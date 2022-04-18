18 Nisan 2022 Pazartesi KANAL D, STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi! Bugün tv'de ne var?

Bugün tv'de ne var sorusu televizyon severler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Gün içerisinde yayınlanacak dizi, program, film ve yarışmalar 18 Nisan 2022 Pazartesi tv yayın akışınde izleyicisiyle buluşuyor. Ayrıca Ramazan özel sahur programları da tüm kanalların tv yayın akışı içerisinde bulunuyor. Peki, bugün TV'de ne var? İşte, 18 Nisan 2022 Pazartesi Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı ve tv rehberi…
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı
16:45 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Recep İvedik 3
22:15 Recep İvedik 3
00:15 Afara
02:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Gerçeğin Peşinde
16:00 Pelin’in Mutfağı
18:30 Star Haber
20:00 Öldür Beni Sevgilim
22:30 Öldür Beni Sevgilim
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan’la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 Show Ana Haber
20:00 Üç Kuruş
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:10 Hakim
22:10 Hakim
00:30 Bir Zamanlar Çukurova
02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
08:25 Mesnevi'den Hikayeler
08:50 Ramazan Klipleri
08:55 Kuşlarla Yolculuk
09:45 Bir İyilik Hikayesi
10:00 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
12:45 Türkiye'nin Mutfağı
15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli (Altyazılı)
16:45 Bir İyilik Hikayesi
17:00 Ana Haber (Canlı)
17:25 İddiaların Aksine
17:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
19:00 Ramazan Sevinci (Canlı)
20:05 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)
00:15 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli (Altyazılı)
01:30 Kasaba Doktoru (Altyazılı)
02:50 Sahur Bereketi (Canlı)
04:50 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 Memet Özer ile Mutfakta Ramazan
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:30 Yasak Elma
23:45 Evlilik Hakkında Her Şey
02:15 Son Yaz
03:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor All Star
13:00 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra
02:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan