ve 30 Mayıs Adana.

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25/43BENGÜ BEKER, MAXIMUM UNIQ BOX SAHNESİNDE

'BENGÜ BEKER', MAXIMUM UNIQ BOX SAHNESİ'NDE!

‘’Yağmur Olsam’’ şarkısı ile tanınan Bengü Beker, konserlerine devam ediyor. Bengü Beker, 3 Mayıs gecesi Cuma gecesi Maximum Uniq Box'da sahnede olacak.

26/43Anna Vissi ile dans etti

Anna Vissi ile dans etti

Dünyaca ünlü Yunan şarkıcı Anna Vissi, dün akşam İstanbul'da konser verdi.. Maslak'ta yer alan Hol'de sevenleriyle buluşan Anna Vissi, unutulmaz bir gece yaşattı. Konsere giden Sabah Tümer sahneye fırlayıp ünlü yıldız ile dans etti.

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27/43Nöbet değişimi

Nöbet değişimi

Engelsiz Yaşam Vakfı’nın yeni başkanı Av. Edip Önder oldu. Vakfın olağan genel kurulu sonrası başkanlık koltuğunu kurucu başkan Atilla Kaplakarslan’dan devralan Önder, vakfın kuruluşundan bu yana ikinci başkanı oldu. Av. Edip Önder’in yeni yönetim kurulunda Tayyar Işıksaçan, Şeniz Ulusoy, Emrah Yedekçi, Nezih Ertuğrul Erdem, Hakim Seval Karataş, Fatih Dalma ve Mustafa İsmet Mercan yer alıyor.

28/43MÜSLÜM GÜRSES TOZLU RAFLAR’ ALBÜMÜ

MÜSLÜM GÜRSES 'TOZLU RAFLAR’ ALBÜMÜ

Elenor Müzik Muhteşem Candan yapımcılığında, geçmiş yıllarda kayda alınan ve daha önce dinleyici ile hiç buluşmamış 6 Müslüm Gürsesşarkısı, tüm dijital ortamda yayına girdi.'Tozlu Raflar' albümünde 2 büyük usta buluştu, Söz ve Müziği “Kayahan Açar’a ait olan “Sarı Saçlarından Sen Suçlusun” isimli eseri Müslüm Gürses kendi tarzında ve yeniden seslendirdi.11 Yıl önce kaybettiğimiz “Müslüm Gürses’in Hologram ve Yapay Zeka teknoloji ile hazırlanan görüntülerini canlı bir orkestra eşliğinde sahnede seslendirmiş olması müzik dünyasında büyük ilgi gördü.

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29/43Arkadaşını tebrik etti

Arkadaşını tebrik etti

Bülent Ersoy geçen gün Bodrum Meclis Üyesi Candan Topdemir’i restoranı Cano’da ziyaret ederek yeni görevinden ötürü tebriklerini iletti. Topdemir ile birlikte yemek yiyerek özlem gideren Ersoy, aynı anda mekanda yemekte olan yeni Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve eşi Sezil Mandalinci ile de tanıştı.

30/43Bebeğimizi heyecanla bekliyoruz

Bebeğimizi heyecanla bekliyoruz

Berkay Hardal önceki akşam Etiler'de bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Eşi Dilan Telkök ile Köyceğiz'e yerleşen oyuncu, İstanbul'a geri dönüş kararı aldığını açıkladı. Hardal, baba olmasına da sayılı günler kaldığını söyledi: “Daha çok taze, bir şey hissedemedik. Heyecanla bekliyoruz. İsim konusunda kararsızız, benzersiz bir isim düşünüyoruz.” Oyuncu, Hollywood'da bir projede yer alma ihtimalinin olduğunu da açıkladı.

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31/43Festival Adana’da başladı

Festival Adana’da başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın üçüncüsünü düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl 16 şehirde sanatseverler ile buluşuyor. Konserden söyleşilere, film gösterimlerinden sergilere değin geniş yelpazede programlar ile kasım ayına kadar ayrı ayrı şehirlerde devam edecek. Bu kapsamda geçtiğimiz gün Adana Müzeler Kompleksi’nde Züleyha Ortak moderatörlüğünde, psikolog ve yazar Beyhan Budak izleyicilerle buluştu. Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin bir sonraki durağı ise Şanlıurfa olacak.

32/43‘Bütün Yollar’ için Amerika’ya gitti

‘Bütün Yollar’ için Amerika’ya gitti

Müzisyen Hakan Girit’in yeni single çalışması ‘Bütün Yollar’ 2024 digital platformlarda yerini aldı...Bütün Yollar’ın kapak fotoğrafı için Amerika’yagiden Girit, Amerikalı sanatçı Lena Vassiliou’nunobjektifine poz verdi.

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33/43Gipsy Kings by Andre Reyes, Türkiye turnesiyle sahnede

Gipsy Kings by Andre Reyes, Türkiye turnesiyle sahnede!

Grammy ödüllü Gipsy Kings, Andre Reyes öncülüğünde İzmir, Antalya, İstanbul, Ankara ve Adana’ya geliyor! Gipsy Kings’in kurucu üyesi Andre Reyes’ın yönetiminde ailenin diğer müzisyen üyelerinin de birlikte sahneye çıkacağı efsanevi grup Latin ezgileriyle unutulmaz bir gece yaşatacak.

34/43Mücevher yarışmasına Ebru Gündeş damgası

Mücevher yarışmasına Ebru Gündeş damgası

Mücevher İhracatçıları Birliği tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Uluslararası Mücevher Tasarım Yarışması’nın kazananları, ödüllerini Wow İstanbul Hotel’de yapılan gala gecesinde aldı. Gecede sahneye çıkan Ebru Gündeş, geçmişten günümüze sevilen şarkılarını seslendirdi. Taşlarla süslü siyah bir tulum giyen sanatçı, şarkılarıyla misafirlere keyifli saatler yaşatt

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35/43Ayrılık acısını anlattı

Ayrılık acısını anlattı

Alp Güvenir’in yeni single’ı “Ağlıyorsun Değil Mi?” Alpine Music etiketiyle müzikseverlerle buluştu. Şarkının söz, müzik ve düzenlemesi Sezgin Gezgin’e ait. Yönetmenliğini Emrah Özbilen’in üstlendiği video klip, Beyoğlu’nda Haliç manzarasına sahip bir dairenin üst katında çekildi. Klip, ayrılık sonrası özlem çeken bir çiftin hikayesini gözler önüne seriyor. Klipte, Alp Güvenir’e Ukraynalı model Anna Shmanko eşlik ediyor.

36/43Hollanda’da filmde oynadı

Hollanda’da filmde oynadı

İş insanı Kenan Avcı, Hollanda’da çekilen “Boiling Point” (Kaynama Noktası) adlı sinema filminde rol aldı. Yapımcılığını Varol Porsemay ve Mert Soydemir’in üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Tomas Szomju oturdu. Yapımda “Testere” (Saw) serisiyle tanınan Costas Mandylor, İtalyan aktör Michael Segal, Bradley Zom ve Mert Soydemir de rol aldı. Türk mafya liderini canlandıran Kenan Avcı, Costas Mandylor gibi başarılı bir Hollywood yıldızıyla karşılıklı oynamaktan gurur duyduğunu dile getirdi.

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37/43Arkadaşa destek

Arkadaşa destek

Songül Karlı, arkadaşı Mehtap Abacı'nın Konya'da hizmete giren giyim mağazasının açılışına katıldı. Mağazanın açılış kurdelesini kesen şarkıcı, mini bir de konser verdi. Açılış sonrası muhabirlerle sohbet eden Karlı, aşk soruları karşısında “Uzun süredir hayatımda kimse yok. Yalnızlığa alıştım artık. İstediğim bir insan çıkmadı karşıma. Hayatımda yalnızca aslan gibi oğlum var” dedi.

38/43Dost sahnesi

Dost sahnesi

Kubat, geçen akşam Kalamış Wyndham Otel’deki Ouza Restoran’da sahne aldı. Sanatçı, kendisini dinlemeye gelen Funda Arar’ı sahneye davet etti. İki yakın dost, düet yaptıkları şarkılarla mekândakilere keyifli dakikalar yaşattı.

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39/43Havalimanında 23 Nisan Konseri

Havalimanında 23 Nisan Konseri

Adalar Çocuk ve Gençlik Orkestrası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla terminalde konser verdi.İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı’nda 23 Nisan kutlamasına, çocuk müzisyenlerin muhteşem performansı damga vurdu. Adalar Çocuk ve Gençlik Orkestrası’ndan 45 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen mini konsere yolcular ellerinde Türk bayraklarıyla eşlik etti.

40/43Norm Ender 23 Nisana damgasını vurdu

Norm Ender 23 Nisan'a damgasını vurdu!

Norm Ender, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda çıktığı konserde binlerce kişiyle beraber 100 çocuk ile Parla' marşını seslendirdi. Herkesin hep bir ağızdan söylediği "Parla" 7'den 77'ye 23 Nisan'a damgasını vurdu.

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41/433. klip yakında

3. klip yakında

Rubato, geçen akşam Kıbrıs’taki Chamada Prestige Hotel’de sahneye çıktı. Grubun solisti Özer Arkun, “Rubato 5 albümünde yer alan ‘Yanılmışım’ ve ‘Sen Tükendin Ben Tükendim’e klip çektik. Üçüncü klip de çok yakında gelecek” dedi. Rubato, mayıs ayında çıkacakları Avrupa turnesinin hazırlıklarını sürdürdüğünü de açıkladı. Grubun ilk durağı Almanya olacak.

42/43Yeni klip

Yeni klip

Türk Halk Müziği sanatçısı Sevgi Aras, sözleri Aşık Yener'e ait olan 'Kız sen İstanbulun neresindensin' adlı şarkıya klip çekti. Yıllar önce Emel Sayın'ın da seslendirdiği şarkının aranjörlüğünü Saffet Ulcay, klip yönetmenliğini ise Rıdvan Eseler üstlendi.

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43/43“Greenify Festival” a önemli konuklar

“Greenify Festival” a önemli konuklar

Doğa Dostu “Greenify Festival”, güncel müziğin dünyadaki en önemli topluluklarından “The Cinematic Orchestra”, “No Clear Mind” ve post-rock, elektronika tarzı ve akıldan çıkmayan sinematik melodileriyle “Electric Litany”yi ağırlıyor.Festival, 13 Eylül Cuma günü, Epifoni organizasyonu ile KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşecek.

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#Bensu Soral#Bedirhan Soral#Buray

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