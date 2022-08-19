Yusufeli'de 7'nci kez taşınma başladı

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Türkiye sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip, Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden Çoruh'un üzerine Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) yapımına başlandı. Temeli 26 Şubat 2013'te atılan barajın gövde inşaatı tamamlandı. 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı, ilçeyi su altında bırakacak. İlçe merkeziyle köylerde yaklaşık 5 bin konut, 270 iş yeriyle 9 bin 430 dönüm tarım arazisi su altında kalacak.

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İlçenin yeni yerleşim yerine taşınması kapsamında, Yansıtıcılar mevkisinde 24 milyon metreküp kazı ve 11 milyon metreküp dolguyla 153 hektar alan elde edildi. 3 ayrı bölgede, 10 etap halinde sürdürülen yeni yerleşim yerindeki altyapı çalışmalarıyla hükümet konağı, emniyet, jandarma, adliye, ilk ve ortaokul, lise, müftülük, öğretmenevi gibi kamu binaları tamamlandı. Su altında kalacak Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köylerinde yaşayanlar için de dağların eteklerinde yeni yerleşim birimleri kuruldu. 7 farklı köyde yöresel mimaride, 2'şer katlı modern evler yapıldı. Toplam 520 köy evi inşa edildi.

152 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilen ve 7'nci kez taşınacak olan Yusufeli'nin ilçe merkezi ve köylerde süreç başladı. Sular altında kalacak 7 köyden 1'i olan İşhan köyünde yaşayanlar, eşyalarını toplayıp, kendilerine ait araç ve kamyonetlerle yeni evlerine taşıdı. Köy halkı, birbirlerinin eşyalarını imece usulüyle taşıyıp, yeni evlere yerleştirdi. Yöre halkı, anılarını geride bırakmanın hüznü ile villayı andıran yeni evlerine kavuşmanın mutluluğunu da bir arada yaşadıklarını dile getirdi. 9 bin kişinin yer değiştireceği ilçede, taşınma sürecinin en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.



İşhan köyü muhtarı Nusret Koç, "Köylülerimiz şu anda yeni yerleşim yerlerine yavaş yavaş taşınmaya başladı. Biz de elimizden geldiği kadarınca kendilerine yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

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Yunus Anzevli, "Yeni evimize taşındık. Aşağıda bizim tavuğumuz ve ineğimizi bakabileceğimiz ahırlarımız vardı ama burada şu anda ahırımız yok. Devletimiz ahırımızı da yapar mı, teslim eder mi bize, bilemiyorum. Arazimiz şu anda burada doğru düzgün yok. Aşağıdaki evimize göre burada huzurluyuz" dedi.Sultan Avcı da "Evimiz yapıldı. Güzel oldu. Biraz pahalılığından canımız yandı ama ne yapalım, ona da imzamızı arttık artık. Köylüler de sağ olsun size yardım edeceğiz, dediler ve taşınma sürecinde bize yardım ettiler. Biz muhtardan bekliyoruz her şeyi. Onu da yoracağız biraz ama ne yapalım" diye konuştu.





Vecnaz Anzevli ise "Hem üzüntülüyüz hem de sevinçliyiz. Evimiz çok güzel, beğendim" dedi.



Mikdat Özdemir, evlerini temizledikten sonra taşınacaklarını belirtip, "Biraz huzurlu, biraz sevinçliyiz. Evimizin temizliğini yapıp bitirdikten sonra taşınacağız. Anahtarları temizliğe geldiğimizde bekçiden alıyoruz, işimiz bitince tekrar bekçiye teslim ediyoruz" diye konuştu.