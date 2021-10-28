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Ziraat Bankası ile JCB’den iş birliği

#Ziraat Bankası#JCB#İşbirliği
Ziraat Bankası ile JCB’den iş birliği

Ziraat Bankası ile JCB arasında hayata geçirilen iş birliği ile JCB logolu kartlar, Ziraat Bankası POS cihazları ve yazar kasa-POS kullanan 500 binden fazla üye iş yeri tarafından ve yaklaşık 7 bin 300 Ziraat Bankası ATM’sinde kullanılabilecek.

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Ziraat Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, ATM sayısı ve üye iş yeri yaygınlığı bakımından da Türkiye’nin lider bankası olan Ziraat Bankası ile Japonya, Çin, Kore, Tayland, Tayvan ve Rusya da dahil olmak üzere 24 ülke 140 milyondan fazla kart kullanıcısına hizmet veren JCB ödeme sistemleri arasında anlaşma yapıldı.

Anlaşma kapsamında, JCB logosu taşıyan kredi ve banka kartları, fiziki POS cihazı ve yazar kasa-POS kullanan Bankkart üye iş yerlerinde ve tüm Ziraat Bankası ATM’lerinde kullanılabilecek. Ödeme sistemleri alanında 9 milyon kredi kartı ve 31 milyon banka kartı kullanıcısına sundukları güvenli ve konforlu kullanıcı deneyimini, Türkiye’yi ziyaret eden misafirlere de sunmaya önem verdiklerini aktaran Ziraat Bankası Ödeme Sistemleri ve Kredi Süreçleri Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Sağlık, şunları kaydetti: “Bu çerçevede, dünyanın lider ödeme ağlarından biri olan JCB ile birlikte tamamlanan çalışmalar neticesinde 500 bini aşkın üye iş yerimiz ve yaklaşık 7 bin 300 Ziraat Bankası ATM’sinde JCB logolu kartlar kullanılabilir hale gelmiştir.

Bu iş birliği ile başta Çin, Japonya ve Kore olmak üzere Uzak Doğu ödeme sistemleri pazarının önemli bir bölümünü ülkemizin ve Bankamızın kart kabul ağına entegre etmiş bulunmaktayız. Ülkemizin turizm gelirlerini, üye işyerlerimizin iş hacmini ve misafirlerimizin memnuniyetini artıracak olan iş birliğimizin tüm paydaşlarımıza katma değer yaratacağına inanıyoruz.”

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#Ziraat Bankası#JCB#İşbirliği

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