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10 Nisan 2022 Pazar KANAL D, STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi! Bugün televizyonda neler var?

#Tv Yayın Akışı#10 Nisan 2022 Pazar KANAL D STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV Yayın Akışı#Bugün Tv'de Ne Var

Bugün tv'de ne var sorusu televizyon severler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Gün içerisinde yayınlanacak dizi, program, film ve yarışmalar10 Nisan 2022 Pazar tv yayın akışı listesinde yer alıyor. Ayrıca Ramazan özel sahur programları da tüm kanalların tv yayın akışı içerisinde bulunuyor. Peki, bugün TV'de ne var? İşte, 10 Nisan 2022 Pazar Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı ve tv rehberi…

1/810 Nisan 2022 Pazar KANAL D, STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi Bugün televizyonda neler var

10 Nisan 2022 Pazar tv yayın akışı listesinde Yargı, Yasak Elma gibi sevilen dizilerin yanı sıra Ramazan özel sahur programları kanalların tv yayın akışı listesinde yer alıyor. Peki, bugün tv'de neler, hangi diziler var? İşte, 10 Nisan 2022 Pazar Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı ve tv rehberi!

2/8KANAL D YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:15 Arda’nın Ramazan Mutfağı

13:00 Balçiçek’le Sohbete Geldik

14:00 Sadakatsiz

16:15 Camdaki Kız

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

00:15 Üç Kız Kardeş

02:00 Çok Güzel Hareketler 2

02:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

3/8STAR TV YAYIN AKIŞI

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:00 Bir Demet Tiyatro

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Kaderimin Oyunu

16:45 Pelin’in Mutfağı

18:45 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler

23:30 Kaderimin Oyunu

02:00 Aramızda Kalsın

03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

4/8SHOW TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Aziz

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Süt Kardeşler

21:45 Yerli Sinema Sakar Şakir

23:30 Baba

5/8ATV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Yabancı Sinema Afacan Arabalar

12:00 Dizi TV

12:50 Kardeşlerim

15:50 Hakim

19:00 ATV Ana Haber

19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:05 Adı Sevgi

00:25 Yalnız Kurt

02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel

6/8FOX TV YAYIN AKIŞI

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:30 Kamera Arkası

12:30 Aşk Mantık İntikam

14:00 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15:30 Mahkum

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:30 Yasak Elma

22:45 Yerli Sinema Organik Aşk

01:00 Son Yaz

03:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

7/8TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1 YAYIN AKIŞI

09:05 Kasaba Doktoru

11:50 Enine Boyuna

13:00Yerli Sinema Rafadan Tayfa Göbeklitepe

15:00 Ramazan Günlüğü

15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

17:00 Ana Haber

17:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

19:00 Ramazan Sevinci

20:00 Teşkilat

23:55 Kara Tahta

02:05 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

03:05 Sahur Bereketi

05:05 Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif

8/8TV8 YAYIN AKIŞI

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Çook Yaşa (Yeni Bölüm)

09:45 10 Yaş Genç

10:30 Gazete Magazin

13:00 Survivor Panorama

17:45 Annenin Sırrıdır Çocuk

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra

02:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

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#Tv Yayın Akışı#10 Nisan 2022 Pazar KANAL D STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV Yayın Akışı#Bugün Tv'de Ne Var