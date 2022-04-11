11 Nisan 2022 Pazartesi KANAL D, STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi! Bugün tv'de neler, hangi diziler var?

11 Nisan 2022 Pazartesi tv yayın akışı listesinde Hakim, Üç Kuruş, Alparslan: Büyük Selçuklu gibi sevilen dizilerin yanı sıra Ramazan özel sahur programları kanalların tv yayın akışı listesinde yer alıyor. Peki, bugün tv'de neler, hangi diziler var? İşte, 11 Nisan 2022 Pazartesi Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı ve tv rehberi!
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı
16:45 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Recep İvedik 2
22:15 Yerli Sinema Recep İvedik 2
00:30 Sadakatsiz
02:45 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Pelin’in Mutfağı
18:30 Star Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Görümce
22:30 Yerli Sinema Görümce
00:30 Pelin'in Mutfağı
02:00 Aramızda Kalsın
03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Üç Kuruş
00:15 Yerli Sinema İyi Aile Çocuğu
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:10 Hakim
22:10 Hakim
00:30 Yabancı Sinema Jumanji: Vahşi Orman
02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur
08:50 Ramazan Klipleri
08:55 Kuşlarla Yolculuk
09:45 Bir İyilik Hikayesi
10:00 Alişan İle Gülümse Hayata
15:15 Bir İyilik Hikayesi
15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
17:00 Ana Haber
17:25 İddiaların Aksine
17:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
19:00 Ramazan Sevinci
20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
00:15 Kasaba Doktoru
02:40 Ramazan Günlüğü
03:05 Sahur Bereketi
05:05 Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 Memet Özer ile Mutfakta Ramazan
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:30 Yasak Elma
23:45 Evlilik Hakkında Her Şey
02:15 Son Yaz
03:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor All Star
13:00 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star (Yeni Bölüm)
00:15 Survivor Ekstra
02:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan