Yılın ilk ayında 2,4 milyar dolar ihracat

Türkiye’nin en fazla cari fazla veren sektörlerinden biri olan ve 203 ülkeye ürün satan yapı malzemeleri sektörü ihracatta yükselişine devam ediyor. Üretim ve istihdam odaklı çalışan sektörün ihracatı bu yıl ocak ayında, bir yıl öncesinin aynı dönemine göre yüzde 32,12 oranında artarak 2,4 milyar dolar olarak hesaplandı. Aynı dönemde değerde en yüksek artışa sahip ürün grubu yüzde 62,44 ile demir çelik bazlı ürün grubu oldu. Yılın ilk on bir ayında en fazla ihracat yapılan ülke 237 milyon dolar ile İsrail oldu. İsrail’i, sırayla Birleşik Devletler ve Almanya takip etti.

İHRACATTA ARTIŞ DEVAM EDİYOR

Türk yapı malzemeleri sektörünün ihracattaki yükselişi ocak ayı rakamlarına da yansıdı. Sektör geçtiğimiz ay 2,4 milyar dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. Bu rakam, bir yıl öncesine göre yüzde 32,12 artış anlamına geliyor. Yapı malzemeleri sektörü ocak ayında en fazla ihracatı 237 milyon dolar ile İsrail’e gerçekleştirdi. Birleşik Devletler 185 milyon dolar ihracatla ikinci sırada yer alırken, Almanya 174 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı. İhracat odaklı sektör geçtiğimiz ay 203 ülkeye ürün satmış oldu. Yapı malzemeleri sektörünün ihracat rakamlarını değerlendiren Urfalılar, “Türk Yapı Malzemeleri Sektörü olarak yeni yılın ilk ayında da ihracat artışımıza devam ettik. Bu seneyi de ihracat ve büyümede güzel rakamlarla devam ettirmek istiyoruz.” dedi.

KUZEY AMERİKA’YA İHRACATI ARTIRACAK

Sektörün hedeflerini açıklayan Urfalılar, “Yapı Malzemeleri Sektörü dünyanın dört bir yanında 200’den fazla ülkeye ihracat yapan bir sektör. Özellikle bakanlığımız tarafından açıklanan son hedef ülkeleri yakın takibe almış durumdayız. Hedef ülkeler listesinde olan ABD’de geçtiğimiz ay World Of Concrete Fuarı’nda sektörümüzü temsil ettik. Bu hafta yine ABD’de International Builders Show Fuarı’na katılım sağlamayı planlıyoruz. Daha sonra mart ayında ise yine ABD’de New York Build Fuarı’nda sektörümüzü temsil etmeyi hedefliyoruz. Önümüzde ihracatçılarımızın büyük ilgi gösterdiği hedef pazarlarda milli katılım organizasyonlarımız var. Ekim ayında sektörün önemli buluşmalarından biri olan Batimat Paris hemen ardından Meksika’da Expo Cihac Fuarı’na milli katılım düzenlemeyi planlıyoruz. Aralık ayında ise Kanada’da The Buildings Show Fuarı’na milli katılım düzenleyerek Kuzey Amerika’ya olan ihracatımızı arttırmayı hedefliyoruz.” dedi.