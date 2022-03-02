2022 Survivor birleşme partisi ne zaman? Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Finale adım adım yaklaşılan yarışmada artık birleşme partisine sayılı günler kaldı. Birleşme partisinin ne zaman yapılacağını merak eden vatandaşlar, Survivor birleşme partisi hakkında bilgi edinmek için araştırma yapıyor. İşte, Survivor 2022 birleşme partisi hakkında merak edilen detaylar...
22 yarışmacının yer alacağı birleşme partisi hakkında konuşan Acun Ilıcalı "Birleşme partisi bizim için Survivor'un başlama düdüğü olacak. Birleşme partisine 22 yarışmacı katılacak. Yani her takımdan 11 kişi. Arkadaşlar Survivor'da hızlı eleme dönemi başladı. Haftada 2 eleme olacak." dedi.
Acun Ilıcalı birleşme partisi için sürprizi açıkladı. Ilcalı bu seneki birleşme partisinde ünlü popçu Edis'in sahne alacağını açıkladı. Ilıcalı bir uçak dolusu seyircinin de adaya geleceğini müjdeledi.
Öte yandan birleşme partisi Mart ayının son haftası olacak.