Yılbaşı öncesi hindiye talep, üreticinin yüzünü güldürdü

Yılbaşı yemeği denilince akla ilk hindi geliyor. Kümes hayvanları arasında proteini en zengin, kolesterol ve yağ oranı en düşük olma özelliğiyle öne çıkan hindi, kırmızı ete en yakın gıda olarak biliniyor. Anadolu topraklarında değerli bir besin kaynağı olduğu için yüzyıllardır tüketilen hindiye talep yılbaşı arifesinde artıyor.

Hindilerin fiyatları ırkına, kilosuna, beslenme tarzına ve tüketiciye ulaştırılma şekline bağlı olarak değişiyor. Bu yıl yılbaşı hindilerinin fiyatları 150 ila 300 lira arasında değişiyor.

KUTLAMALAR EVDE OLACAĞINDAN HİNDİYE TALEP ARTTI

Çatalca merkeze 3 kilometre mesafede yer çiftlikte üreticilik yapan Ömer Bessam, hindi satışlarının bu yıl, geçen yıla göre yüzde 30 oranında artış gösterdiğini söyledi.

Bessam, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında eğlence mekanları kapalı olacağından yeni yıl kutlamalarının ağırlıklı evde, aile arasında yapılacağını, vatandaşların yılbaşı sofralarını da kendilerinin hazırlayacağını anlattı. Bu yıl hindi üretim adedini artırdıklarını dile getiren Bessam, "Böyle bir hesabımız yoktu ama tesadüf oldu." dedi.

Bessam, yetiştirdikleri hindilerin Türkiye menşeili bir ırk olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu coğrafyanın hayvanı olmasından dolayı insanların aldığı damak tadı farklı. Hindilerimizi doğal ortamda besliyoruz. Kullandığımız yem de organik ve doğal bir yemdir. Kemik unu, et unu içermeyen bir yem kullanıyoruz. Buna ilaveten haşlama buğday, haşlama mısır tarzı gıda desteği veriyoruz. Hindilerimizi beslemek için özel olarak ekmiş olduğumuz bitkiler de var. Haftanın beş günü kümes dışına salarak doğal beslenmelerini sağlıyoruz. Bu beslenme şekliyle hindi daha iyi kilo alıyor ve tadı da daha lezzetli oluyor."

"HİNDİ ETİ SAĞLIKLI VE ORGANİKTİR"

Ağırlıkların erkek hindilerde 6 ila 10 kilogram, dişi hindilerde 5 ila 7 kilogram arasında değiştiğini anlatan Bessam, şunları aktardı:

"Çok ilginçtir ki bu coğrafya eskiden hindi tüketiyordu. Son 20 yıldır ekonomiye dayalı olarak tavuğa dönüldü. Hindi beslemek zor bir iştir, tavuğa benzemiyor. Bayağı bir emek sarf ediliyor ve maliyetli. Tadını bilen, etten ziyade hindiyi tercih eder. Bizim de amaçlarımızdan biri hindi etini tanıtmak. Hindi eti sağlıklı ve organiktir. Hindi eti özellikle anne adayları ve çocuklar için çok yararlıdır. Bol ve bereketli bir ettir. Hindinin hem beyaz etli hem de kırmızı etli kısımları vardır. Bu nedenle çeşitli yemekler yapılır. Türkiye'nin önümüzdeki 5 yıl içinde hindi tüketimine daha çok yöneleceğini düşünüyorum."

Üretici Ömer Bessam, hindi etinin fiyatı belirlenirken iki çeşit sistemin uygulandığını ifade ederek, şunları anlattı:

"Adet başı satış ve kilo başı satış yapılabiliyor. Tüketiciye direkt satış yapıldığı zaman adet başı yapılıyor. Dişilerin fiyatları 150 ila 200 lira arasında. Erkek hindiler daha büyük oldukları için 200 ila 300 lira arasında satılıyor. Kesilmiş ve temizlenmiş haliyle ortalama kilosu 40 liraya geliyor. Canlı alındığı takdirde fiyatı daha uygun oluyor. Biz bu hindileri haziran sonunda civciv şeklinde 750 gram ağırlığındayken aldık. Yılbaşı hazırlığı için 6 ay beslenmeleri gerekiyor. Bu uzun bir süreç. Bayağı bir emek sarf ediliyor. Allah utandırmasın. İnşaallah emeğimizin karşılığını almış oluruz."