32 yaşına bastılar

SHAKIRA’NIN YENİ ALBÜMÜ ‘LAS MUJERES YA NO LLORAN’ YAYINDA!

Shakira 12. stüdyo albümü Las Mujeres Ya No Lloran'ı yayımladı.Shakira'nın yedi yıl aradan sonra çıkardığı ilk albümünde 8 yeni şarkı, yeni bir remiksle birlikte; Bizarrap ile "Music Sessions Vol. 53", Karol G ile " TQG ", Ozuna ile " Monotonía ", Rauw Alejandro ile "Te Felicito", Manuel Turizo ile " Copa Vacía " gibi iş birliklerinden oluşan 16 parça bulunuyor. Daha önce yayınlanan 7 parça Spotify'da toplamda 3.7 milyar dinlenme toplamıştı.Albümün çıkışıyla eş zamanlı olarak Shakira, ünlü rapçi Cardi B ile yeni şarkısı "Puntería" için bir müzik videosu yayınladı. Sanatçı iş birliğiyle alakalı şunları söylüyor: "Cardi B'ye şarkıyı gönderdim ve o da hemen üzerine atladı. Onunla çalışmak gerçekten büyük bir zevkti. Onu çok yaratıcı, esprili, dolaysız ve samimi buluyorum."