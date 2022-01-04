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Yılbaşı gecesi Osmangazi Köprüsü'nde bekleyenlerden ücret alınmayacak

#Osmangazi Köprüsü#Otoyol Yatırım Ve İşletme A.Ş#Yılbaşı
Yılbaşı gecesi Osmangazi Köprüsünde bekleyenlerden ücret alınmayacak

31 Aralık gecesi Osmangazi Köprüsü'nde yaşanan teknik aksaklıktan dolayı 23.50 ile 00.30 saatleri arasında köprüyü kullananlardan ücret alınmayacak.

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Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş., 31 Aralık 2021 gecesi Osmangazi Köprüsü’nden geçecek vatandaşlardan yeni zamlı tarifeyle ücret alabilmek için yolcuları beklettiği yönünde çıkan iddialara yönelik açıklama yaptı.

Oluşan mağduriyetin teknik aksaklıklar nedeniyle yaşandığını, 23.50 ila 00.30 saatleri arasında geçiş yapmaya çalışan tüm araç sahiplerinin geçiş ücretlerinin tamamının şirket tarafından ödeneceği bildirildi.

"ŞİRKETİMİZ TARAFIMIZDAN ÖDENECEKTİR"

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“31 Aralık 2021 gecesi Osmangazi Köprü gişelerinde yaşanan beklemelerden dolayı büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Teknik aksaklıklar nedeniyle sürücülerimize kısa sürede olsa bir mağduriyet yaşattık. 23.50-00.30 saatler arasında geçiş yapmaya çalışan tüm araç sahiplerinin geçiş ücretlerinin tamamı şirketimiz tarafımızdan ödenecektir. Tamamen teknik bir aksaklıktan kaynaklanan bu sorun nedeniyle beklemek zorunda kalan araç sahiplerinden özür diliyoruz. Bu tip teknik aksaklıkların bir daha yaşanmaması için Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş. olarak gerekli tüm sistemsel iyileştirme çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağı bilgisini kamuoyuna arz ederiz.”

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