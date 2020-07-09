MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin Haberleri15 yıllık evlilik bitti... Şebnem Özinal ile Şefik Öztek boşandı!
GeriMagazin 15 yıllık evlilik bitti... Şebnem Özinal ile Şefik Öztek boşandı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 09 Temmuz 2020 - 08:12,

15 yıllık evlilik bitti... Şebnem Özinal ile Şefik Öztek boşandı!

OYUNCU Şebnem Özinal, 15 yıllık eşi Şefik Öztek’ten anlaşmalı olarak boşandı.

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
1
Abone Olgoogle-news

İstanbul Aile Mahkemesi’ne iki yıl önce dava açan oyuncu, evlilik hayatının son dönemde davalı Öztek’in kıskançlıkları nedeniyle kötüye gitmeye başladığını belirtmiş ve maddi, manevi tazminat istemişti.

2
Abone Olgoogle-news

İstanbul Aile Mahkemesi’nde iki hafta önce gizli olarak görülen davaya davacı taraflar boşanma konusunda anlaştıklarını mahkeme hakimine iletti.

3
Abone Olgoogle-news

Tarafların ‘anlaşmalı’ olarak boşanmasına karar veren mahkeme, 13 yaşındaki kızlarının velayetinin annesine verilmesine karar verdi.

4
Abone Olgoogle-news
Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi