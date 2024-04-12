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Yükseliş durmak bilmiyor... Altında yeni tarihi zirve

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#Altın#Emtia#Fiyat
Yükseliş durmak bilmiyor... Altında yeni tarihi zirve
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2024 07:03

Ons altının 2395 dolara çıkmasıyla birlikte gram altın tarafında da yeni rekorlar kırıldı.

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ABD ekonomisindeki enflasyon beklentilerinin olumsuz gerçekleşmesi, İsrail ve İran'ın saldırı mesajları altın fiyatları üzerinde etkili oluyor.

ABD'de enflasyon verisi yine yüksek geldi ve Fed'in takip ettiği verilerde bozulma sürüyor. Fed'den faiz indirimi beklenirken verilerin kötü gelmesi nedeniyle faiz indirimi yıl sonuna doğru ötelendi.

Altında esas etkili olan yükseliş nedeni İsrail ve İran'ın çatışma noktasına gelen açıklamaları oldu.

ONS ALTINDAN YENİ REKOR

Ons altın güne 2372 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2371 dolar, en yüksek de 2395 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2386 dolardan işlem görüyor ve tarihi zirvesine ulaşmış durumda.

Küresel piyasalarda komisyonsuz gram altın güne 2459 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2459 lira, en yüksek de 2515 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 2480 lira seviyesinde işlem görüyor. Gram altın da tarihi yüksek seviyesine ulaştı.

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Kapalıçarşı'da gram altın 2576 liradan alınırken 2611 liradan satılıyor.

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#Altın#Emtia#Fiyat

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