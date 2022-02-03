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Yeni yıla rekorlu başlangıç

#Türkiye#İhracat#Ocak
Yeni yıla rekorlu başlangıç

Türkiye’nin ocak ayında ihracatı yüzde 17.3 artışla 17.6 milyar dolara çıkarken, ithalat yüzde 55.2 artışla 18 milyar dolardan 28.3 milyar dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 20 puan düşüşle yüzde 62.8’e geriledi. Ocak ayında Türkiye’nin en fazla ithalat yaptığı ülke Rusya oldu. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ağır kış koşulları nedeniyle enerji ithalatının Ocak’ta 9 milyar dolara çıktığını belirtti.

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TİCARET Bakanı Mehmet Muş, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)Başkanı İsmail Gülle ile birlikte Türkiye’nin 2022 Ocak ayı ihracat ve ithalat verilerini açıkladı. Bakan Muş, “Ülkemiz, güçlü ve güvenilir bir tedarikçi pozisyonunda yeni yatırımlara ve yeni iş yapma modellerine kucak açmaktadır. İhracatımızda 2021 yılı boyunca yakaladığımız ivme bu yıl da devam etmektedir. İhracatımız geçtiğimiz yılın ocak ayına göre yüzde 17 artışla 17.6 milyar dolar oldu. Bu rakam tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracat rakamıdır. İthalatımız ise ocak ayında yaşanan son yılların en ağır ve beklenmedik kış koşulları ve enerji fiyatlarındaki artışların bir sonucu olarak 28 milyar dolar oldu. Ocakta enerji ithalatımız 9 milyar dolar olurken, enerji hariç bakıldığında, ocak ayı ithalatımız 19 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı enerji hariç yüzde 88.3 oldu. Hedefimiz, 2022 yılında Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği 250 milyar dolar ihracat hedefini yakalamak ve geçmektir. İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi önümüzdeki ay faaliyete geçerek ihracatçılarımızın finansmana erişimi ve teminat sorunlarını çözecektir” diye konuştu.

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AMERİKA YAKLAŞTI

Ticaret Bakanlığı veri bültenine göre de ihracatın ithalatı karşılama oranı 20.3 puan azalarak yüzde 83’ten yüzde 62.8’e geriledi. Dış ticaret açığı da 3.1 milyardan 10.4 milyar dolara çıkarak yüzde 240.7 oranında artış gösterdi. Ocakta en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, yüzde 11.4 artışla 1 milyar 616 milyon dolar; ABD yüzde 32.6 artışla 1 milyar 233 milyon dolar ve İtalya yüzde 18.8 artışla 1 milyar 27 milyon dolar oldu. Ocak ayında en fazla ithalat yapılan ülke Rusya oldu. Rusya’dan ithalat yüzde 149.8 artışla 4 milyar 564 milyon dolara; ABD’den yüzde 328.6 artışla 3 milyar 109 milyon dolara ve Çin’den yüzde 40.8 artışla 3 milyar 94 milyon dolara yükseldi. İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içindeki payı ise yüzde 58.6 oldu.

UKRAYNA’YLA YENİ NESİL STA

Ukrayna ile ticaretin 2021’de 7.4 milyar dolara ulaştığını kaydeden Bakan Muş, “İki ülke cumhurbaşkanlarınca belirlenen 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için Ukrayna ile çok önemli bir adımı atıyoruz. Yarın (bugün), Ukrayna ile Yeni Nesil Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalayacağız” bilgisini paylaştı. STA imzalayan ülkeler kendi aralarında gümrük vergisi ile kısıtlamaları kaldırırken, yeni nesil STA’larda mal serbestisine ilaveten hizmet ve yatırımlar da anlaşma kapsamına dahil ediliyor.

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EN YÜKSEK OCAK İHRACATI

TİM Başkanı İsmail Gülle de, “Tarihin en yüksek ocak ayı ihracat rakamına ulaşıldı. Böylece, 2022 yılının ihracat hedefi olan 250 milyar dolar için ilk adım başarıyla atıldı. Ocak ayında 2.2 milyar dolar ihracat gerçekleştiren otomotiv sektörü ilk sırada yer alırken, 2.1 milyar dolara ulaşan kimyevi maddeler sektörü ikinci ve 1.6 milyar doları aşan çelik sektörü ise üçüncü oldu” dedi. Gülle, ihracatı Geliştirme Fonu’nun (İGE) Mart ayında devreye alınmasıyla ihracatçıların finansmana erişim sorunu büyük ölçüde çözülmüş olacağını belirtti.

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#Türkiye#İhracat#Ocak

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