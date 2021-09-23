Zirve 23, İstanbul Volkswagen Arena’da gerçekleştirildi

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Üniversite öğrencilerinin liderlik yetkinliklerinin gelişmesine katkı sağlayarak dünyada öncü projelere, kurumlara ve markalara liderlik etmelerine destek olmak için tecrübe kazanmalarını hedefleyen 23’ün düzenlediği Zirve 23, Zirve 23 Direktörü Furkan Filiz’in açılış konuşmasıyla başladı.

Kalyon Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyon’un da keynote konuşmacı olarak yer aldığı oturum ve panellerde; Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, Anadolu Efes Koçu Ergin Ataman, Eğitim Bilimci Özgür Bolat, Deloitte Türkiye CEO'su Başak Vardar, Mavi CEO’su Cüneyt Yavuz, SOCAR Türkiye İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanı Mikayil Yusifov, Galataport İstanbul İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Tavas, Future Bright Group CEO'su Akan Abdula ile Psikiyatrist&Psikoterapist Kemal Sayar gibi alanında lider ve önemli başarılara imza atmış konuşmacılar katılımcılarla tecrübelerini paylaştı.

DELOİTTE TÜRKİYE CEO’SU VARDAR: BELİRSİZLİK SÜRECİNİ YÖNETMEYE DAHA HAZIRIZ

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Tanımlama ve Stratejik Düşünme Oturumunda konuşan Deloitte Türkiye CEO’su Başak Vardar, şirket olarak varoluş amaçlarını çalışanları, müşterileri ve toplum için iz bırakan bir etki olarak tanımladıklarını dile getirdi. Belirsizliğin iş hayatının normal bir unsur olduğunu belirten Vardar, ‘’Pandeminin başında temkinli adımlar atan yeni ceoydum. Pandemi sürecinde daha uzun yıllarda edinebileceğim tecrübeyi 1,5 yılda edinme şansı buldum. Hem müşterilerimiz hem biz önümüzdeki döneme daha güvenle bakıyoruz. Herhangi bir belirsizlik sürecini yönetmeye iş dünyası olarak daha hazır ve güvendeyiz.’’ dedi.



GALATAPORT İSTANBUL İCRADAN SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ TAVAS: BELİRSİZLİĞE DAİR BEŞ ÇIKARIM VAR

Belirsizlik Oturumunun bir diğer konuşmacısı olan Galataport İstanbul İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Tavas, belirsizliğin mücadele edeceğimiz olumsuz bir durum değil, aksine farklı ve heyecan verici fırsatlara erişme imkanı olduğunu dile getirdi. Belirsizliğe dair beş çıkarımı olduğunu söyleyen Tavas 23’lü gençlere şöyle seslendi: ‘’Kendi deneyimlerimden elde ettiğim belirsizliğe dair beş çıkarım var. 1- Belirsizlik fırsatlar ve şanslar demek. Güvenli alanınızın dışına çıkın ve cesur olun. Unutmayın ki mucizeler konfor alanınızın bittiği yerde başlar. 2- Belirsizliğin size gelmesini beklemeyin kendi belirsizliğinizi kendiniz yaratın. 3- Ezberleri bozun. Belirli yollar yerine belirsiz yolları deneyerek kendinize en uygun yöntemle ilerleyin. 4- Belirsizlikten beslenin. 5- Hayalperest olmayın ama şartlar ne olursa olsun hayalleriniz olsun. Hayatın getirdiği belirsizlik yollarındaki fırsatları mutlaka görün ve değerlendirmekten asla vazgeçmeyin. Belirsizliğin boyutu ne olursa olsun kendinize güvenin.



KALYON YÖNETİM KURULU ÜYESİ MEHMET KALYONCU: ÇOK ÇALIŞMAK YETENEKTEN DAHA ÖNEMLİ

Keynote konuşmacı olarak 23’lü gençlerin sorularını yanıtlayan Kalyon Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, ‘’Çok çalışmanın yetenekten çok daha önemli olduğunu vurguladı. Kalyoncu, ‘’En yetenek gerektiren sanat, müzik, tasarım, mimarlık gibi iş kollarında başarılı olmuş insanlara baktığımızda binlerce saatlik çalışma sonrasında bu noktaya geldiklerini görüyoruz. Bu yüzden ben yeteneğe çok takılmıyorum. Gerçekten çok çalışırsanız başarılı olmayacağınız hiç bir iş yok.’’ dedi.

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EĞİTİM BİLİMCİ ÖZGÜR BOLAT: ZAFER DEĞİL SEFER ÖNEMLİDİR

Mutluluk ve Başarının Prensipleri Oturumunda konuşan Eğitim Bilimci Özgür Bolat, insanın önce değersizlik hissinden kurtulması gerektiğinin altını çizdi. Bolat, ‘’Sevgiye en çok ihtiyacı olana sevgi verirseniz size inanmaz, kendini iyileştirmeden alamaz. Önce değersizlik hissinden kurtulmalı. Türkiye’de açık iletişim yok. Utangaçlık, narsizm, mükemmeliyetçilik, tembellik, aşırı şiddet, boyun eğme, çabuk büyümek istemek ya da sürekli bebek olup hayatın sorumluluğundan kaçmak, sürekli kendini ispatlama çabası var. Kendini değersiz hisseden insanlar içindeki boşluğu başarı, para ve mevkiyle kapatmaya çalışıyor. Ben, ben olduğum için değerliyim inancına geri dönmemiz gerek. Değer odaklı olabilmenin en etkili yöntemi diğer insanların hayatına nasıl dokunacağımızı, başkalarına nasıl faydalı olacağımızı bulmaktır. Zafer değil sefer önemlidir. Herkes kendi yolunda gitmeye devam ederken diğer insanların hayatlarına dokunmaya çalıştığı sürece mutlu ve huzurlu olur.’’ diye konuştu.



TURKCELL CEO’SU MURAT ERKAN: YAPTIĞIMIZ İŞ İNSANA, SEVDİKLERİMİZE DOKUNUYOR

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Vicdan oturumunda konuşan Turkcell CEO’su Murat Erkan, ‘’Her şirketin bir duruşu bir hayat yaklaşımı var. Turkcell de böyle bir şirket. Yaptığımız iş, insanları sevdikleriyle buluşturmak. Bizim gibi şirketlerin değeri genellikle olmadığında anlaşılıyor. Zor zamanlarda önemli işler yapmak çok kıymetli. Yaptığımız iş insana, sevdiklerimize dokunuyor.’’ dedi. Bir dönüşüm, değişim döneminde olduğumuzu belirten Erkan şunları ifade etti: ‘’Bu dönüşüme şirketlerin, bireylerin ve ülkelerin ne kadar hazır oldukları çok önemlidir. Çalışma eğlenme öğrenme şekli değişti. Ya bu değişime adapte olacağız ya da dışarıda kalacağız. Bu noktada doğru çizgiyi bulmamız gerekiyor. Hayatta tek bir açı, bir boyut yok. Bir insan, üç eksen üzerinde kendini geliştirir. Birisi iq, diğeri eq, biri de sahip olduğu değerler. İnsan da, şirket de, ülke de bu üç eksene sahipse fark yaratır. Bu değerlerden biri de vicdandır. Enerji, karbon ayak izi, sürdürülebilirlik vs hepsini vicdan başlığı altında konuşabiliriz. Bu dünya hepimizin, duyarlı olmak zorundayız.’’

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ANADOLU EFES KOÇU ERGİN ATAMAN: KONFOR ALANINIZIN DIŞINA ÇIKMANIZ GEREKİYOR

Konforu Reddet Oturumunda 23’lü gençlere konfor alanlarının dışına çıkmaları gerektiğini söyleyen Anadolu Efes Koçu Ergin Ataman, ‘’Hayatta bazen bir yere gelmek için cesur olup konfor alanınızın dışına çıkmanız gerekiyor. Kimlerle kariyerinize başladığınız son derece önemli. Hocalarınızı taklit etmeyin ama onların iyi yanlarını, hatta zaman zaman kötü yanlarını da analiz ederek değerlendirmeye çalışın ve yolunuzu şekillendirin. Deli cesareti değil, altı dolu, bilgili cesaret önemlidir. İyiyseniz şayet hayatta kazanırsınız. Eğitiminizi alın çalışın. Bu toprakların, bu vatanın daha başarılı olması, dünyada daha iyi tanınması için çaba gösterin. İyiler her zaman kazanır. Cesur olun, kimseden çekinmeyin. Kazanmak için ahlaki kurallar dışında her yol mübahtır. Türkiyemiz bunu hak edecek bir toplum. Siz gençler Türkiye’yi daha da yukarılara çıkaracaksınız.’’ dedi.



NOBEL ÖDÜLLÜ BİLİM İNSANI PROF. DR. AZİZ SANCAR: TÜRKİYE'NİN MUTLAKA SİZE İHTİYACI VAR

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Zirve 23’e konuk konuşmacı olarak katılan Nobel Ödüllü Bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, gençlere başarısının sırrını anlattı. Sancar, ‘’Beni Mardin’den Amerika’ya götüren yolculuğumun üç parametresi; çok çalışmak, zorluklarla karşılaştığında, işler iyi gitmediğinde inatçı olmak ve memleket sevgisiydi. Gençlerimiz, kariyerlerini ilerletmek için yurt dışına gitsinler ama benim yaptığımı yapmasınlar. Ülkelerine geri dönsünler mutlaka. Türkiye’nin size ihtiyacı olduğunu unutmayın. Yurtdışında değişik kültürleri tanımak, o insanlarla iş yapmak çok önemli fakat bizim bu memlekete borcumuz var. Bu tür etkinlikler çok önemi umarım ülkemizin kalkınmasında faydalı olur, çok iyi işler yaparsınız. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum.’’ diyerek sözlerini tamamladı.



GETİR KURUCU ORTAĞI VE YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY TÜTEK: BİZ BU TOPRAKLARA GÜVENİYORUZ

Fark Yarat oturumunda gençlere hitap eden Getir Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Tütek, Getir’in markalaşma yolculuğuna dair bilinmeyenleri gençlerle paylaştı. Tütek, ‘’Akıllı telefonların çıkması ve operatörlerin internet hızını artırmasıyla Pandora’nın kutusu açıldı. BiTaksiden sonra 10 dakikada market ürünlerini evlere götürmekti fikir. 10 dakikada bizden önce hiçkimse bir market ürününü tüketiciye götürmemişti. Hedefimiz çıtayı en yükseğe koymaktı. Yatırımcılar bize inanmadı, Silikon Vadisi’nin kapıları yüzümüze kapandı ama biz başardık. Türkiye’de dijital alanda birçok şirket devrim yapıyor. Biz bu devrimi Türk mühendislerin emeği olan şirketimizi satmayarak, adını değiştirmeyerek yaptık. Biz bu topraklara güveniyoruz; buradan çok önemli insanlar, çok önemli işler çıkıyor. Bizim işimizin sırrı hikayeyi sondan yazmaktı. Biz hikayeyi sondan yazdık. Hiçbir sabiti kabul etmedik. Tüm sabitler bizim için değişkendir ve sabrettik, satmadık. Markamızın değerini yarattık. En önemli nokta inatçı olmak.’’ diye konuştu.

Türkiye’nin yetişmiş insan kaynağına katkı sunmayı ve geleceğe yön verecek 40 genç yeteneğin belirlenmesini hedefleyen, onlara bir yıl boyunca devam edecek gerçek tecrübe odaklı özel bir program sunacak gönüllü bir insiyatif olan 23 Yetenek Derneği'ne ait bir platform olarak kurulan 23; üniversiteli öğrencilere deneyim odaklı etkinlikler, paydaş şirketlerle vaka çalışmaları, saha çalışmaları, tema atölyeleri ve takım sporlarından oluşan zengin bir programa katılma fırsatı sunuyor.