Yükseliş devam edecek mi? Altında varyant etkisi...

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Altın fiyatları kasımdaki yükselişini koronavirüs pandemsinin yeni varyantı korkusunun yatırımcıların davranışlarını etkilemesi ile korumaya devam ediyor.

HAFTA AÇILIŞI ÖNCESİNDE ALTINDA SON DURUM

Alım satım fiyatları yeniden belirlenen altın türleri 29 Kasım 2021 Pazartesi günü yaşayacağı hafta açılışını bekliyor. İşte hafta açılışı öncesinde piyasalarda son durum…

Altının gram fiyatı 28 Kasım 2021 Pazar günü 712 liradan işlem görürken, ons altın ise bin 793 dolar seviyesinde konumlanmış durumda.

Yatırımcıların en çok tercih ettiği altın olan çeyrek altın ise bin 116 liradan alınırken bin 171 liradan da satışa sunuluyor.

Cumhuriyet altınında ise fiyatlar alımda 4 bin 465 TL ve satışta 4 bin 670 TL.

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VARYANT VE FED ETKİSİ

CNBC'de yer alan habere göre Quantitative Commodity Research (QCR) analisti Peter Fertig, "Piyasalar, bu yeni varyantın ekonomi üzerinde bir yıl önce keşfedilen Delta varyantından daha güçlü bir şekilde etki edebileceğinden korkuyor" derken bu durumun altının güvenli liman talebini teşvik ettiğini de belirtti.

Adrian Day Asset Management başkanı Adrian Day, “Jerome Powell’ın para tutumu sert değil ve FED Başkanı olarak yeniden atanması haberleri ile piyasada gerçekleşen satışlar saçmaydı” dedi.

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SIA Wealth Management baş piyasa stratejisti Colin Cieszynski, piyasaların Güney Afrika’dan COVID-19 virüsünün yeni bir çeşidine tepki vermeye devam etmesiyle altın fiyatlarının önümüzdeki hafta yükseleceğini gördüğünü söyledi.

Öte yandan Bannockburn Global Forex genel müdürü Marc Chandler ise COVID-19 korkularının altın piyasasının kayıplarını azaltmasına yardımcı olurken, yakın vadede daha düşük fiyatlar aradığını açıkladı.