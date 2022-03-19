Yurtdışına çıkış harcı 150 TL oldu

Haberin Devamı

‘Yurt Dışına Çıkış Harç Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar’ dün Cumhurbaşkanlığı kararıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Harç tutarı 50 TL’den 150 TL’ye yükseltildi. Yürürlüğe giren kararın, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütüleceği bildirildi.

Yurtdışına çıkış harcı ilk olarak, 23.03.2007 tarih ve 26471 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5597 sayılı kanunun 1. maddesine göre ‘Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ile yurtdışına çıkış yapanlardan çıkış başına 15 TL harç alınacaktır’ hükmü ile zorunlu hale getirilmişti. 15 Temmuz 2019 tarihinde bu tutar 50 TL olarak yeniden belirlenmişti. Söz konusu harcı, Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ile yurtdışına çıkacak olan Türk vatandaşlarının mutlaka bulundurması gerekiyor. Havalimanında bulunan noktalardan nakit veya kredi kartıyla ödeme yapılarak harç pulu temin ediliyor. Bu pullar yurtdışına çıkış esnasında görevli memurlarca kontrol ediliyor.

Haberin Devamı

2.7 MİLYON KİŞİ ÇIKTI

2021 yılında ülkemizden yurtdışını ziyaret eden vatandaşların sayısı 2 milyon 738 bin olarak gerçekleşmişti. Pandeminden önceki son yılın yani 2019 yılının verilerine bakıldığında ise ülkemizden yurtdışına çıkış yapan Türk vatandaşı sayısı yıllık ortalama 9 milyonu buluyor. TÜİK verilerine göre, 2019 yılında yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı 9 milyon 650 bin 512 kişi olarak gerçekleşmişti.