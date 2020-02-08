200 liranın altında "En iyi 10 Sevgililer Günü" hediyesi
14 Şubat’a sayılı günler kaldı. Hâlâ sevgilisine ne alacağına karar veremeyenler için ‘bütçe dostu’ öneriler hazırladık. Jürimizin tavsiyelerine göz atmadan karar vermeyin! (Uygar Taylan)
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1
JÜRİ Artemis Günebakanlı- Radyo programcısı Gürhan Kara -Yemek ve seyahat yazarı Dilan Bozyel -Fotoğrafçı Neslişah Aygören - Moda yazarı Erdal Kaplanseren -Teknoloji yazarı Savaş Özbey - Kent yazarı
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SİMOGRAFİ
Özel anlarınızı kalıcı hale getirin Sevgilinizi, onunla güzel bir fotoğrafınızı, unutamadığınız bir yolculuğu, hatırayı hatta bir rüyayı kalıcı hale getirmek mümkün. Simge Üngör, aşkını ölümsüzleştirmek isteyenler için mürekkepli kalemle, duvarınızı süsleyecek eserler yaratıyor. (Simgeungor.com)
3
Yemek atölyesi
Birlikte lezzetli yemekler yapın Sevgiyi göstermenin en güzel yöntemlerinden biri de ona yemek hazırlamak. Birlikte yemek yapmaksa en güzeli! Sevgilinizle, yemek okullarının düzenlediği atölyelere katılarak hem güzel vakit geçirebilir hem de kendi ellerinizle lezzetli yemekler yapabilirsiniz. Atölyelerin biletleri Biletix üzerinden satışta.
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Taşınabilir şarj cihazı
Aşkınızın şarjı hiç bitmesin! Sevgilinize her an ulaşmak isteyenlerden misiniz? Duracell’in 10 bin 50 mAh kapasiteli taşınabilir şarj cihazı, elektronik cihazları her an her yerde şarj edebilmeye olanak tanıyor. Tüm akıllı telefonlarla, USB’den güç alan tüm cihazlarla uyumlu çalışan bu renkli ürün hızlı şarj etme özelliğine de sahip.
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İnci kolye
Zarif bir hediye arayanlara Klasik hediyelerden vazgeçmeyenler için takılar hâlâ ilk seçenek. Ancak zarif bir dokunuş da şart! Geometrik ve minimal el yapımı takıları ile ön plana çıkan Yuka’nın zarif tasarımları sevgilinizin yüzünü güldürecek. Jürimizin favorisi inci kolye.
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Analog kamera ve siyah beyaz film
En mutlu anları ölümsüzleştirin Bir analog fotoğraf makinesi ve bir rulo filmle en mutlu anlarınızı ölümsüzleştirebilirsiniz. Eğer sevgiliniz ‘nostaljik romantizm’e ilgi duyuyorsa bu hediye onu mutluluktan havalara uçurabilir.
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Bluetooth Hoparlör
Teknoloji düşkünü çiftlere Anker SoundCore Icon Mini IP67 Kablosuz Bluetooth Hoparlör sayesinde dilediğiniz yerde, dilediğiniz şarkıyla romantizm yaşayabilirsiniz. Bu hoparlörü başka bir cihazla eşleştirilerek stereo olarak da kullanabilirsiniz.
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KIkkerland Müzik Kutusu Yapma Seti
Melodinizi birlikte oluşturun Bu sette müzik kutusu montajı için gerekli her şey var. Üstelik dört melodi seçeneğinden birini tercih etmeniz mümkün. Tek yapmanız gereken sevdiğinizle birlikte parçaları birleştirmek ve eserinizin keyfini çıkarmak.
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Coquet Küpe
Sevginiz kulağına küpe olsun! Zarif bir küpe aşkınızı anlatmanın en basit ama en doğru yolu olabilir. Coquet küpe klasik bir hediye arayanlar için iyi bir seçenek.
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Temalı pasta
Sevdiğinize özel tatlı İstediğiniz konuya uygun, sevdiğinize özel temalı pastaları Çevre Pastanesi gibi birçok yerde 200 liranın altında bir ücrete yaptırabilirsiniz.
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Aşk Tarifli Yemek Kitabı
Aşkın yemekle bir ilgisi olmalı ‘Ana Yemekte Aşk Var’ adlı kitap sevgiyi ve aşkı anlatan yemek tarifleriyle diğer yemek kitaplarından ayrılıyor. Tarifler tam 14 Şubat’lık...