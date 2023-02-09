Yüzlerce TIR’la yardım seferberliği

Haberin Devamı

TOBB 146 TIR YOLLADI

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) depremin yaralarını sarmak için yardım kampanyası başlattı. AFAD koordinasyonunda başlatılan yardım kampanyası kapsamında, 365 Oda ve Borsa, firmalar tarafından yapılan ayni yardımlar ve iş makineleri deprem bölgesine sevk edildi. TIR’larda, deprem bölgesinden gelen talepler kapsamında jeneratör, iş makinesi, çadır, tüplü soba, ısıtıcı, battaniye, hazır yemek, konserve, sandviç, paket ekmek, kaban, bisküvi türleri, aydınlatma malzemeleri, kahvaltı paketleri, bebek maması, bebek bezi, yatak, yorgan, mont, ayakkabı, giyim eşyası, su, süt, bakliyat, gıda ürünleri, hijyen ve temel ihtiyaç malzemeleri yer alıyor. 7 Şubat tarihi itibariyle, 87 TIR gıda, su ve ihtiyaç malzemesi, 59 TIR giysi ve battaniye, 23 bin 923 adet ısıtıcı, 40 adet iş makinesi, vinç, jeneratör ile 65 adet konteyner bölgeye ulaştırıldı. TOBB tarafından nakdi yardım kampanyası da başlatıldı.

Haberin Devamı

ODAKLI VE SÜREKLİ KATKI PLANI

SABANCI Topluluğu’ndan yapılan açıklamada çalışmalar şöyle anlatıldı: “Çalışanlarımız, aileleri ve ihtiyaç sahibi bölge halkının yakın çevredeki 44 lokasyonumuza yerleşmelerini ve güvende olmalarını sağladık. Deprem yaşamış bir grup olarak bu sürecin uzun bir maraton olduğunu biliyoruz. Bu sebeple yardımlarımızı odaklı ve süreklilik sağlayacak bir şekilde yönlendiriyoruz. Bu kapsamda ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişime geçerek, bölgede ihtiyaç duyulan yardım malzemelerini bölgeye göndermeye başladık. Şirketlerimiz faaliyet gösterdikleri alanlardaki yardımların yanı sıra arama kurtarma çalışmalarında yer alıyor, binlerce kişiye gıda temini ve dağıtımı yapıyor. Sabancı Gönüllüleri aynı zamanda bölgenin öncelikli ihtiyaçlarını gözeterek bağışlarda bulunuyor, hasar tespit çalışmalarında yer alıyor.”

175 MİLYON TL’Yİ AŞAN YARDIM

YILDIZ Holding, bünyesindeki tüm şirketleri ve 75 bin çalışanıyla deprem bölgesine destek olduğunu açıkladı. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, afet bölgesine yönelik yardımları ilk andan itibaren yetkili kurumlarla koordinasyon içinde organize etmeye başladıklarını vurgulayarak şunları ifade etti: “Topluma karşı duyduğumuz sorumluluk çerçevesinde ilk saatlerden itibaren gerek Yıldız Holding gerekse tüm şirketlerimizle afet bölgesine destek olmak üzere çalışmalar yapıyoruz. Bu elim hadise karşısında tek yürek olarak, birlik içinde hareket ediyoruz. Şu ana kadar 175 milyon TL’yi aşan tutarda yardım yaptık ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” Grup bünyesinde bulunan Ülker, ŞOK Marketler, Bizim Toptan, g2mEksper, Donuk Fırıncılık Ürünleri, Superfresh ve Polinas markaları yardımda bulundu.

Haberin Devamı

DEPREM BÖLGESİNE 500 MİLYON TL

CENGİZ Holding, önceki gün yaptığı açıklamada deprem bölgesine iş makineleri ve insani yardım yolladığını açıklarken, dün de 500 milyon lira destekte bulunduğunu paylaştı. Açıklamaya göre bunun 400 milyon TL’si AFAD’a, 100 milyon TL’si ise AHBAP’a iletildi.

YÖNETİM EKİBİ SAHAYA İNDİ

TOSYALI Holding’ten yapılan açıklamada, İskenderun bölgesindeki çalışmalara Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ve tüm yönetim ekibinin katıldığı belirtildi. Şirket açıklamasında şu bilgilere yer verildi: “Deprem anından itibaren tüm imkanlarını seferber edip mevcut iş makinaları, araç gereç ve donanımlarıyla sahada olan Tosyalı Holding ayrıca bölgedeki fabrika mutfaklarında gece gündüz sıcak yemek üreterek günde 10 bin kişiye gıda ve beslenme desteği sağlıyor. Tosyalı Holding içerisinde kurulan özel ekip, temin edilen gıdaları İskenderun Belediyesi aracılığıyla hızlı bir şekilde ihtiyaç noktalarına ulaştırıyor. Ayrıca Tosyalı Holding fabrikalarının bulunduğu alanlardaki kapalı tesislerini depremzedelerin ve çalışanlarının barınma ihtiyacı için kullanıma açtı.”

Haberin Devamı

5 MİLYON LİTRELİK AKARYAKIT DESTEĞİ

PETROL Ofisi, deprem bölgelerinde arama kurtarma ekipleri ve depremzedelerin ihtiyaçlarına yönelik akaryakıt tedarik süreçlerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “AFAD’a sunulmak üzere 5 milyon litrelik akaryakıt ikmalini 10 ilimizdeki istasyonlarımızda otomasyon sistemimizde ihtiyaca göre kademeli olarak tanımlayarak bilabedel gerçekleştiriyoruz. Grup olarak Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla AFAD’ın da dahil olduğu 5 bin 600’den fazla kamu kurumunun yaklaşık 100 bin aracına yakıt ikmali yapıyoruz. Karasal tedarikin yanında en önemli önceliğimiz havalimanlarına JetA1 yakıtını tedarik etmektir. Adana ve Gaziantep’teki ikmal merkezimiz de bu yönde tam kapasite ile hizmet vermektedir” denildi.

Haberin Devamı

SOCAR TÜRKİYE’DEN 20 MİLYON TL BAĞIŞ

SOCAR Türkiye, çalışanlarıyla afetzedelere yardım için çalışma başlattı. Şirket, vatandaşların ihtiyaç-larının karşılanması için 20 milyon TL değerinde bağış fonu oluşturdu. Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şanlıurfadaki Hazar akaryakıt istasyonlarından tüm ambulans, itfaiye araçları, AFAD ve diğer kuruluşların kurtarma araçlarına ücretsiz benzin ve motorin desteği sağlandığı açıklandı.

YARDIM MARKETİ KURULDU

Yemek Sepeti’nin patronu Nevzat Adın, 1.5 milyon TL AFAD’a nakdi yardım ve 1.5 milyon TL Kızılay’a gıda bağışı amaçlı nakdi yardım yapıldığını belirterek, “Yardım malzemeleri göndermek isteyen kullanıcılarımız için, Ticaret Bakanlığı tarafından başlatılan Deprem Yardımlaşma Seferberliği kapsamında Yardım Marketi hizmetini devreye aldık. Kullanıcılarımız, ticari kaygı taşımayan Yardım Marketi’ndeki ihtiyaç ürünlerini satın alabilecekler. Bu malzemeleri AFAD koordinasyonunda deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız” dedi.

Haberin Devamı

İŞ MAKİNELERİ YOLLANDI

KUZU Grup’tan yapılan açıklamada, “Deprem bölgesine iş makinaları, mobil vinçler, konteynerler, çadırlar, jeneratörler, aydınlatma kuleleri ve teknik ekiplerimizi gönderdik. 60 bin kişilik kuru gıda, battaniye, yatak, uyku tulumu, mont gibi ihtiyaçları karşılayacak gıda ve eşyaları da bölgeye sevk ettik” denildi. Özyurtlar Holding de iş makinlerini ve yardım malzemelerini Hatay’ayolladığını açıkladı.

ODTÜ’LÜ GENÇLERDEN ANLAMLI GİRİŞİM

HEM depremlerden etkilenenlerin ihtiyaçlarını hem de afet bölgesine yardım göndermek isteyenlerin aradıkları bilgileri toplu şekilde sunmak için ODTÜ’lü öğrencilerin kurduğu www.afetbilgi.com internet sitesine 24 saat olmadan 9 milyon kez giriş yapıldı. Sitenin kurucuları bilgi kirliliği nedeniyle başlattıkları çalışmada, yemek dağıtılan yerler de dahil olmak üzere yeni başlıklar ekleyeceklerini; Türkçe’nin yanı sıra İngilizce, Arapça ve Kürtçe dil seçeneklerinin de dahil edileceğini belirtti. Sitenin açılışında 4-5 kişilik bir ekip olduklarını söyleyen kurucular, depremzedelerin ve yardımseverlerin ihtiyacına hızla cevap verebilmek için sayılarını da hızla 20’ye çıkardı ve şu açıklamayı yaptı: “Siteye koyduğumuz her bilgiyi ya resmi bir Twitter hesabı veya web sitesinden ya da telefonla ulaşarak birinci elden almaya çalışıyoruz. Aynı zamanda internette paylaşılan ve güncellenen diğer kaynakları da inceleyip, zaman içerisinde doğruluklarını gördüğümüz takdirde sisteme ekliyoruz. Ekibimizde İrlanda ve ABD’de eğitimlerini sürdüren ya da iş hayatına devam eden çok sayıda isim var. Doğrulanmış bilgilerin tek bir noktada toplanması için veri araştırması ve doğrulaması üstüne çalışıyoruz.”

İLETİŞİM SORUNU İÇİN ÇALIŞIYORLAR

AFET bölgesinde erişim sorunu üçüncü günde de devam etti. Depremin ardından kullanılamayacak hale gelen baz istasyonları nedeniyle Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone, bölgeye mobil baz istasyonları sevketse de sorun çözülmedi. Bölgeye elektrik verilememesi sebebiyle iletişimin sadece jeneratörlerle sağlandığı ve bu durumun da aksamalara neden olduğu belirtiliyor. Turkcell’den yapılan açıklamada, “Aralıksız çalışıyoruz, bu yoğun çalışmalarla bölgede deprem anında iletişimi kesilen 900 sahamıza tekrar servis sağladık. 430 saha müdahale personeli ve bölge çalışanının yanı sıra afet yaşanan illere 2 bin akü, bin 400 jeneratör, 100’ün üzerinde mobil baz istasyonu sevk ederek iletişimin devamlılığını sağlamaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz” sözlerine yer verildi. Vodafone ise şunları söyledi: “İletişim süreçlerinde yaşanan aksaklık, büyük ölçüde enerji hatlarında ve baz istasyonlarında oluşan yıkım ve hasardan kaynaklanıyor. Diğer yandan, hem afet yönetimi kapsamında alınan güvenlik tedbirleri hem de enerji hatlarında oluşan hasar nedeniyle dağıtım şirketlerince bölgeye elektrik verilemiyor ve enerji ihtiyacı jeneratörlerle sağlanıyor. Enerji ihtiyaçlarının tamamen karşılanmasıyla birlikte iletişim hizmetlerinde önemli ölçüde iyileşme sağlanacaktır.”

UÇUŞLAR ÜCRETSİZ

TÜRK Hava Yolları (THY) ve Pegasus Havayolları, deprem bölgesindeki şehirlerden kalkışlı uçuşlarda, yolcuları 13 Şubat’a kadar tek yön olarak ücretsiz taşıyacağını açıkladı. THY’den yapılan açıklamada “Deprem bölgesine insani yardım malzemeleri ve arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılmaları için AFAD koordinasyonunda operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elâzığ, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kayseri çıkışlı direkt uçuşlarımız 13 Şubat’a kadar tek yön ücretsiz olarak vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır” denildi ve 30 bin kişinin tahliyesinin planlandığı kaydedildi. Pegasus Hava Yolları’ndan yapılan açıklamada ise ek sefer planlamaları yapıldığı belirtildi ve şu açıklama yapıldı: “Depremden etkilenen vatandaşlarımız için 7-12 Şubat tarihleri arasında Adana, Diyarbakır, Elâzığ, Gaziantep, Kayseri, Malatya ve Şanlıurfa çıkışlı tüm iç hat uçuşlarımız ücretsizdir. AFAD’a 5 milyon TL ve Pegasus çalışanları adına Ahbap Derneği’ne 3 milyon TL bağışta bulunduk. Depremden etkilenen şehirlerdeki tüm havalimanlarına kabin içinde evcil hayvan taşıma kapları ulaştırdık.”