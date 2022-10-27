Yerli robot köpekler

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Avrupa’nın en büyük savunma sanayi fuarlarından SAHA EXPO 2022 Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, 25 Ekim Salı günü kapılarını açtı. 1.000’in üzerinde yerli ve yabancı firmanın katıldığı fuarda, 35 firmanın 126 ürünü ilk kez görücüye çıktı. Fuarda, Leonardo UK, Thales, Dassault Systemes, Barzan, Motor Sich, Ivchenko-Progress gibi küresel savunma devler ile, Baykar, Aselsan, Tusaş, Roketsan, Otokar gibi yerli firmalar son teknoloji ürünlerini sergiledi. İHA’lardan ağır savunma silahlarına, hafif makinalı tüfeklerden füze teknolojilerine kadar birçok ürünün tanıtıldığı organizasyonun bu yılki gözdelerinden birisi de akıllı robot köpekler oldu.

PİYADE GİBİ

Özellikle yerli firmaların akıllı robot köpekler alanında işbirliklerini duyurması ve konseptlerini tanıtması, önümüzdeki yıllarda özellikle savunma sanayi alanında bu teknolojilerin daha sık kullanılacağını ortaya koydu. Fiyatı 250 bin dolardan başlayan robot köpekler, savunma sanayinde adeta ‘piyade’ gibi kullanılıp öncü operasyonlarda görev alabiliyor. Üzerinde 15 kilograma kadar silah taşıyan akıllı köpekler 2 buçuk saat hiç durmadan yol kat. Akıllı köpekler gerektiğinde yangın, deprem gibi afetlerde de çalışabiliyor. İlk yerli robot köpeklerin 2023 yılında üretilmesi bekleniyor.

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SİLAHLI MODELİ 2023’TE

Yerli savunma sanayisinin önemli firmalarından Sarsılmaz, fuarda silahlı robot köpeği SARBOT’u tanıttı. Sarsılmaz Genel Müdür Yardımcısı Öner Özyılmaz, “Konsept olarak tanıttığımız SARBOT’u 2023 yılında satışa çıkarmayı hedefliyoruz. Robot köpeğimiz 12 kilograma kadar silah mühimmatını taşıyabilecek. İsteğe göre kapasitesi ve üzerinde konumlanacak silahı özelleştirilecek robotun menzili şu anda 1 kilometre. İhtiyaç olduğunda uydudan kontrol edilebiliyor. Önümüzdeki dönemde bu özellikler geliştirilecek” dedi. SARBOT fuarda özel bir çadırda sergilenirken, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

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Dünyanın en gelişmiş robot köpeklerinden Vision 60’ın 2025’te Türkiye’de üretilmesi hedefleniyor.

2 SAAT 45 DAKİKA BOYUNCA YÜRÜYOR

Fuarda dünyanın en gelişmiş robot köpeklerinden olan Ghost Robotics Vision 60 da yer aldı. Türkiye’ye Saya Grup bünyesindeki Volt Teknoloji işbirliğiyle gelen Ghost Robotics Vision 60; savunma sanayi, güvenlik, doğal afet, endüstri gibi pek çok alanda kullanılabiliyor. 12 kilogram yük taşıma kapasitesi bulunan robot köpek, 2 saat 45 dakika boyunca (0,9 m/s hız ile) standart hızda yürüyüş yapıyor. Aynı zamanda 1.2 m/s’ye kadar koşuhızına ulaşabiliyor. Tamamen elektrikli olarak çalışan robotun 22 saat bekleme süresi bulunuyor ve 2 saatte tamamen şarj edilebiliyor. Robotun satış fiyatı ise 250 bin dolardan başlıyor. Ghost Robotics işbirliğiyle robot köpeği Türkiye’ye getirdiklerini belirten Volt Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Metin Sancak, fuarda düzenlenen basın toplantısında hedeflerinin 2025 yılında akıllı robot köpeği Türkiye’de üretebilmek olduğunu kaydetti.

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TÜRKİYE’DEN SİPARİŞ ALDI

Sancak, “Kullanıcılar, insan hayatının riske girdiği her durumda öncesinde robotu göndererek alanın temizliğini sağlayıp uygunluğunu kontrol edebilirler. Amacımız bu teknolojiyi Türkiye’ye getirmek, beraberinde ürünü burada üretebilecek kapasitede teknoloji transferini yapmak ve üzerine faydalı yükleri (kamera, dedektör, silah vb.) geliştirerek robotun işlevselliğini arttırmak. Bu robotik sistemler askerin yapabileceği birçok şeyi yapabiliyor. Dolayısıyla askerin ortama güvenli girişini sağlamış oluyoruz. İlk etapta Türki Cumhuriyetler ve Ortadoğu ülkelerine ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu arada Türkiye’deki savunma sanayi firmalarından da siparişler aldık” bilgisini verdi.

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HABERLEŞMELERİNİ DE TÜRK ŞİRKET YAPIYOR

robot köpeklerin sayısının hızla artması beklenirken köpeklerin haberleşmesine yönelik yerli yazılım çalışmaları da tanıtıldı. ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Zafer Orhan,robot üzerine yerleştirdikleri kendi modemleri ve kendi cihazlarıyla haberleşme sistemi geliştirdiklerini vurgulayarak, “Bütünüyle milli olarak ürettiğimiz cihazlarımızı burada gururla sergiliyoruz. Bu robotla beraber, afet anında o bölgede olabilecek haberleşme risklerini ve sıkıntıları en aza indireceğiz. Bu robot, sel veya deprem bölgesinde haberleşmeye katkı sağlayacak önemli cihazlardan biri olacak” ifadelerini kullandı. 4.5G ve 5G çalışmalarını da tüm hızıyla sürdürdüklerini belirten Orhan, 3 ay içerisinde Türkiye’de 3 bin adet 4.5G istasyonu kurmuş olacaklarını ve artık bu alanda ihracata da başladıklarını kaydetti.