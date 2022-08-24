Yılda 249 milyon TL enerji tasarrufu

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CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, kamu binalarında kullanılan elektrik ve doğalgaz miktarlarına ilişkin Bakan Dönmez’in yanıtlaması üzere Meclis Başkanlığı’na bir önerge verdi. Bakan Dönmez, önergeye verdiği yanıtta enerji harcamaları ve tasarruflara ilişkin özetle şunları aktardı: “Bakanlığımız tarafından sadece Enerji Verimliliği Kanunu kapsamına giren binaların (10 bin metrekare üzeri inşaat alanına sahip veya yıllık 250 TEP (ton eşdeğer petrol) üzeri tüketimi olan) verileri takip edilmektedir. Bakanlığımıza yapılan bildirimlerde kapsam içi bina/kampüs sayısı 2 bin 314 iken 2021 yılında bu sayı 2 bin 432 olarak belirlenmiştir. Bu kapsamdaki bina/kampüslerin toplam inşaat alanı 85 milyon metrekare, referans enerji tüketimlerinin toplamı ise 1.3 milyon TEP değerindedir. Mezkur tüketimlerin yüzde 37’sini elektrik enerjisi, yüzde 63’ünü ise yakıt tüketimi oluşturmakta olup, uygulanan enerji verimliliği önlemleri çerçevesinde 2019 yılında 12 bin 875 TEP, 2020 yılında ise 7 bin 523 TEP enerji tasarrufu sağlandığı tespit edilmiştir. Söz konusu tasarrufun ekonomik karşılığı, güncel enerji fiyatları dikkate alındığında yıllık 249 milyon TL’ye karşılık gelmektedir.”

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Kamu binalarındaki enerji verimliliği ve tasarrufunu artırma çalışmaları çerçevesinde; enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olan kamu binaları için 2023 yılı sonuna kadar yapılması gereken enerji tasarrufunun yüzde 15 olarak belirlendiğini belirten Bakan Dönmez, “Kapsam dahilindeki kamu binalarının toplam enerji maliyeti güncel fiyatlar dikkate alındığında 16 milyar TL civarında olup bu tutar temmuz ayı itibarıyla 927 milyon USD’ye karşılık gelmektedir. Dünya Bankası ile birlikte Türkiye Atık Isı Potansiyeli Değerlendirme Projesi yürütülmüş ve bu proje Dünya Bankası tarafından finanse edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda sanayide 66 Bin TJ/yıl, binalarda 29 Bin TJ/yıl, termik santrallerde ise 65 Bin TJ/yıl olmak üzere toplamda 160 Bin TJ/yıl atık ısı potansiyeli tespit edilmiştir. Tespit edilen potansiyelin hayata geçirilmesi için gerekli yol haritası, mevcut bariyerler ve çözüm önerilerinin de yer aldığı bir rapor hazırlanmıştır” dedi.

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Bakan Dönmez şöyle devam etti: “Bölgesel ısıtma sistemlerinin yaygınlaştırmasıyla yerli ve yenilebilir enerji kaynaklarından azami biçimde faydalanılmasına yönelik ısı mevzuatının altyapısının oluşturulması, teknik kapasitenin geliştirilmesi, ülke sathında fizibilite ve pilot çalışmaların yürütülmesi amacıyla Bakanlığımız ile Danimarka Enerji, Kamu Hizmetleri ve İklim Bakanlığı arasında 29 Mart 2017’de ‘Stratejik Sektör İşbirliği Projesi Anlaşması’ imzalanmıştır.

DANİMARKA İLE ANLAŞMA

Birinci fazı 2019 yılında tamamlanan bu projenin ikinci fazı 2019-2022 yıllarını kapsamaktadır. İkinci faz proje bütçesi 5 milyon Danimarka kronu olup, bu bütçenin tamamı Danimarka tarafından sağlanmıştır. ‘Hane halkında Enerji Verimliliğinin ve Bilincin Artırılması Projesi’nin Dünya Bankası öncülüğünde 2022 yılında gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Projede piyasa araştırması, boşluk analizleri, talep tarafı yönetimine yönelik incelemeler, finans olanaklarının araştırılması, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve kapasite artırım faaliyetlerinin yürütülmesi planlanmaktadır. Proje bütçesi 1.7 milyon Euro olarak belirlenmiştir. 2023’de çalışmalara başlaması beklenen ‘Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın (ETKB) Verimli Isıtma ve Soğutmaya İlişkin Ulusal Strateji ve Kılavuzlarının Hazırlanması, Ölçme ve İzleme Kapasitesinin Artırılması’ Projesi kapsamında ısıtma ve soğutmada verimli ve yeşil teknolojilerin/kullanımların desteklenmesi amaçlanmaktadır. Proje bütçesi 2.49 milyon Euro olarak belirlenmiştir.”