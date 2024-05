TV yayın akışı 11 Mayıs 2024 Cumartesi yayın akışı listesi kanallar tarafından yayınlandı. Sevilen diziler yeni bölümleriyle bu akşam ekranlarda olacak. TRT 1 ekranlarında Gönül Dağı, ATV'de Kardeşlerim, Now TV'de ise Yabani yeni bölümü izleyicisiyle buluşacak. Ayrıca TV8 ekranlarında da Survivor All Star 2024 yayınlanacak. Peki bu akşam TV yayın akışında neler, hangi diziler var? İşte Kanal D, Star TV, ATV, Show TV, TRT1, TV8, Now TV yayın akışı 11 Mayıs 2024 Cumartesi!