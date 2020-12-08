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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 08 Aralık 2020 - 02:02 | 

2021 emekli memur zam oranları: Emekli memur zammı ne kadar olacak?

Emekli memur zammı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla gündeme geldi. Buna göre yüzde 7'lik zam öngörülen emekli ve memur için ocak ayı kritik olacak. Memur ve memur emeklisi Temmuz'da yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 1.75 oranında enflasyon farkı almıştı. SSK ve Bağ-Kur emeklisi ise Temmuz ayında Ocak-Haziran enflasyonuna göre yüzde 5.75 zamma hak kazanmış oldu. Peki, emekli memur zammı ne kadar olacak? İşte, emekli memur zam oranları ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.

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Emekliye memura zam konusunda vatandaşların araştırmaları devam ediyor. Kasım ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kurlular ne kadar zam alacaklarına yönelik araştırmalarına başladı. Kesin zam tutarı 4 Ocak tarihinde açıklanacak olan emekli ve memurlar için şu ana kadar açıklanan enflasyon oranları baz alındığında 2021 yılında yüzde 7'lik zam yapılması bekleniyor. Peki, emekliye memura zam ne kadar yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

2021 emekli ve memur zam oranları son açıklanan enflasyon oranlarına göre gündemde yer aldı. Buna göre yüzde 7'lik zam öngörülen emekli ve memur için ocak ayı kritik olacak. Peki, emekli ve memur zam oranları ne zaman netlik kazanacak? İşte, 2021 emekli ve memur zam oranları hakkında detaylı bilgiler

Memur ve memur emeklisi Temmuz'da yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 1.75 oranında enflasyon farkı almıştı. SSK ve Bağ-Kur emeklisi ise Temmuz ayında Ocak-Haziran enflasyonuna göre yüzde 5.75 zamma hak kazanmış oldu.

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Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme gereği 2020’nin ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam yapılmıştı. Bu döneme ilişkin enflasyon farkı ocak ayında hesaplara yatacak.

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Memurlara 2021 yılının ilk 6 ayı için ocakta yüzde 3 oranında toplu sözleşme zammı verilecek. Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon farkı da bu zamma eklenecek.

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Kasım sonu itibariyle yıllık enflasyon yüzde 14.03 olurken, Temmuz-Kasım arasında enflasyon yüzde 7 oranında gerçekleşti.

5MEMURA YÜZDE 3 ZAM
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MEMURA YÜZDE 3 ZAM

Memur ve memur emeklileri Kasım ayı enflasyon rakamları baz alındığında yüzde 4'lük sözleşme zammına ek olarak yüzde 3.02'lik enflasyon zammı almaya hak kazandı.

6SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE YÜZDE 7 ZAM
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SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE YÜZDE 7 ZAM

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de ocak ayında yüzde 7 zam imkanı doğdu.

7KESİN ZAM ORANI 4 OCAKTA BELLİ OLACAK
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KESİN ZAM ORANI 4 OCAK'TA BELLİ OLACAK

Zam oranında kesin rakam aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 Ocak'ta belli olacak.

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