Yusufeli Barajı'nda sular yükselmeye başladı

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Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh nehri üzerinde yapımı tamamlandığında kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı, 22 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla su tutmaya başladı. Baraj kapakları kapanmasıyla, gövde de biriken sular yükselmeye başladı. Karayolları başta olmak üzere, baraja yakın köy ve mahalleler bir bir sular altında kalıyor. Devlet Su İşleri 26. Bölge Müdürlüğü uzman personeli kontrollerinde yükselen sular, kısa sürede Yeniköy ve Irmakyanı köyleri başta olmak üzere bir çok bölgeyi sular altında bırakacak.

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