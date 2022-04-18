18 Nisan 2022 Pazartesi KANAL D, STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi! Bugün tv'de ne var?

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Memet Özer ile Mutfakta Ramazan

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:30 Yasak Elma

23:45 Evlilik Hakkında Her Şey

02:15 Son Yaz

03:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri