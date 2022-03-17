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17 Mart 2022 Perşembe KANAL D, STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi! Bugün televizyonda neler var?

#Tv Yayın Akışı#Bugün Televizyonda Neler Var#17 Mart 2022 Perşembe KANAL D STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV Yayın Akışı

17 Mart 2022 Perşembe tv yayın akışı televizyon severler tarafından takip ediliyor. Bugün tv'de sevilen dizilerin yanı sıra dizilerinin yanı sıra Berat Kandili Özel programları çeşitli kanallarda yayınlanacak. Peki, bugün tv'de neler, hangi diziler var? İşte, 17 Mart 2022 Perşembe KANAL D, STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi!

1/817 Mart 2022 Perşembe KANAL D, STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi Bugün televizyonda neler var

Sevilen diziler ve programlar bugün tüm kanalların tv yayın akışı listesinde yer alıyor. Peki, bugün tv'de ne var? İşte, 17 Mart 2022 Perşembe KANAL D, STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi...

2/8KANAL D YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

19:15 Berat Gecesi Özel

20:45 Camdaki Kız

3/8STAR TV YAYIN AKIŞI

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:30 Star Haber

20:00 Ölümsüz

22:30 Ölümsüz

4/8SHOW TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:00 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Asla Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18:45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

5/8ATV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

00:20 Berat Kandili Özel

6/8FOX TV YAYIN AKIŞI

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

18.00 Mahkum

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Mahkum

23:45 Aşk Mantık İntikam

7/8TRT1 YAYIN AKIŞI

TRT1 YAYIN AKIŞI

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)

12:30 Ailenin Yeni Üyesi

13:30 Ege'nin Hamsisi

16:30 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Berat Kandili Özel (Canlı)

22:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)

01:10 Türk Sineması "Rüya Makamı"

8/8TV8 YAYIN AKIŞI

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Survivor All Star

13:00 Survivor Panorama

14:45 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra

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#Tv Yayın Akışı#Bugün Televizyonda Neler Var#17 Mart 2022 Perşembe KANAL D STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV Yayın Akışı