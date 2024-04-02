×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Son dakika... Fast para transferi limiti 100 bin liraya yükseltildi

Güncelleme Tarihi:

#Merkez Bankası#FAST#Para Transferi
Son dakika... Fast para transferi limiti 100 bin liraya yükseltildi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2024 10:06

FAST işlem tutar limitleri 4 Nisan 2024 itibarıyla para transferlerinde 100.000 TL'ye, FAST-TR Karekod kullanılarak gerçekleştirilecek işyeri ödemelerinde ise 250.000 TL'ye yükseltilecek.

Haberin Devamı

FAST işlem tutar limitleri 4 Nisan 2024 itibarıyla para transferlerinde 100.000 TL'ye, FAST-TR Karekod kullanılarak gerçekleştirilecek işyeri ödemelerinde ise 250.000 TL'ye yükseltilecek.

TCMB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yeni nesil anlık ödeme sistemi FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi), Türkiye’de ödemeler alanında yarattığı yenilikçi yaklaşım ve katman servisleri ile günün her saati güvenli, hızlı ve kolay bir şekilde ödeme yapılmasına olanak sağlamakta olup alışveriş işlemlerinde nakit ve kartlı ödeme yöntemlerine alternatif bir yöntem olarak hızla yaygınlaşmaktadır.

2023 yılı aralık ayında planlanıp FAST katılımcılarına duyurulduğu üzere; kullanıcıların FAST sistemine gösterdikleri ilgi ve ödemeler ekosisteminin dinamik gereksinimleri göz önünde bulundurularak, 4 Nisan 2024 tarihi itibarıyla FAST işlem tutar limitleri para transferlerinde 50.000 TL’den 100.000 TL’ye, FAST-TR karekod kullanılarak gerçekleştirilecek dinamik doğrulamalı işyeri ödemelerinde ise 100.000 TL’den 250.000 TL’ye yükseltilecektir."

Gözden KaçmasınEmekli ikramiyeleri ödenmeye başladıEmekli ikramiyeleri ödenmeye başladıHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Merkez Bankası#FAST#Para Transferi

BAKMADAN GEÇME!