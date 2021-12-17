2022 AGİ tablosu belli oldu... Asgari geçim indirimi (AGİ) miktarı işsizlik, 65 yaş üstü, kıdem tazminatı ne kadar oldu?

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMLERİ

İsteğe bağlı sigortalılıkta ödenecek prim tutarını kişi kendi belirlese de primin üst ve alt sınırı var. En az brüt asgari ücretin yüzde 32’si, en çok da brüt asgari ücretin 7,5 katının yüzde 32’si kadar prim ödenebiliyor.2021 yılında isteğe bağlı sigorta yaptıracaklar en az 1.144,8 lira ödedi. Primlerini yüksekten ödemek isteyenler ise en çok 2021’de 8 bin 586 lira yatırdı.2022 yılında en düşük prim 1722 lira, en yüksek prim de 12 bin 925 lira oldu.