10 Nisan 2022 Pazar KANAL D, STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi! Bugün televizyonda neler var?

10 Nisan 2022 Pazar tv yayın akışı listesinde Yargı, Yasak Elma gibi sevilen dizilerin yanı sıra Ramazan özel sahur programları kanalların tv yayın akışı listesinde yer alıyor. Peki, bugün tv'de neler, hangi diziler var? İşte, 10 Nisan 2022 Pazar Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı ve tv rehberi!
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:15 Arda’nın Ramazan Mutfağı
13:00 Balçiçek’le Sohbete Geldik
14:00 Sadakatsiz
16:15 Camdaki Kız
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
00:15 Üç Kız Kardeş
02:00 Çok Güzel Hareketler 2
02:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
09:00 Bir Demet Tiyatro
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Kaderimin Oyunu
16:45 Pelin’in Mutfağı
18:45 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler
23:30 Kaderimin Oyunu
02:00 Aramızda Kalsın
03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Aziz
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Süt Kardeşler
21:45 Yerli Sinema Sakar Şakir
23:30 Baba
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Yabancı Sinema Afacan Arabalar
12:00 Dizi TV
12:50 Kardeşlerim
15:50 Hakim
19:00 ATV Ana Haber
19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:05 Adı Sevgi
00:25 Yalnız Kurt
02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:30 Kamera Arkası
12:30 Aşk Mantık İntikam
14:00 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:30 Mahkum
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:30 Yasak Elma
22:45 Yerli Sinema Organik Aşk
01:00 Son Yaz
03:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
09:05 Kasaba Doktoru
11:50 Enine Boyuna
13:00Yerli Sinema Rafadan Tayfa Göbeklitepe
15:00 Ramazan Günlüğü
15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
17:00 Ana Haber
17:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
19:00 Ramazan Sevinci
20:00 Teşkilat
23:55 Kara Tahta
02:05 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
03:05 Sahur Bereketi
05:05 Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif
08:30 Çook Yaşa (Yeni Bölüm)
09:45 10 Yaş Genç
10:30 Gazete Magazin
13:00 Survivor Panorama
17:45 Annenin Sırrıdır Çocuk
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra
02:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan