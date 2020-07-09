15 yıllık evlilik bitti... Şebnem Özinal ile Şefik Öztek boşandı!

İstanbul Aile Mahkemesi’ne iki yıl önce dava açan oyuncu, evlilik hayatının son dönemde davalı Öztek’in kıskançlıkları nedeniyle kötüye gitmeye başladığını belirtmiş ve maddi, manevi tazminat istemişti.
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İstanbul Aile Mahkemesi’nde iki hafta önce gizli olarak görülen davaya davacı taraflar boşanma konusunda anlaştıklarını mahkeme hakimine iletti.
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Tarafların ‘anlaşmalı’ olarak boşanmasına karar veren mahkeme, 13 yaşındaki kızlarının velayetinin annesine verilmesine karar verdi.