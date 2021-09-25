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HABERLEREkonomi Haberleri

Youtuber’lara yüzde 15 vergi geliyor

#Youtuber#Vergi#Hazine Ve Maliye Bakanlığı
Youtuber’lara yüzde 15 vergi geliyor
Nuray Babacan

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bir yıla yakın süreden beri üzerinde çalıştığı Vergi Reformu Paketi’yle ilgili son rötuşlar yapıldı.

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Kamuoyuna daha çok Dijital Vergi Dairesi’ne ilişkin yeni yapılanma açısından yansıyan pakette ilginç düzenlemeler bulunuyor. Pakete ilişkin son toplantı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Başkanlığı’nda düzenlendi. Paketin önümüzdeki hafta TBMM’ye gönderilmesi ve ilk yasalaştırılacak düzenleme olması planlanıyor. İşte teklifte yer alan bazı önemli ayrıntılar...

Her yaştan ‘YouTuber’ vergi ödeyecek

İlgili Haber:Her yaştan ‘YouTuber’ vergi ödeyecek

SOSYAL MEDYADAN GELİRLERİ NASIL VERGİLENDİRİLECEK?

1- YouTuber’lar başta olmak üzere sanal ortamda para kazanan herkesten yüzde 15 vergi kesilecek.

2- Daha önce yapılan düzenlemeyle yayınlanan reklamlar nedeniyle vergi mükellefi haline gelen bu kişiler ayrıca vergilendirilecek.

3- Defter tutma zorunluluğu kaldırılacak.

4- Bu platformlarda ders verenler, yemek programı yapanların belli bir izleyici sayısına ulaşanları izlenecek.

5- Google veya Youtube tarafından ödeme yapılanlardan, bu ödeminin vergisi alınacak. Bu yolla Google gibi platformlardan 3 milyar lira gelir elde edenler olduğu belirtiliyor.

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YouTubetan para kazananlara çok önemli vergi uyarısı

İlgili Haber:YouTube'tan para kazananlara çok önemli vergi uyarısı

DİJİTAL VERGİ DAİRESİ NASIL ÇALIŞACAK

VERGİ reform paketinin en önemli ayağını Türkiye Dijital Vergi Dairesi oluşturuyor. Bazı bölümleri kamuoyuna yansıyan sistemin ayrıntıları netleşti. Sistem şöyle: “Elektronik defter ve elektronik belge uygulamalarına dahil edilecek mükellef grupları kademeli olarak artırılacak. Tüm mükellefleri kapsayacak şekilde 7/24 hizmet verebilen ‘Türkiye Dijital Vergi Dairesi’ uygulaması hayata geçirilecek. Teknolojik yeniliklerden yararlanmaya devam edilecek, ‘Dijital Vergi Asistanı’ sistemi oluşturulacak. Dijital Vergi Denetimi Sistemi geliştirilerek, vergi iade incelemeleri dahil olmak üzere inceleme süreleri kısaltılacak. Elektronik defterler dijital vergi dairesinde yer alacağı için, denetim ve incelemeler de dijital ortamda yapılacak. Maliye Bakanlığı dijital vergi dairesinin yazılımlarını hizmet alımı yaptırabilecek. Mükellef mahremiyeti için, bu tip yazılımları bakanlık adına kuran şirket çalışanları da devlet memurlarının taşıdığı sorumluluğu taşıyacak. Mükellef ve mükellef ile ilgili kişilerin vergi mahremiyeti kapsamındaki bilgi ve belgelerinin açıklanması veya kullanılması, söz konusu bilgisayar yazılımlarını bakanlık adına yapan şirket çalışanları açısından da vergi suçu sayılacak.”

YENİDEN DEĞERLEME VERGİSİ

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VERGİ Reformu Paketi’nde yer alması beklenen diğer düzenlemeler ise şöyle: Şirketlerin sermaye yapısını güçlendirici ve özkaynakla finansmanı teşvik edici düzenlemeler hayata geçirilmesi teşvik edilecek. Bu kapsamda öz sermayesini arttıranlara bazı vergi teşvikleri öngörülüyor. Bilanço esasına göre defter tutan işletmeler, aktiflerinde bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi iktisadi kıymetlerini, yurt içi üretici fiyatlarında oluşan artış oranında değerleyecekler ve değer artışı üzerinden belli bir oranda vergi ödeyecekler. Bu oranın yüzde 2 olması öngörülüyor. AK Parti kurmayları, “Buna benzer bir düzenlemeyi borçların yeniden yapılandırılması yasasında da yapmıştık. O geçici bir düzenlemeydi. Şimdi bir anlamda kalıcı hale gelecek” dediler.

Youtuber’lara yüzde 15 vergi geliyor

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KARAVANLARA DA DÜZENLEME GELİYOR

KARAVAN turizminin geliştirilmesine dönük düzenlemeler pakette yer alacak. Pandemi döneminde kullanımında artış olan karavanlara yönelik vergilerde de düzenlemeye gidiliyor. Karavan turizmi gelirlerinin artması amacıyla kanunda değişiklik yapılacak. Karavana dönüştürülen araçlardan alınan vergiler düşürülecek. Karavana dönüştürülen araçlar Türkiye’de üretiliyorsa, vergisi ithal araçlara oranla düşük tutulacak.

Youtuber’lara yüzde 15 vergi geliyor

BÜROKRASİ KALDIRILIYOR

YURTDIŞINDA yaşayan vatandaşların, Türkiye’den istedikleri belgelerdeki bürokrasi azaltılacak. Maliye Bakanlığı’ndan belge veya evrak istemek için araya konsolosluk sonra Dışişleri Bakanlığı’nı devreye sokma süreçleri ortadan kaldırılacak. Belgeler direkt Maliye Bakanlığı’ndan istenebilecek.

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Youtuber’lara yüzde 15 vergi geliyor

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#Youtuber#Vergi#Hazine Ve Maliye Bakanlığı