2022 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücret zam görüşmeleri ile ilgili açıklamalar!
Asgari ücret zammı 2022 yılına kısa süre kala gündemdeki yerini almaya başladı. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları ile belirlenecek. İşçi, işveren ve kamu temsilcilerinin katılımı ile yapılan asgari ücret görüşmelerinin ardından zam miktarı yeni yıldan önce netlik kazanacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021’de geçerli olan asgari ücreti brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlemişti. Peki, 2022 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? İşte, asgari ücret görüşmeleri hakkında bilgiler.
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1
Asgari ücret görüşmelerinin ne zaman başlayacağı Bakan Bilgin'in açıklamaları sonrası çalışanlar tarafından merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Bakan Bilgin, önümüzdeki dönem asgari ücret görüşmelerinin başlayacağını ifade ederek, bu görüşmenin bütün sosyal alanları düzenleyeceğini sözlerine ekledi. Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan da konuyla ilgili açıklama geldi. Varank, "İşçi, işveren inşallah bu sene bir araya gelerek asgari ücret görüşmelerinde mutlu sonla gerçek bir zammı biz çalışanlarımıza verelim diyorum." dedi. Bu yılki görüşmelerin tarihi henüz belli olmazken aralık ayında ilk toplantının yapılması bekleniyor.
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ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLDU?
2021 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına geçtiğimiz yıl 5 Aralık'ta başlamıştı. İşçi, işveren ve kamu temsilcilerinden oluşan komisyon yeni ücrete yıl sonunda yapılan görüşmeler ile karar verecek. 4 kez yapılan toplantı sonrası asgari ücret netlik kazanacak.
Konuyla ilgili net açıklamaların ilerleyen günlerde gelmesi bekleniyor.
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ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
2021 yılında geçerli olacak asgari ücret, yapılan yüzde 21,56'lık artışla brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklandı.
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AGİ NE KADAR OLDU?
Yeni asgari ücret rakamıyla birlikte Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de arttı. Buna göre, net asgari ücret bekar çocuksuz işçi için 2 bin 825 lira 90 kuruş, evli eşi çalışmayan işçi için 2 bin 879 lira 57 kuruş, evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu işçi için 2 bin 919 lira 81 kuruş, evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu işçi için 2 bin 960 lira 6 kuruş ve evli eşi çalışmayan üç çocuklu işçi için 3 bin 13 lira 72 kuruş oldu.
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BAKAN VARANK'TAN AÇIKLAMA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları ifade etti;
Sene sonunda asgari ücretle ilgili de işveren ve işçi tarafı bir araya gelecek. Ben bu dönem özellikle asgari ücret görüşmelerinde de son dönemdeki bu kazancın adil şekilde dağıtılmasının, paylaşılmasının gündemde olmasını işverenlerimizden rica ediyorum. Bu sene gerçekten çalışanlarımıza ciddi zamlar yapmamız lazım, onları üretimde tutabilmemiz için, onlarla beraber üretime devam etmemiz için. İşçi, işveren inşallah bu sene bir araya gelerek asgari ücret görüşmelerinde mutlu sonla gerçek bir zammı biz çalışanlarımıza verelim diyorum."