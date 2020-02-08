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Haber Giriş: 08 Şubat 2020 - 07:00, /

200 liranın altında "En iyi 10 Sevgililer Günü" hediyesi

14 Şubat’a sayılı günler kaldı. Hâlâ sevgilisine ne alacağına karar veremeyenler için ‘bütçe dostu’ öneriler hazırladık. Jürimizin tavsiyelerine göz atmadan karar vermeyin! (Uygar Taylan)

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1

JÜRİ
Artemis Günebakanlı- Radyo programcısı
Gürhan Kara -Yemek ve seyahat yazarı
Dilan Bozyel -Fotoğrafçı
Neslişah Aygören - Moda yazarı
Erdal Kaplanseren -Teknoloji yazarı
Savaş Özbey - Kent yazarı

2SİMOGRAFİ

SİMOGRAFİ

Özel anlarınızı kalıcı hale getirin
Sevgilinizi, onunla güzel bir fotoğrafınızı, unutamadığınız bir yolculuğu, hatırayı hatta bir rüyayı kalıcı hale getirmek mümkün. Simge Üngör, aşkını ölümsüzleştirmek isteyenler için mürekkepli kalemle, duvarınızı süsleyecek eserler yaratıyor. (Simgeungor.com)

3Yemek atölyesi

Yemek atölyesi

Birlikte lezzetli yemekler yapın
Sevgiyi göstermenin en güzel yöntemlerinden biri de ona yemek hazırlamak. Birlikte yemek yapmaksa en güzeli! Sevgilinizle, yemek okullarının düzenlediği atölyelere katılarak hem güzel vakit geçirebilir hem de kendi ellerinizle lezzetli yemekler yapabilirsiniz. Atölyelerin biletleri Biletix üzerinden satışta.

4Taşınabilir şarj cihazı

Taşınabilir şarj cihazı

Aşkınızın şarjı hiç bitmesin!
Sevgilinize her an ulaşmak isteyenlerden misiniz? Duracell’in 10 bin 50 mAh kapasiteli taşınabilir şarj cihazı, elektronik cihazları her an her yerde şarj edebilmeye olanak tanıyor. Tüm akıllı telefonlarla, USB’den güç alan tüm cihazlarla uyumlu çalışan bu renkli ürün hızlı şarj etme özelliğine de sahip.

5İnci kolye

İnci kolye

Zarif bir hediye arayanlara
Klasik hediyelerden vazgeçmeyenler için takılar hâlâ ilk seçenek. Ancak zarif bir dokunuş da şart! Geometrik ve minimal el yapımı takıları ile ön plana çıkan Yuka’nın zarif tasarımları sevgilinizin yüzünü güldürecek. Jürimizin favorisi inci kolye.

6Analog kamera ve siyah beyaz film

Analog kamera ve siyah beyaz film

En mutlu anları ölümsüzleştirin
Bir analog fotoğraf makinesi ve bir rulo filmle en mutlu anlarınızı ölümsüzleştirebilirsiniz. Eğer sevgiliniz ‘nostaljik romantizm’e ilgi duyuyorsa bu hediye onu mutluluktan havalara uçurabilir.

7Bluetooth Hoparlör

Bluetooth Hoparlör

Teknoloji düşkünü çiftlere
Anker SoundCore Icon Mini IP67 Kablosuz Bluetooth Hoparlör sayesinde dilediğiniz yerde, dilediğiniz şarkıyla romantizm yaşayabilirsiniz. Bu hoparlörü başka bir cihazla eşleştirilerek stereo olarak da kullanabilirsiniz.

8KIkkerland Müzik Kutusu Yapma Seti

KIkkerland Müzik Kutusu Yapma Seti

Melodinizi birlikte oluşturun
Bu sette müzik kutusu montajı için gerekli her şey var. Üstelik dört melodi seçeneğinden birini tercih etmeniz mümkün. Tek yapmanız gereken sevdiğinizle birlikte parçaları birleştirmek ve eserinizin keyfini çıkarmak.

9Coquet Küpe

Coquet Küpe

Sevginiz kulağına küpe olsun!
Zarif bir küpe aşkınızı anlatmanın en basit ama en doğru yolu olabilir. Coquet küpe klasik bir hediye arayanlar için iyi bir seçenek.

10Temalı pasta

Temalı pasta

Sevdiğinize özel tatlı
İstediğiniz konuya uygun, sevdiğinize özel temalı pastaları Çevre Pastanesi gibi birçok yerde 200 liranın altında bir ücrete yaptırabilirsiniz.

11Aşk Tarifli Yemek Kitabı

Aşk Tarifli Yemek Kitabı

Aşkın yemekle bir ilgisi olmalı
‘Ana Yemekte Aşk Var’ adlı kitap sevgiyi ve aşkı anlatan yemek tarifleriyle diğer yemek kitaplarından ayrılıyor. Tarifler tam 14 Şubat’lık...

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