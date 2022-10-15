Zirve 23 başladı... Togg CEO'su Karakaş: 20 saat düşüneceğinize 3 kez deneyin

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23 Yetenek Derneği tarafından bu sene ikincisi organize edilen Zirve 23, bugün 2 bini aşkın üniversite öğrencisi gencin katılımıyla gerçekleşti. Türkiye’nin dört bir tarafından Zirve 23 için gelecek olan gençler, Volkswagen Arena’da buluştu.

Zirve başlangıcında Bartın’da hayatını kaybeden işçiler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Zirvenin açılış konuşmasını ise 23 Direktörü Furkan Filiz yaptı.

CANOĞULLARI: SEVMEDİĞİNİZ İŞİ YAPMAYIN

Programda ilk sözlü Ernst & Young Türkiye Ülke Başkanı Metin Canoğulları aldı. Canoğulları 'belirsizlik' teması kapsamında konuştu ve açıklamasında "Hiçbir şey size bahşedilmez her şeyin bir bedeli vardır. ‘Ben değilse kim şimdi değilse ne zaman’ bunu asla unutmayın mutlaka karşınıza çıkacaktır. Belirsizlik ile ilgili size şunu söyleyeyim. Doğduğumuz andan ölene kadar hayatımızda belirsizlik hep olacak. Bu belirsizlikleri yönetmekteki en önemli şey kendinize olan güvendir. Sevmediğiniz işi yapmayın, sevmediğini işte başarılı olamazsınız. Hayattaki belirsizliklerde kararlarınızı kendiniz verin, kimsenin sizin için karar vermesine izin vermeyin. Başarılı olmanın sırrı sizsiniz" dedi.

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TOGG CEO'SU KARAKAŞ: 20 SAAT DÜŞÜNECEĞİNİZE 3 KEZ DENEYİN

Togg CEO’su Gürcan Karakaş 'cesaret' temasında konuştu ve şunları söyledi:

'İş hayatında cesaret dediğimiz şey bizi her zaman bir sonraki adıma götürür. Hepimiz korkuyoruz bu çok insani bir şey. Ama cesaretimiz de var bu sayede korkuyu yeniyoruz.

Togg nasıl 100 yıldır araba üreten şirketlere meydan okuyor? Oyunun kuralları tamamen değişiyor. Ve değişim cesur oyunculara fırsat veriyor. 100 yıldır araba yapıyor olmanız bu gerçeği değiştirmiyor.

1200 kişiyiz şu an. Arkadaşlarımızın hepsini büyüteçle arayıp cımbızla çektik. Hepsi alanında uzman. Bize gelen cesur bireyleri seçerken nelere dikkat ettik? Biz hep geçmişe bakıp geleceği yönlendirebilir mi diye bakıyoruz. Cesur bireyin 4 ortak özelliği var. Öğrenme hevesi, duygusal güç, entellektüel kapasite ve kişiler arası iletişim.

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Cesaretinizi artırmak için esnek olun, değişimi kucaklayın. 'İnsanlar ne der'e bakmayın. Aksiyona geçin. 20 saat düşüneceğinize 3 kez deneyin. Büyük resmî görün”

TRENDYOL BAŞKANI ÇETİN: AZİM VE ÇALIŞMAK ÇOK ÖNEMLİ

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin “tutku” temasında konuşarak şunları söyledi:

“Dijitalleşme çağındayız. Türkiye de buna ayak uydurma zorunda. Bir çok ofis açıyoruz Avrupa’da. Oradan gençlerle de görüşüyoruz anca Türk üniversitelerinden mezun arkadaşlar başka. Mühendislerimizi buradan almaya başladık. Sizler için güzel imkanlar yaratacağımıza inanıyorum. Azim ve çok çalışmak önemli. Türkiye’den hepimizin gürü duyduğu şirketler çıkıyor. Bu şirketler için de siz gençlere ihtiyacımız var. İçinizdeki tutkuyu bulun”

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KENDİ HİKAYELERİNİ ANLATIYORLAR...

Program akışında; Ernst & Young Türkiye Ülke Başkanı Metin Canoğulları, Baltaş Grubu Kurucusu Acar Baltaş, TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, TRENDYOL Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, Vakko CEO’su Jaklin Güner, Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, Cisco CEO’su Didem Duru, Yeryüzü Doktorları Genel Müdürü Ozan Mutlu, CNN International Diplomasi Editörü Nic Robertson, İlber Ortaylı ve Demet Akbağ gibi isimler konuşmalarıyla yer alacak.

Konuşmalar; 23’ün 9 liderlik teması çerçevesinde, bir liderin sahip olması gereken yetkinlikler ve duygusal beceri setleri bağlamında ilerliyor. Bu 9 tema kapsamında; belirsizlik, şüphe, denge, huzur, vicdan, merak, tutku, cesaret ve devrim oturumları gerçekleşecek.

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"MERAK ETTİĞİNİZDE BAKIŞ AÇINIZ GENİŞLİYOR"

Merak temasında konuşan Vakko CEO’su Jaklin Güner "Merak insanı rahatsız eden, harekete geçiren ve insanı düşünmeye iten duygu. Merak dünyada başarılan tüm önemli şeylerin temelindeki ortak bir kavram.

Ben hayatım boyunca hep çok merak ettim, çok soru sordum. Ve gördüm ki merak ettiğinizde bütün konular birbirine bağlanıyor ve bakış açınız genişliyor.

Pandemide 200 mağazamız kapandı. Ben yine çok merak ettim ve daha önceki krizlerden nasıl çıkıldığında baktım. Herkesin yaptığının tam tersini yaptım, siparişleri iptal etmedim, müşterilerle iletişimime devam ettim ve çok iyi sonuçlar aldık" dedi.

"DENGE SAĞLAMAK LAZIM"

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"Huzur" temasında konuşan tarihçi İlber Ortaylı "İnsanın kendi kendini günlük sıkıntılarından tecrit edebilmesi için kendini güzel şeyleri düşünmeye ayırması lazım. İnsanların kaynağı olan edebiyat her ülkede yeterince zengin. Bir ay içerisinde mutlaka bir ilginç romanı tamamlamış olmanız lazım. İnsanların kullandıkları kelimelerin sayısı giderek düşüyor. Bu tüm ülkelerde olan bir sorun. Edebiyat insanı her zaman bulunduğu ortamın dışına çeken ve aynı anda ona bağlayan bir şey.

İkincisi müzik. İnsanlar her tür müziği sevemez. Yapıları, hayal güçleri, bilgi birikimleri farklıdır. Müzik eğitimi çok önemli. müziği dinlemek zorundasınız, müziksiz geçen gününüz olmasın. Müzik sizi canlandırıp hayata ve sokağa bağlayabilir.

Üçüncüsü doğrudan doğruya ruhunuzu dinlendirecek sohbetler.

Bunlarda bir denge sağlamak lazım. Sağladığınızda göreceksiniz ki hayatınız çok renklenecek. Hiçbir yılınızı yeni bir yer görmeden kapatmayın. Yeni yerler yeni insanlar size bu sonsuz alemi anlatır" ifadelerini kullandı.