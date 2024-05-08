Yılmaz: Azerbaycan ile ticaret hacmimiz 7,5 milyar doları bulmuştur

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Yılmaz ve Asadov, Türkiye-Azerbaycan Karma Ekonomi Komisyonu'nun (KEK) heyetler arası oturumuna başkanlık etti. Ardından, imza töreni ve basın toplantısı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 11'inci Türkiye-Azerbaycan KEK toplantısının tamamlandığını belirterek, "Bugün aldığımız kararlar, ekonomik ilişkilerimizi somut eylemler temelinde ticaretten enerjiye, ulaştırmadan eğitime, tarımdan sağlığa pek çok alanda daha ileriye taşımaya kararlılığımızın bir göstergesidir. Sağlanan mutabakat ile 120 maddeden oluşan 11'inci dönem KEK Protokolü'nü Sayın Başbakan ile birlikte imzalamış bulunuyoruz. Milletimize ve kardeş Azerbaycan halkına hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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'EYLEM PLANININ YÜZDE 74'ÜNÜ GERÇEKLEŞTİRDİK'

Türkiye ve Azerbaycan iş birliğinin mevcuttaki seviyelere gelmesinde her iki ülke Cumhurbaşkanının dirayetli liderliği ve kararlılığının rolünün büyük olduğunu aktaran Yılmaz, "2 kardeş ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da güçlenmesi yönünde KEK mekanizmasına önem veriyoruz. 10'uncu dönemde 86 maddelik bir eylem planı imzalamıştık. Bu eylemlerden, yüzde 74'ünü (64 adet) gerçekleştirdik. Yeni eylem planımızda ise ticaret, yatırım, sanayi, teknoloji, dijital dönüşüm, tarım, orman, su, gıda güvenliği, enerji, madencilik, çevre, şehircilik, eğitim, bilim, kültür, turizm, gençlik ve spor, sağlık, afet-acil durum, finans, göç ve diaspora gibi başlıklarda 120 adet eylem maddemiz bulunuyor. 11'inci Dönem Eylem Planımızda; KOBİ'ler arasında iş birliğinin geliştirilmesi, kamu-özel sektör iş birliği alanında tecrübe paylaşımı yapılması, yeni kara yolu anlaşmasının imzalanması, Orta Koridor'da iş birliğinin güçlendirilmesi, Enerji Forumu'nun 4'üncü toplantısının düzenlenmesi, üniversiteler arası iş birliğinin geliştirilmesi, gençlik forumu düzenlenmesi, işgalden kurtarılan bölgelerin kalkınması alanında iş birliğinin güçlendirilmesi, Serbest Ticaret Anlaşması imzalanması yönünde çalışmaların yapılması gibi eylemler bulunmaktadır. Önümüzdeki dönemde, bu eylem maddelerini Azerbaycanlı kardeşlerimizle koordinasyon içerisinde hızlı ve etkin bir şekilde hayata geçirerek ikili ilişkilerimize pek çok başlıkta ivme kazandırmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

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'ÖNEMLİ ORTAKLARINDAN OLMAKTAN MEMNUNİYET DUYUYORUZ'

Yılmaz, ülkeler arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendirme yollarına, mevcut iş birliklerinin derinleştirilmesine, yeni iş birliği alanlarının ortaya konulmasına ve ortak projeler geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunduklarına dikkat çekerek, "2023 yılında Azerbaycan ile ikili ticaret hacmimiz 7,5 milyar doları bulmuştur. Ülkemiz, Azerbaycan'ın ihracatında 2'nci, ithalatında ise 3'üncü sırada yer almaktadır. Azerbaycan'ın en önemli ticaret ortaklarından biri olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Hedefimiz, Sayın Cumhurbaşkanlarımız tarafından belirlenen 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini en kısa sürede yakalamaktır. Bu kapsamda, 2021 yılında yürürlüğe giren Tercihli Ticaret Anlaşmamızın kapsamını genişlettik. Kapsamın genişletilmesine ilişkin protokole dair iç onay süreçlerini en kısa sürede tamamlamayı ve iş insanlarımızın Türkiye ve Azerbaycan pazarına erişimlerini daha avantajlı hale getirmeyi amaçlıyoruz. Bu çalışmalarımız, ticaret hacmi hedefimize ulaşmamızı kolaylaştıracaktır. Yatırımlara baktığımızda ise ülkemizin Azerbaycan'daki yatırımları 13 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Azerbaycan'ın ülkemizdeki yatırımlarının da 21 milyar dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Müteahhitlerimiz ise Azerbaycan'da 19,3 milyar dolar değerinde 526 proje üstlenmiştir. Bundan sonraki süreçte de Azerbaycan'daki yatırımlarımızı arttırmaya ve başta işgalden kurtarılan bölgeler olmak üzere Azerbaycan'ın alt ve üstyapısının geliştirilmesine yönelik tüm projelere katkı sunma konusunda hazır ve istekliyiz" ifadelerini kullandı.

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Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov da Cevdet Yılmaz'a misafirperverliği için teşekkürlerini ileterek, Türkiye ve Azerbaycan'ın kardeş ülkeler olduğunu, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde harekete geçen ilk ülkenin Azerbaycan olduğunu söyledi. Azerbaycan'ın her zaman Türkiye'nin yanında olduğunu söyleyen Asadov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ortak hedeflerini yerine getirmek için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.