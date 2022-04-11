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11 Nisan 2022 Pazartesi KANAL D, STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi! Bugün tv'de neler, hangi diziler var?

#Tv Yayın Akışı#11 Nisan 2022 Pazartesi KANAL D STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV Yayın Akışı#Tv Rehberi

Bugün tv'de ne var sorusu televizyon severler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Gün içerisinde yayınlanacak dizi, program, film ve yarışmalar 11 Nisan 2022 Pazartesi tv yayın akışı listesinde yer alıyor. Ayrıca Ramazan özel sahur programları da tüm kanalların tv yayın akışı içerisinde bulunuyor. Peki, bugün TV'de ne var? İşte, 11 Nisan 2022 Pazartesi Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı ve tv rehberi…

1/811 Nisan 2022 Pazartesi KANAL D, STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi Bugün tvde neler, hangi diziler var

11 Nisan 2022 Pazartesi tv yayın akışı listesinde Hakim, Üç Kuruş, Alparslan: Büyük Selçuklu gibi sevilen dizilerin yanı sıra Ramazan özel sahur programları kanalların tv yayın akışı listesinde yer alıyor. Peki, bugün tv'de neler, hangi diziler var? İşte, 11 Nisan 2022 Pazartesi Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı ve tv rehberi!

2/8KANAL D YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı

16:45 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Recep İvedik 2

22:15 Yerli Sinema Recep İvedik 2

00:30 Sadakatsiz

02:45 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti

3/8STAR TV YAYIN AKIŞI

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Pelin’in Mutfağı

18:30 Star Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Görümce

22:30 Yerli Sinema Görümce

00:30 Pelin'in Mutfağı

02:00 Aramızda Kalsın

03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

4/8SHOW TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:00 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Üç Kuruş

00:15 Yerli Sinema İyi Aile Çocuğu

5/8ATV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

20:10 Hakim

22:10 Hakim

00:30 Yabancı Sinema Jumanji: Vahşi Orman

02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur

6/8TRT1 YAYIN AKIŞI

TRT1 YAYIN AKIŞI

08:50 Ramazan Klipleri

08:55 Kuşlarla Yolculuk

09:45 Bir İyilik Hikayesi

10:00 Alişan İle Gülümse Hayata

15:15 Bir İyilik Hikayesi

15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

17:00 Ana Haber

17:25 İddiaların Aksine

17:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

19:00 Ramazan Sevinci

20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

00:15 Kasaba Doktoru

02:40 Ramazan Günlüğü

03:05 Sahur Bereketi

05:05 Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif

7/8FOX TV YAYIN AKIŞI

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Memet Özer ile Mutfakta Ramazan

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:30 Yasak Elma

23:45 Evlilik Hakkında Her Şey

02:15 Son Yaz

03:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

8/8TV8 YAYIN AKIŞI

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Survivor All Star

13:00 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star (Yeni Bölüm)

00:15 Survivor Ekstra

02:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

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#Tv Yayın Akışı#11 Nisan 2022 Pazartesi KANAL D STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV Yayın Akışı#Tv Rehberi