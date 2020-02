200 liranın altında "En iyi 10 Sevgililer Günü" hediyesi

Taşınabilir şarj cihazı Aşkınızın şarjı hiç bitmesin!

Sevgilinize her an ulaşmak isteyenlerden misiniz? Duracell’in 10 bin 50 mAh kapasiteli taşınabilir şarj cihazı, elektronik cihazları her an her yerde şarj edebilmeye olanak tanıyor. Tüm akıllı telefonlarla, USB’den güç alan tüm cihazlarla uyumlu çalışan bu renkli ürün hızlı şarj etme özelliğine de sahip.