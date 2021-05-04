1100 TL sosyal yardım başvurusu yapılıyor mu? Yardım parası kimlere ödenecek? 1100 TL sosyal yardım ödemesinin detayları
1100 TL sosyal yardım başvurusu yapılıyor mu? Yardım parası kimlere ödenecek? 1100 TL sosyal yardım ödemesinin detayları merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 17 Mayıs tarihine kadar sürecek olan tam kapanma dönemi için ihtiyaç sahibi hanelere 1.100 lira tutarında nakdi yardımda bulunacaklarını açıklamıştı. Daha önce e Devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye verilecek.
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1100 TL yardım ödemesi şartları neler, kimler, nasıl başvuru yapabilecek? sorularının yanıtı yardım başvurusunda bulunacak vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İhtiyaç sahibi ailelere yardım ödemesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan da açıklama geldi. Tam Kapanma Sosyal Programı ile ilgili bir açıklama yapan Yanık, Peki, Yardım ödemesi kimlere verilecek? Pandemi yardım etmesi şartları neler, nasıl başvuru yapılacak? 1100 TL yardım ödemesi sorgulama hakkında bilgiler
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"Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı" adı altında yeni bir yardım programını başlattıklarını bildiren Yanık, "Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-Devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.
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Aynı dönemde ödemeleri gerçekleştirilen 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarının da Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemeleri ile birlikte yapılacağını bildiren Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı hak sahipliği durumunun, e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı bölümünden kontrol edilebileceğini anımsattı.
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SYDV'lere 183 milyon lira ilave kaynak aktarılacak
Öte yandan Bakanlık tarafından destek ödemelerinin, daha önce e-Devlet başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına yapılacağı ifade edildi.
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Hem banka hesap bilgisi bulunmayan, hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri, Ramazan Bayramı'na kadar konutlarına teslim edilecek.
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Bakanlık, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca destek olunan diğer hanelere desteğin devamı için ayrıca 183 milyon lira ilave kaynak aktarımında bulunacak.
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PANDEMİ SOSYAL DESTEĞİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Pandemi sosyal yardım desteği olarak bilinen 1100 TL yardım başvurusu, E-Devlet girişi ile internet üzerinden kolayca gerçekleştirilebilecek. Ancak yoğunluğun önüne geçebilmek için TC Kimlik Numarası'nın son hanesine göre haftanın belirli günleri sosyal yardım desteği için başvuru işlemi alınacak.