10 aydır aynı etek: Yaz- kış giyiyor

BİR TÜRLÜ VAZGEÇEMEDİ İşte o ünlü geçtiğimiz gün yine sokakta objektiflere takıldı. Yine her zamanki giyim tarzından ödün vermemişti ünlü oyuncu. Ama kıyafetindeki bir ayrıntı farklı bir şekilde dikkatleri üzerine çekti. O ilginç tasarımlı pembe eteği, neredeyse 10 aydır üzerinden hiç çıkarmamıştı ünlü oyuncu. Kelimenin tam anlamıyla yaz kış giydiği o etek yine üzerindeydi.