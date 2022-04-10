10 Nisan 2022 Pazar KANAL D, STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi! Bugün televizyonda neler var?

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:00 Bir Demet Tiyatro



11:00 Tülin Şahin ile Moda



12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk



14:00 Kaderimin Oyunu



16:45 Pelin’in Mutfağı



18:45 Star Haber



20:00 Çok Güzel Hareketler



23:30 Kaderimin Oyunu



02:00 Aramızda Kalsın



03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi