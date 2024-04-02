Yunan adalarında kapıda vize dönemi başladı

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Türk vatandaşları için 10 Yunan adasına kapıda vize ile giriş dönemi 1 Nisan Pazartesi'den itibaren başladı. AP'nin haberine göre Yunanistan'ın Rodos adasındaki yetkililer, adanın limanında Türk turistler için yeni bir tatil vizesi terminali açtı.

Kapıda vize uygulaması ile Türk turistlere Schengen vizesine başvuruda bulunmalarına gerek kalmadan bir haftaya kadar 10 Yunan adasını ziyaret etmelerine olanak tanınacak.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılı Aralık ayında Atina'da bir dizi ikili işbirliği anlaşması imzalamak üzere Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'i ziyaret etti. Yapılan görüşmeler sonucu Türk turistlere Yunan adalarına giriş için kapıda vize uygulaması üzerinde anlaşıldı. Gelecek ay Türkiye'yi ziyaret edecek olan Miçotakis "Ekspres vize sadece yaz aylarında değil tüm yıl boyunca verilebiliyor. Bu tedbir, turizmi canlandırmak için yürürlüğe konuldu. Bu uygulama yerel ekonomilere yardımcı olacak" diye yazılı bir açıklama yaptı.

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VİZE NASIL ALINACAK?



Yunan yetkililer, 10 Yunan adasının limanlarında verilen yeni vizenin 60 euroya mal olacağını açıkladı. Vize için geçerli bir pasaport sahibi olmak gerekecek. Pasaport kontrolünün yanında başvuranların parmak izleri de alıncak. Bu vize ile ziyaretçilerin diğer AB üye ülkelerine seyahat etmesine izin verilmeyecek. Vizeyi alan Türk vatandaşları adalarda bir haftaya kadar kalabilecek.



Rodos Limanı Fonu başkanı Vassilis Vayiannakis, AP'ye yaptığı açıklamada, yeni sistem ile Türk turistlerin haftasonuna doğru gelmeye başlayacaklarını açıkladı.

HANGİ ADALARDA GEÇERLİ?



Tatil vizesi programındaki adaların tümü Türkiye kıyı şeridi yakınında yer alıyor. Türk turistler Midilli, Limni, Sakız Adası, Samos, Leros, Kalimnos, Kos, Simi ve Meis adalarının limanlarında bu vizeleri alabilecek. Daha küçük adaların programa Haziran ayında katılacak.