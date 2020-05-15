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Haber Giriş: 15 Mayıs 2020 - 13:41,

10 aydır aynı etek: Yaz- kış giyiyor

Gösteri dünyasının "eşsiz benzersiz" bir gardroba sahip ünlüsü kim derseniz bu işleri yakından takip edenler tek bir isim söyler.

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1BİR TÜRLÜ VAZGEÇEMEDİ
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BİR TÜRLÜ VAZGEÇEMEDİ

İşte o ünlü geçtiğimiz gün yine sokakta objektiflere takıldı. Yine her zamanki giyim tarzından ödün vermemişti ünlü oyuncu. Ama kıyafetindeki bir ayrıntı farklı bir şekilde dikkatleri üzerine çekti. O ilginç tasarımlı pembe eteği, neredeyse 10 aydır üzerinden hiç çıkarmamıştı ünlü oyuncu. Kelimenin tam anlamıyla yaz kış giydiği o etek yine üzerindeydi.

2HAYRANLARI HEMEN TANIR
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HAYRANLARI HEMEN TANIR

Yakından takip edenlerin ilk bakışta tanıyacağı o ünlü İngiliz oyuncu Helena Bonham Carter'dan başkası değil.

3ALIŞVERİŞ DÖNÜŞÜ
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ALIŞVERİŞ DÖNÜŞÜ

Şu sıralar The Crown dizisinde Prenses Margaret'i canlandıran Bonham Carter, Londra sokaklarında çıktığı alışverişten dönerken objektiflere takıldı. Ayağındaki spor ayakkabıları, aynı renk çorapları, üzerindeki her zamanki tarzını yansıtan özgün kıyafetleri ve elbette pembe eteğiyle.

4TARZINDAN ÖDÜN VERMİYOR
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TARZINDAN ÖDÜN VERMİYOR

Şu sıralar The Crown dizisinde Prenses Margaret'i canlandıran Bonham Carter, Londra sokaklarında çıktığı alışverişten dönerken objektiflere takıldı. Ayağındaki spor ayakkabıları, aynı renk çorapları, üzerindeki her zamanki tarzını yansıtan özgün kıyafetleri ve elbette pembe eteğiyle.

5İLK KEZ AĞUSTOS 2019DA GÖRÜNTÜLENDİ
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İLK KEZ AĞUSTOS 2019'DA GÖRÜNTÜLENDİ

Ünlü oyuncu geçen yılın ağustos ayından beri ne zaman sokağa çıksa hem aynı pembe eteği tercih etti. Onu tamamlayan diğer giysileri ve aksesuarları değişse de o pembe etek hep üzerindeydi.

6VICTORIA DÖNEMİNDEN ESİNTİLER
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VICTORIA DÖNEMİNDEN ESİNTİLER

Deli dolu saç şekli, Victoria dönemini andıran korseli giysileri, derin dekolteleri ve benzersiz aksesuarlarıyla gösteri dünyasının en çılgın ve tarz giyinen ünlüsü Carter.

7TIM BURTON İLE BİRLİKTEYDİ
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TIM BURTON İLE BİRLİKTEYDİ

Yönetmen Tim Burton ile olan birlikteliğinden iki çocuk sahibi olan Helena Bonham Carter, o ilişkiyi bir süre önce bitirdi.

820 EYLÜL 2019DA DA GİYDİ
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20 EYLÜL 2019'DA DA GİYDİ

Bonham Carter bir süredir, 32 yaşındami Rye Dag Holmboe ile birlikte.

94 NİSAN 2020DE BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
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4 NİSAN 2020'DE BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Birkaç yıl önce Vanity Fair dergisi tarafından hazırlanan en iyi giyinen ünlüler listesine girmiş bu konuda da "Buna ben bile çok güldüm" demişti.1966 yılında Londra'da dünyaya gelen Helena Bonham Carter, soylu bir aileden geliyor.

1017 NİSAN 2020
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17 NİSAN 2020

Kariyerinin ilk yıllarında aile bağlarını gizlemeye çalışan Bonham Carter; bugüne kadar Manzaralı Oda, Maurice, Frankenstein, Güvercinin Kanatları, Maymunlar Gezegeni, Dövüş Kulübü, Sweeney Todd: Fleet Sokağı'nın Şeytan Berberi, Charlie ve Çikolata Fabrikası gibi filmlerde çizdiği kompozisyonarla çoktan sinemaseverlerin belleğinde unutulmayan bir yer edindi.

116 MAYIS 2020
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6 MAYIS 2020

Hem günlük hayatında hem de kırmızı halıda giyim tarzından ödün vermeyen Helena Bonham Carter'ın dünyada da milyonlarca takipçisi var.

12RUH ÇAĞIRIP İZİN İSTEMİŞ
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RUH ÇAĞIRIP İZİN İSTEMİŞ

Bonham Carter , The Crown dizisinde Prenses Margaret'i canlandırıyor. Geçtiğimiz aylarda da ilginç bir iddia ile gündeme gelmişti.

13MEDYUMA BAŞVURDU
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MEDYUMA BAŞVURDU

Buna göre, Prenses ile ölümünden önce bir davette tanışan ünlü oyuncu da rol için kamera karşısına geçmeden önce bir medyuma başvurdu. Medyum aracılığıyla Prenses Margaret'in ruhunu çağırıp izin isteyen Helena Bonham Carter, dizide onun jest ve mimiklerini doğru canlandırabilmek için de yardım almış.

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Bonham Carter, giyim konusunda annesi Elena Propper de Callejon ilham alıyor.

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