Yenibiriş’ten tüm hastanelere ücretsiz ilan desteği!

20 yıldır işverenlerle iş arayanları buluşturan istihdam platformu Yenibiriş, dünya genelinde yaşanan Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele veren tüm hastanelere iş ilanlarını ücretsiz yaptı. Yenibiriş üyesi olan ya da üye olacak hastaneler, 19 Nisan’a kadar sağlık personeli ihtiyaçlarını platform üzerinden karşılayabilecekler.

Tüm dünyanın mücadele ettiği Koronavirüs (Covid-19) salgınında kamuda ve özel sektörde alınan önlemler arttırıldı. Hastaneler ise olası vakalar için tam kapasite ile yoğun hizmet vermeye başladı. Yenibiriş.com, bu süreçte personel ihtiyaçlarının artması kaçınılmaz olan hastanelere ilanların ücretsiz olarak yayınlayacağını açıkladı. Personel temini konusunda gereken destekleri müşteri temsilcilerinin yardımlarıyla sağlayacağını ileten platform, hem üye hem üye olmayan işverenlere sistemini 19 Nisan’a kadar açacağını belirtti.