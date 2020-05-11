1984 Erzurum... O sene -44 dereceyi gördük!

Fotoğrafın sahibi Dr. Ender Saraç. Saraç, 36 yıl önce çekilen fotoğrafı "Yıl 1984 yeni doktorum ve mecburi hizmette Erzurum ili İspir kasabası Kırık (Hoga) nahiyesindeyim.Çoğu köyde elektrik ve evlerde su,tuvalet bile yok.Günde 50 hasta bakıyorum ve o kış 2 metre kar ve -44.6 dereceyi gördük. Tam 2 yıl ve sonrasında da ülkeme aşkla hizmet ettim. Bu da tavuklarım ve sağlık ocağının kömür tezek deposu önü..." notu ile paylaştı.