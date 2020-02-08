200 liranın altında "En iyi 10 Sevgililer Günü" hediyesi

Yemek atölyesi Birlikte lezzetli yemekler yapın

Sevgiyi göstermenin en güzel yöntemlerinden biri de ona yemek hazırlamak. Birlikte yemek yapmaksa en güzeli! Sevgilinizle, yemek okullarının düzenlediği atölyelere katılarak hem güzel vakit geçirebilir hem de kendi ellerinizle lezzetli yemekler yapabilirsiniz. Atölyelerin biletleri Biletix üzerinden satışta.