1100 TL sosyal yardım başvurusu yapılıyor mu? Yardım parası kimlere ödenecek? 1100 TL sosyal yardım ödemesinin detayları

1100 TL yardım ödemesi şartları neler, kimler, nasıl başvuru yapabilecek? sorularının yanıtı yardım başvurusunda bulunacak vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İhtiyaç sahibi ailelere yardım ödemesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan da açıklama geldi. Tam Kapanma Sosyal Programı ile ilgili bir açıklama yapan Yanık, Peki, Yardım ödemesi kimlere verilecek? Pandemi yardım etmesi şartları neler, nasıl başvuru yapılacak? 1100 TL yardım ödemesi sorgulama hakkında bilgiler