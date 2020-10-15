Ziraat Bankası'nın tarım kredisindeki payı yüzde 65

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, 2012 sonunda 18 milyar lira olan tarım kredileri bakiyesinin 30 Eylül 2020 itibarıyla 76 milyar liraya ulaştığını, sektördeki tarım kredisi paylarının da yüzde 65'ler seviyesine yükseldiğini söyledi.



Aydın, Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi tarafından İzmir'de düzenlenen Tarım Ormanın Geleceği Zirvesi'nin özel oturumunda konuştu.



Tarım ve gıda sektörlerinin durumuna ve bankanın bu sektörlere sağladığı desteklere ilişkin bilgi veren Aydın, ülkenin farklı bölgelerindeki yangınlarda zarar gören alanlarda yeniden orman oluşturulması için Tarım ve Orman Bakanlığının yürüttüğü çalışmalara destek vereceklerini bildirdi.



Aydın, gıda ve tarımın stratejik öneminin pandemi döneminde ortaya çıktığına dikkat çekti.



Ürün fiyatlarını mevsimsellikten mümkün olduğu ölçüde arındırılabilmek için örtü altı tarım, lisanslı depoculuk ve soğuk hava depoculuğu gibi faaliyetleri teşvik ettiklerini anlatan Aydın, "Son birkaç yıl içinde özellikle jeotermal enerji kaynaklarının kullanılabildiği yerlerdeki sera yatırımlarında ve lisanslı depoculukta geldiğimiz noktayı yabana atmayalım. Ancak girdi maliyetlerini yönetmeden, piyasa dinamikleri içinde üretici ve tüketici fiyatlarını yönetmemiz mümkün görünmüyor." dedi.



Gübrenin, tohumun, yemin, yakıtın fiyatı artarken domatesin etin ya da sütün de fiyatının artacağını belirten Aydın, şöyle devam etti:

"Üretim için ihtiyaç duyulan girdilerin mümkün olduğu ölçüde yurt içinde üretilmesine ve maliyetlerinin mümkün olduğu ölçüde düşürülmesine yönelik teşvik ve destek mekanizmalarını devreye almalıyız. Banka olarak, bunun gibi dış ticaret açığının azaltılmasına ve üretimi yurt içine taşımaya yönelik yatırımları desteklemek, kredi politikamızın ana hedeflerinden bir tanesidir. Bir yandan geleneksel üretim yapan küçük tarım işletmelerini güçlendirip bir yandan da uluslararası rekabetin gereklerini yerine getirebilecek modern tarım tekniklerini ülkemize getirip sektöre öncülük yapabilecek, teknoloji yoğun üretim yapan büyük işletmeleri oluşturmalıyız."



"TARIM KREDİLERİNİN ORTALAMASI 110 BİN LİRA"



Aydın, Ziraat Bankasının çalışmalarına ilişkin bilgi verirken şunları söyledi:



"Bizim şu anda tarım kredilerimizin ortalaması 110 bin lira. Bu da yaklaşık 8-9 inek parası eder. Tarım kredisi kullandırdığımız üreticilerin yarısı 50 bin liradan, yüzde 92'si 250 bin liradan daha az kredi kullananlardan oluşuyor. Yani tamamına yakını perakende bankacılık tarafında. Kredi portföyümüzün büyük kısmı küçük ölçekli işletmelerden oluşsa da büyük ve çok büyük işletmelere sahip tarım müşterilerimiz de var. Banka olarak katma değeri yüksek, büyük endüstriyel yatırımların finansmanı konusunda iştahlı olduğumuzu ifade etmek isterim."



Tarımın uçtan uca finansmanı için iş modellerini geliştirmeyi sürdürdüklerini, 10 yıl öncesine göre tarım bankacılığı yapış şeklini önemli ölçüde değiştirdiklerini dile getiren Aydın, şöyle devam etti:



"Ziraat Bankasında bundan 10 yıl önce aynı üreticiye, aynı tarladaki buğday için bir şubedeki müdür '5 lira', diğer şubedeki müdür '15 lira kredi olur' diyordu. Hangi üreticiye, hangi ürünü ürettiği için kredi verdiğimizi bilmiyorduk, kredi verdiğimiz müşteri ürettiği ürünü kime satıyor ne yapıyor bilmiyorduk, tarlada üretilen buğdaydan haberimiz vardı, fabrikadaki undan ve makarnadan habersizdik, ahırı yaptırıp, ineği aldırıp yem için kredi vermiyorduk. Hem tarımda hem diğer alanlarda müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek, ülkemize daha büyük katkı sağlamak amacıyla bankadaki iş modelimizi geliştirirken tarım bankacılığını yapış şeklimizi de geliştirdik."

Aydın, birçok kesimden eleştiri aldıklarını ancak üreticiyi, çiftçiyi ve asli vazifeyi hiç unutmadıklarını, değişim ve dönüşümü yaparken çiftçilerin finansman ihtiyaçlarını karşılamayı hiç ihmal etmediklerini vurguladı.



"ÜLKE TARIMINI ÇOK DAHA GÜÇLÜ VE UYGUN KOŞULLARDA DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"



"2012-2020 döneminde doğrudan çiftçilerimize kullandırdığımız tarım kredileri 239 milyar lirayı, kredi kullanan üretici sayımız ise 3,5 milyon kişiyi aştı." diyen Aydın, şunları kaydetti:



"2012 sonunda 18 milyar lira olan tarım kredilerimizin bakiyesi 30 Eylül 2020 itibarıyla 76 milyar liraya ulaştı. Kredili üretici sayımız 500 bin kişiden yaklaşık 700 bine kadar çıktı. Buna paralel olarak sektördeki tarım kredisi payımız da yüzde 65'ler seviyesine yükseldi. Ana misyonu tarımın finansmanı olmakla birlikte Ziraat Bankası bugün, herkesin bankası olma vizyonuyla evrensel bankacılık yaparak 1 trilyon liraya yaklaşan aktifi, 575 milyar lira kredi hacmi, 85 milyar lira öz kaynak büyüklüğü, 30 milyonu aşan müşteri sayısıyla yurt içinde 1734 şubede, yurt dışında 18 ülkede 111 noktada hizmet veren ülkemizin en büyük bankasıdır. 156 yıldır olduğu gibi ülke tarımını çok daha güçlü ve uygun koşullarla desteklemeye devam edeceğiz."



Zirve kapsamında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Nedim Koşum başkanlığında "Türkiye Tarımının Yeni 10 Yıldaki Hikayesi" başlıklı bir oturum düzenlendi.