Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Bakan Kasapoğlu: Amerikada rap dinlerdim ama o zaman gençtimBakan Kasapoğlu: Amerika'da rap dinlerdim ama o zaman gençtim#Gençlik Ve Spor Bakanı
Dünyada Omicron alarmı... Ve semptomlar ortaya çıktıDünyada Omicron alarmı... Ve semptomlar ortaya çıktı#Koronavirüs
Kaderi bugün belli oluyor İki aday var: Şenol Güneş ve sürpriz isim...Kaderi bugün belli oluyor! İki aday var: Şenol Güneş ve sürpriz isim...#Beşiktaş
Dövizle borçlanana ‘uyarlama’ imkânıDövizle borçlanana ‘uyarlama’ imkânı#DOLAR
Talibanı çıldırtacak fotoğraf... Görüntüler viral olduTaliban'ı çıldırtacak fotoğraf... Görüntüler viral oldu!#Malala Yousafzai
Gazetecilerin hiç değişmeyen fıtratıGazetecilerin hiç değişmeyen fıtratı#Ali Erbaş
Bu kasabada aşılanma oranı yüzde 104Bu kasabada aşılanma oranı yüzde 104! #Koronavirüs Aşı
Yükseliş devam edecek mi Altında varyant etkisi...Yükseliş devam edecek mi? Altında varyant etkisi... #Altın Fiyatları
Beyoğlunda dehşete düşüren olay Hayatı kâbusa döndüBeyoğlu'nda dehşete düşüren olay! Hayatı kâbusa döndü#Beyoğlu
Böyle maç görülmedi 9 kişiyle çıktılar, 6 kişi tamamladılar, 7 gol, başkan ağladı ve isyan ettiBöyle maç görülmedi! 9 kişiyle çıktılar, 6 kişi tamamladılar, 7 gol, başkan ağladı ve isyan etti#Belenences
Ünlü milyarderden önemli uyarı Kripto para piyasasında son durum...Ünlü milyarderden önemli uyarı! Kripto para piyasasında son durum...#Kripto Para
Küçük bir pişmanlıkKüçük bir pişmanlık!#Defne Samyeli
Ne nafakası, onu geçtim; çocuğunu bile aramıyor'Ne nafakası, onu geçtim; çocuğunu bile aramıyor'#Günay Musayeva
Çevreci vekil kendi doğumuna böyle gittiÇevreci vekil kendi doğumuna böyle gitti#Yeni Zelanda
İnanılmaz ama bu da oldu Turistlerin cinsel hayatı doğaya zarar veriyorİnanılmaz ama bu da oldu! Turistlerin cinsel hayatı doğaya zarar veriyor#Turizm
HABERLEREkonomi Haberleri

Yükseliş devam edecek mi? Altında varyant etkisi...

#Altın Fiyatları#Çeyrek Altın Ne Kadar#Son Dakika
Yükseliş devam edecek mi Altında varyant etkisi...

Altın fiyatları yükseliş trendine devam ederken gram altın güne 712 liradan, ons altın ise 1.792 dolardan başladı. Altının yükselişinde yeni varyant korkusunun da yer aldığı belirtiliyor...

Haberin Devamı

Altın fiyatları kasımdaki yükselişini koronavirüs pandemsinin yeni varyantı korkusunun yatırımcıların davranışlarını etkilemesi ile korumaya devam ediyor.

HAFTA AÇILIŞI ÖNCESİNDE ALTINDA SON DURUM

Alım satım fiyatları yeniden belirlenen altın türleri 29 Kasım 2021 Pazartesi günü yaşayacağı hafta açılışını bekliyor. İşte hafta açılışı öncesinde piyasalarda son durum…

Gözden Kaçmasın

Bakan Kasapoğlu: İnsanlar da ülkeler gibidir... Tek başlarına değil, birlikteyken daha güçlü olurlarBakan Kasapoğlu: İnsanlar da ülkeler gibidir... Tek başlarına değil, birlikteyken daha güçlü olurlarHaberi Görüntüle

Altının gram fiyatı 28 Kasım 2021 Pazar günü 712 liradan işlem görürken, ons altın ise bin 793 dolar seviyesinde konumlanmış durumda.

Yatırımcıların en çok tercih ettiği altın olan çeyrek altın ise bin 116 liradan alınırken bin 171 liradan da satışa sunuluyor.

Cumhuriyet altınında ise fiyatlar alımda 4 bin 465 TL ve satışta 4 bin 670 TL.

Gözden Kaçmasın

Dövizle borçlanana ‘uyarlama’ imkânıDövizle borçlanana ‘uyarlama’ imkânıHaberi Görüntüle

VARYANT VE FED ETKİSİ

CNBC'de yer alan habere göre Quantitative Commodity Research (QCR) analisti Peter Fertig, "Piyasalar, bu yeni varyantın ekonomi üzerinde bir yıl önce keşfedilen Delta varyantından daha güçlü bir şekilde etki edebileceğinden korkuyor" derken bu durumun altının güvenli liman talebini teşvik ettiğini de belirtti.

Adrian Day Asset Management başkanı Adrian Day, “Jerome Powell’ın para tutumu sert değil ve FED Başkanı olarak yeniden atanması haberleri ile piyasada gerçekleşen satışlar saçmaydı” dedi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Dünyada Omicron alarmı... Ve Omicronun belirtileri ortaya çıktıDünyada Omicron alarmı... Ve Omicron'un belirtileri ortaya çıktıHaberin Tüm Görselleri

SIA Wealth Management baş piyasa stratejisti Colin Cieszynski, piyasaların Güney Afrika’dan COVID-19 virüsünün yeni bir çeşidine tepki vermeye devam etmesiyle altın fiyatlarının önümüzdeki hafta yükseleceğini gördüğünü söyledi.

Öte yandan Bannockburn Global Forex genel müdürü Marc Chandler ise COVID-19 korkularının altın piyasasının kayıplarını azaltmasına yardımcı olurken, yakın vadede daha düşük fiyatlar aradığını açıkladı.

Gözden Kaçmasın

Bilim Kurulu üyeleri anlattı... 5 soruda yeni varyant: OmicronBilim Kurulu üyeleri anlattı... 5 soruda yeni varyant: OmicronHaberin Tüm Görselleri
Haberle ilgili daha fazlası:
#Altın Fiyatları#Çeyrek Altın Ne Kadar#Son Dakika

BAKMADAN GEÇME!

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen
Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Aliye çok aşığım

Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Ali'ye çok aşığım

#Hazal Kaya
Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

#Franchising