Gümüş fiyatları 2022'de nasıl hareket edebilir?

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Gümüşün ons fiyatı, 2021 yılını yüzde 12’ye yakın değer kaybıyla kapatırken; yıl içinde 30 dolar ile 21 dolar arasında dalgalı bir seyir izledi. Gümüşün bu hareketindeki baş rol sahibi, hiç şüphesiz ABD Merkez Bankası (Fed) oldu.

ABD Merkez Bankası, enflasyonda önü alınamaz yükseliş sebebiyle 2021 yılı Kasım ayında varlık alımı azaltımına (tapering) gitti. Aralık ayında ise, enflasyonun 39 yılın zirvesine tırmanmasıyla tapering hızını artırırken; 2022 yılı içinde 3 faiz artırımı yapılabileceğinin sinyalini verdi. Bu durum, doların dünyada güçlenmesine sebep olurken; ters korelasyon etkisiyle emtialar baskı altına girdi. Birçok ekonomist bu baskının 2022 yılında da devam etmesini beklerken, Fed’in ilk faiz artırımından sonra emtialar kanadında da tablonun biraz daha netleşmesi bekleniyor. Fed’in ilk faiz artırımı için yapılan tahminler mayıs ayını işaret ederken; ABD tarafından gelecek enflasyon ve istihdam verileri Fed’in kararları için belirleyici olacak.

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Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy, Fed’in faiz artırım zamanlamasının gümüş fiyatları üzerindeki etkisiyle ilgili olarak, “Eğer Fed’in faiz artırımı mayıs sonrasına ertelenir gibi bir durum olursa 25 dolar seviyelerinin üzerini dahi test eden birtakım fiyatlamalar görebiliriz diye düşünüyorum” şeklinde değerlendirdi.

YENİLENEBİLİR ENERJİ KARARLARI DA GÜMÜŞÜ ETKİLEYECEK

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Endüstriyel amaçlarla da kullanılan gümüş, ülkelerin özellikle yenilenebilir enerjilerle ilgili verecekleri kararlardan da pozitif etkilenecektir. Gümüşün, yenilenebilir enerji sistemlerinden biri olan güneş panellerinin yapımında kullanılmasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Gedik Yatırım - Yatırım Danışmanı Eda Karadağ, “2021 yılında bu panellerin üretiminde beklenen artışın görülmemesi, 2022 yılına bu beklentilerin ötelenmesini sağladı. Olası talepte artış, gümüşe olan talebin de artmasını sağlayabilir. ABD ve Çin gümüşte en çok tüketim yapan ülkeler dolayısıyla bu ülkelerin ekonomilerinde bu yıl oluşabilecek hızlı bir toparlanma, gümüşü de olumlu etkileyebilir” şeklinde değerlendirdi.

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Ayrıca, küresel ekonomilerdeki gelişmeler, Covid-19 pandemisindeki olası yeni varyantlar, küresel enflasyon endişeleri, tedarik sıkıntıları ve yükselen enerji fiyatlarının da gümüş fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

FED GÜMÜŞÜN KADERİNİ BELİRLEYECEK

Eda Karadağ – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı





Salgın kaynaklı ekonomilerin durma noktasına gelmesi, düşük faiz ortamının olduğu bir ortamda, ekonomiyi rahatlatmak adına ABD Başkanı Biden tarafından teşvik paketleri devreye alındı. ABD Merkez Bankası (Fed), varlık alım programını sürdürürken, piyasada likidite sıkışıklığı yerine likidite bolluğu vardı. Haziran ayından itibaren dünyanın normalleşmeye başlaması ve aşılanmanın etkisiyle, ekonomik aktivitelerdeki canlanma, Fed’in de artık dilini değiştirme zamanının geldiğini bize gösterdi.

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EMTİA PİYASASI BASKILANDI

Fed, 16 Haziran 2021 toplantısında varlık alım programını azaltmaya başlayacağının sinyalini verdi ve bu gidişatın seyrini “enflasyon” ve “istihdam” verilerinin belirleyeceğinin de altını çizmiş oldu. Haziran ayından itibaren doların güçlenme çabası, dolar endeksinin hızlı yükselişi, emtia piyasasını baskıladı. Altın, gümüş gibi enstrümanlar dolar karşısında çok güçlü bir görünüm çizemediler. Fed beklendiği üzere yıl sonu itibariyle varlık alım program hızını artırdı ve programını en kısa sürede sonlandırmak için mesajlarını verdi. Bu kadar hızlı aksiyon almasının tek nedeni, “enflasyon yükselişi” oldu.

Dünyada yükselen enflasyon artık Fed için de endişe vermeye başladı. Likidite bolluğunun sona ermesine karar veren Fed için 2022 yılında üç faiz artış öngörüsü bulunuyor. Enflasyonla mücadele için faiz hamlesini ortaya koyan Fed, bu yıl içerisinde varlık alım programının sonlanmasının ardından faiz artışına başlayacağının sinyalini verdi. Salgının hala devam ediyor olması ve kısa vadede bitmeme ihtimalinin çok yüksek olması, piyasada Fed’in 3 kez faiz artış yapmayabilir ihtimalini güçlendiriyor. Şimdilik piyasa Fed’den 1 veya 2 kez faiz artışı bekliyor. Tabii bu beklentiler istihdam ve enflasyon verileriyle daha da netleşecektir. Fed’in hamleleri ve piyasada güçlenmeye çalışan dolarda, emtiaları bu yıl içinde baskılamaya devam edebilir.

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YENİLEBİLİR ENERJİ KONUSUNDAKİ ADIMLAR ÖNEMLİ

Bir diğer gündem, yenilebilir enerji konusundaki adımlar olarak görülüyor. Yenilebilir enerji konusunda, Biden’ın seçim öncesinde birtakım vaatleri vardı. ABD’nin 2050’ye kadar sıfır karbon salınımıyla yüzde 100 temiz enerjili bir ekonomiye geçişinin gerekliliğini belirtmişti. Ayrıca, iklim ve çevre eşitliği teklifinin çatısı altında, gelecek 10 yıl içerisinde sürdürülebilir bir gelecek için 1.7 trilyon dolar federal yatırımı öngördüğünü de ifade etmişti. Sonrasında ABD’de temiz enerji hisselerinin yükselişini desteklediğini görmüştük. Gümüş geniş bir endüstriyel kullanıma sahip ve birçok alanda kullanılıyor. Güneş panelleri yenilebilir enerji alanında gösterilecek örneklerden biri ve gümüş bu panellerin yapımında kullanılıyor.

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2021 yılında bu panellerin üretiminde beklenen artışın görülmemesi, 2022 yılına bu beklentilerin ötelenmesini sağladı. Olası talepte artış, gümüşe olan talebin de artmasını sağlayabilir. ABD ve Çin gümüşte en çok tüketim yapan ülkeler dolayısıyla bu ülkelerin ekonomilerinde bu yıl oluşabilecek hızlı bir toparlanma, gümüşü de olumlu etkileyebilir.

BU SEVİYELER TAKİP EDİLMELİ

Gümüş için 2020 yılında cazibesi artacak diye beklerken 30,00 dolar seviyesine doğru hareketini yaptıktan sonra bu bölgede çok kalıcı olamadı. Yönünü aşağı çeviren gümüş yıl içerisinde 21,40 dolar desteğinin üzerinde tutunmayı başarabildi. Ana resme bakıldığında, 21,00-30,00 dolar aralığında bir yıl için dar bir aralıkta seyrettiği dikkat çekiyor.

Teknik olarak ele aldığımız zaman, 22 ve 50 günlük ortalamalarının arasında seyrettiği görülüyor. Gümüş için 22 günlük 22,59 dolar ve 50 günlük 23,38 dolar seviyelerinden geçiyor. Bu doğrultuda, 22 günlüğü destek ve 50 günlüğü direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. Kısa vade için bu seviyeler takip edilebilir; çünkü bu aralığın dışına çıkmadıkça gümüş için yeni bir hareketten bahsetmek zor olabilir. Bu aralığın dışına çıkması durumunda yukarı yönlü hareketin devamında 25,40 - 26,55 dolar direnç noktaları olurken, olası 22 günlüğünün altına doğru sarkmada ise 21,42 dolar ve 19,89 dolar destek noktaları olarak bulunuyor. Özellikle 2021 yılında 21,42 dolar seviyesinin üzerinde tutunmayı başaran gümüş eğer bu yıl bu seviyenin altına doğru bir eğim başlatırsa bu durumda satışların daha da hızlanması beklenebilir. Dolayısıyla 21,42 dolar kritik bir destek olarak bulunuyor.

GÜMÜŞ, ALTINA KIYASLA FED’DEN DAHA AZ ETKİLENECEK

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı





2022 yılında gümüş fiyatlarını küresel açıdan etkileyecek faktörlerin başında, ABD Merkez Bankası Fed’in para politikasında meydana gelmesi muhtemel değişikliğin rol oynamasını bekliyorum. Nitekim 2021 yılında Fed’in bu politika değişikliğine dair sinyalleri vermeye başlamasından itibaren ciddi gerileme kaydeden ons gümüş fiyatının, sene ortasındaki 28 dolar seviyelerinden yıl sonuna doğru olan zamanda 21 dolarlara kadar geri çekildiğini görmüştük.

Diğer yandan Fed etkisini gümüş fiyatları üzerinde altın fiyatlarında olduğu kadar görmeyeceğiz diye düşünüyorum. Altından farklı olarak gümüşün endüstriyel sahada da kullanılan bir değerli metal olması onu ekonominin sanayi tarafındaki aktivitenin durumu ile ilişkilendirmemizi sağlıyor. 2022 yılında sanayi ve endüstriyel ekonomik aktivitenin canlanmaya başlaması ile Fed’in muhtemel ilk faiz artırımına kadar olan süre içerisinde –ki bu da ocak/mayıs dönemi oluyor- benim tahminim 24 dolar seviyelerine kadar çıkacak bir ons gümüş seyri görmemiz yüksek olasılıkta.

25 DOLARIN ÜZERİ GÖRÜLEBİLİR

Eğer Fed’in faiz artırımı mayıs sonrasına ertelenir gibi bir durum olursa 25 dolar seviyelerinin üzerini dahi test eden birtakım fiyatlamalar görebiliriz diye düşünüyorum. Ardından gelecek faiz artırımları ile gerilemesini beklediğim ons gümüş fiyatının şu anda bugünden bakışta, yılın ikinci yarısının başlarında 20 doların altına geri çekilmesi için ekonomik aktivitede de birtakım durgunlukların yaşanmasını beklerim. Eğer ekonomik aktivitede ilave durgunluklar yaşanmaz ise, sanıyorum ki ons gümüş için 20 dolar üzeri seviyeler kuvvetli bir destek şeklinde öne çıkar.

Gram gümüş tarafında, yılın başlarında yıl geneli için birtakım fiyatlama seviyelerine ilişkin tahminlerde bulunmayı şu anda pek doğru bulmuyorum. Henüz dolar/TL kurunda arzu edilen stabilizasyon sağlanmadan ve haftalık bazda görülen kur değişimlerinin yüzde 2 seviyelerinde bir çizgide oturmadan tüm yılı kapsayan bir gram gümüş fiyatı simulasyonu yapmak zor. Ancak yılı iki eşit parçaya bölersek yılın ilk yarısındaki gram gümüş getirileri yılın ikinci yarısına göre daha fazla olacağını, yılın ikinci yarısında, Fed faiz artışları sonrasındaki dönemlerde ise, daha uygun alım fırsatlarının ortaya çıkacağını düşünüyorum.

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